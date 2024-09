PPG stworzyła „Zieloną Klasę” w ramach inicjatywy New Paint for a New Start

Powstała „Zielona Klasa” to miejsce, gdzie nauka łączy się z naturą, inspirując kreatywność i aktywność. Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby zapewnić zdrowe, komfortowe i stymulujące środowisko do nauki, zabawy i integracji. W ramach projektu stworzono m.in. przestrzeń do nauki z ławami szkolnymi i tablicą, kącik do zajęć interaktywnych i lekcji wychowawczych, ścieżkę sensoryczną, posadzono ponad 300 drzew i roślin, a całość uzupełniono dodatkowymi elementami edukacyjnymi i dekoracyjnymi, tj. pergola, budki dla ptaków, drewniane grzybki itp. Ponadto, na specjalnie zainstalowanych drewnianych panelach ogrodzeniowych namalowane zostały kolorowe grafiki. Podczas prac zabezpieczających i malarskich wykorzystano blisko 100 litrów farb marek należących do PPG, tj. m.in.: Dekoral Multimetal Atykorozyjna farba do metalu, Dekoral Emalia akrylowa do drewna i metalu, Drewnochron Impregnat grunt. PPG przekazało na inwestycję 200 000 zł, w projekcie wzięło udział ponad 50 pracowników-wolontariuszy firmy.

"Zielona klasa" uatrakcyjniła i znacznie wzbogaciła bazę szkoły” – powiedziała Monika Lenio, Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 8 we Wrocławiu. „Pozwoli nam ona na wykazywanie się jeszcze większą kreatywnością podczas zajęć edukacyjnych oraz świetlicowych, otworzy przed uczniami wiele nowych możliwości i wyzwań i sprawi, że nauka będzie bardziej efektywna i ciekawsza. Jesteśmy wdzięczni pracownikom PPG za tak ogromne zaangażowanie, za ich życzliwość i wielkie serca”.

- W PPG już od blisko dziesięciu lat rozwijamy projekt Colorful Communities, w ramach którego wspieramy lokalne społeczności, odnawiamy wnętrza różnego rodzaju instytucji publicznych, takich jak szkoły, przedszkola, szpitale, czy hospicja. Robimy to, ponieważ u podstaw naszej działalności leży chęć ochrony i upiększania świata, w którym żyjemy i jesteśmy dumni za każdym razem, kiedy możemy to robić. Pomagamy, wnosząc swoje produkty, pomagamy, wnosząc zapał wolontariuszy, którzy są naszymi pracownikami i zawsze bardzo chętnie odpowiadają na tego typu wyzwania – powiedział Krzysztof Żołędziowski, dyrektor operacyjny, PPG Deco Polska Sp. z o.o.

Projekt „Zielonej klasy” odzwierciedla również zaangażowanie PPG w kwestie zrównoważonego rozwoju. Zewnętrzna klasa z kilkuset nowymi roślinami posadzonymi przez wolontariuszy ma pomagać w nauce ekologii, wyjaśnianiu roli i znaczenia ekosystemów przyrodniczych, krzewieniu postaw proekologicznych i promowaniu poszanowania dla natury oraz zdrowego stylu życia. Także murale nawiązują do środowiska naturalnego prezentując typowo polskie motywy przyrodnicze. Dodatkowo, jako zwieńczenie realizacji projektu w szkole – dla wszystkich uczniów placówki - zorganizowane zostaną warsztaty ekologiczne, które poprowadzą przedstawicielki Grupy z Pasją.

Wrocławska „Zielona Klasa” to jeden z ponad 25 projektów zrealizowanych przez pracowników-wolontariuszy PPG na całym świecie w trzecim roku inicjatywy „New Paint for a New Start”. Co roku w trakcie miesięcy wakacyjnych (czerwiec, lipiec, sierpień) poświęcają oni swój czas, aby przy wykorzystaniu produktów malarskich PPG, swojej wiedzy na temat kolorów oraz doświadczenia, tworzyć angażujące i rozwijające przestrzenie dla uczniów.

- Jakość edukacji ma ogromne znaczenie i może zmienić trajektorię życia ucznia. Nasi pracownicy-wolontariusze są tego świadomi i zawsze z ogromnym zaangażowaniem wkraczają do szkół oraz innych placówek edukacyjnych, aby malować sale lekcyjne czy tworzyć kreatywne miejsca, w których uczniowie mogą się rozwijać - powiedziała Malesia Dunn, dyrektor wykonawczy Fundacji PPG i globalnej odpowiedzialności społecznej firmy. "Każdy projekt New Paint for a News Start ma na celu stworzenie przyjaznych przestrzeni, w których uczniowie czują się wspierani, i które umożliwiają młodym ludziom wzrost osobisty i rozwój".

Celem programu Colorful Communities jest ochrona i upiększanie otoczenia społeczności lokalnych sąsiadujących z jednostkami biznesowymi firmy na całym świecie. W tym celu PPG zapewnia wolontariuszy-pracowników firmy, produkty oraz wsparcie finansowe. Od uruchomienia programu w 2015 roku, zrealizowano ponad 500 projektów w 50 krajach, w których udział wzięło ponad 26 500 pracowników-wolontariuszy PPG, i które swoim zasięgiem objęły ponad 9,2 miliona ludzi. Inwestycja PPG w projekt od początku jego powstania wyniosła łącznie 10 mln dolarów, a w ostatnim kwartale 2023 roku firma zdecydowała się przekazać do 2030 r. dodatkowe 5 mln dolarów na dalszy rozwój inicjatywy.

Dla PPG, jako globalnego lidera produkcji farb, lakierów i powłok specjalistycznych, działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu są jednym z priorytetów. W 2023 roku firma zainwestowała ponad 17,5 miliona dolarów, wspierając setki organizacji w ponad 40 krajach. Inwestując w edukację, PPG pomaga w rozwijaniu wykwalifikowanej kadry oraz przyszłych innowatorów w dziedzinach związanych z powłokami i produkcją. Ponadto firma daje swoim pracownikom możliwość zaangażowania w ważne dla nich sprawy poprzez wspieranie ich wysiłków w ramach wolontariatu oraz działań charytatywnych.

