Remont stresuje Polaków. Na ratunek przychodzą fachowcy

Jak bezstresowo przeprowadzić remont

Stres podczas remontu, czy budowy może wynikać z tego, że oczekiwania względem efektów, czy cele, które sobie wyznaczamy, zderzają się z nieprzewidywalnymi sytuacjami. Innym problemem, z którym przychodzi się nam mierzyć, są koszty, o których wysokości, jak wynika z badania Otodom, niemal połowa potencjalnych nabywców mieszkań (47%) nie ma pojęcia. Czy możliwe jest zatem spokojne wykończenie mieszkania lub przeprowadzenie jego remontu? Nerwowych sytuacji nie da się wykluczyć, ale można je zminimalizować. A jak to zrobić, radzą eksperci z OLX.

Budżet na remont

Koszt prac remontowych uzależniony jest od wielu czynników – powierzchni, zastosowanych rozwiązań, czy robocizny. Szacuje się, że w 2024 roku, przy mieszkaniu o metrażu 25–45 m² będzie on średnio wynosił ok. 1200–2250 za m²1. Informacja ta może być wskazówką dla tych, którzy mają w planach zlecenie tego typu usług, ale warto też wziąć pod uwagę, że jak wynika z raportu OLX i Fixly, realne koszty remontu są średnio o 28% wyższe od tych zakładanych. Zatem to racjonalnie oszacowany budżet powinien być punktem wyjścia. A jak do tego podejść? Najlepiej zacząć od oszacowania skali prac,

które chcemy wykonać. W kolejnym kroku zaś wybrać materiały. Jeśli na tym etapie pojawią się problemy, wówczas z pomocą mogą przyjść fachowcy, którzy ogłaszają się, np. na OLX. Obecnie na platformie aktywnych jest 50 tysięcy ofert z kategorii usługi budowlane i remontowe. Z każdym autorem ogłoszenia można skontaktować się bezpośrednio i szczegółowo omówić składowe kosztów prac.

W poszukiwaniu fachowców

Realia, z którymi przyszło nam się mierzyć w ostatnich latach, spowodowały, że wielu z nas odkłada remont na dalszy plan. Potwierdzeniem tego są nasze wewnętrzne dane, z których wynika, że popyt na usługi tego typu malał. Widać jednak pozytywne zmiany pokazujące, że sytuacja zaczyna się stabilizować. Obecnie zainteresowanie usługami budowlano – remontowymi, chociaż nadal niższe niż w ubiegłych latach, zaczyna rosnąć. Spodziewamy się, że trend ten będzie się utrzymywał. Tym samym każdy, kto planuje w najbliższych miesiącach remont lub prace budowlane, już teraz powinien rozpocząć poszukiwanie fachowców – mówi Jakub Fingas odpowiedzialny za kategorię usług w OLX. Remont domu, czy wykończenie mieszkania, to zazwyczaj inwestycje, które są kosztowne i planowane z dużym wyprzedzeniem. Ale katalog prac związanych z usługami tego typu jest znacznie większy. Często są to drobne naprawy, modernizacje, czy prace ogrodowe. Część tych prac planujemy wykonać sami, ale coraz chętniej do ich wykonania poszukujemy fachowców i wówczas również sięgamy do zasobów OLX. Jak wynika z danych platformy największym zainteresowaniem na progu sezonu cieszyły się usługi związane z budową ogrodzenia, odnotowując wzrost na poziomie 99% względem poprzedniego miesiąca. Ale użytkownicy OLX poszukiwali również fachowców zajmujących się układaniem kostki – wzrost wyszukiwań w tym przypadku wyniósł o 21% (marzec vs. luty). O tym, że prace ogrodnicze nabrały rozpędu, świadczą też dane ilustrujące zainteresowanie wypożyczeniem urządzeń, maszyn i narzędzi na OLX. Wśród najczęściej poszukiwanych w marcu znalazły się: glebogryzarka +287%, rębak +79%, czy koparki +73% (dane w ujęciu miesiąc do miesiąca).

Plan

Zaplanowanie prac budowlano-remontowych, to kolejny po budżecie punkt na liście rzeczy, które zwiększą nasz komfort. Pierwszym krokiem w jego tworzeniu powinno być skonsultowanie się z wykonawcą, bo to w dużej mierze od jego harmonogramu zależał będzie przebieg remontu. On też będzie źródłem cennej eksperckiej wiedzy, dlatego w czasie rozmów warto dopytać, ile czasu będą zajmowały poszczególne prace, jakie rozwiązania poleca i z czego one wynikają. Na tym etapie warto również uwzględnić dostępność materiałów – być może na część z nich trzeba będzie chwilę poczekać. Na koniec warto w planach uwzględnić margines błędu, dzięki temu ewentualne opóźnienia nie będą przyczyną stresu.

Poziom zaangażowania fachowca w przygotowywaniu planu prac remontowych może przesądzić o przyszłym zleceniu. Dlatego tak ważne jest, aby udzielać szybkich i precyzyjnych odpowiedzi swoim potencjalnym klientom, wyjaśniać wątpliwości, a równocześnie służyć radami. Dzięki temu osoba planująca remont dostrzeże w nas partnera, któremu może zaufać, zlecić wykonanie prac, a w przyszłości polecić nasze usługi znajomym – mówi Jakub Fingas.

Pierwszą selekcję podwykonawców możemy przeprowadzić już na etapie szacowania budżetu i planowania prac. Najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z kilkoma firmami świadczącymi tego typu usługi. OLX umożliwia bezpośredni kontakt z fachowcem, co jest dużym ułatwieniem, ale również okazją do weryfikacji terminowości. Jeśli ktoś szybko i w deklarowanym terminie odpowiada na nasze pytania, to można przypuszczać, że tak samo będzie realizował nasze zlecenie. To rozwiązanie to również doskonała okazja do tego, żeby poprosić o zdjęcia dotychczasowych realizacji. Na ich podstawie można wstępnie ocenić jakość wykonanych usług. Bezwzględnym warunkiem wyboru ekipy jest spotkanie, najlepiej w miejscu, które ma być remontowane, czy odnawiane. Dlatego też wybierając podwykonawcę najlepiej szukać wśród tych działających w najbliższej okolicy. To zaś ułatwia łatwa i intuicyjna wyszukiwarka OLX.

