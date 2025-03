Polacy nie wiedzą, z czego mogą być dumni. Rusza kampania "We Did It In Poland" [WIDEO]

Nowy Format Eventowy: Koszykówka, gwiazdy i rozrywka w jednym miejscu

SHAQ PRESENTS ALL STARS LEAGUE to innowacyjny projekt, który ma na celu zrewolucjonizowanie polskiego rynku rozrywki sportowej. To nie tylko jednorazowe show, ale początek dynamicznej ligi koszykarskiej, w której udział wezmą znani influencerzy, artyści i inne osobistości medialne. Organizatorzy obiecują regularne sezony i rozbudowaną narrację, co ma zapewnić długotrwałe zainteresowanie fanów.

"SHAQ PRESENTS ALL STARS LEAGUE to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie, które połączy koszykówkę, gwiazdy, rozrywkę oraz influencer marketing na poziomie największych zagranicznych produkcji" – zapowiadają organizatorzy. Wydarzenie w PreZero Arenie Gliwice 29 marca to prawdziwa gratka dla fanów koszykówki i dobrej zabawy. W programie cztery mecze, energetyczny występ O.S.T.R., zapierające dech w piersiach pokazy wsadów Dunking Devils (rekordzistów Guinnessa) oraz spektakularne efekty audiowizualne inspirowane NBA. Nie zabraknie również konkursów, atrakcji dla najmłodszych, strefy kibica i rodzinnych niespodzianek.

SHAQ, Fortuna, WK DZIK i SiePomaga: Mocni Partnerzy Ligi

Sponsorem tytularnym ligi została marka SHAQ, stworzona przez ikonę koszykówki – Shaquille'a O'Neala. Jego zaangażowanie w projekt podkreśla specjalne wideo z zaproszeniem na wydarzenie. "Koncepcja SHAQ PRESENTS ALL STARS LEAGUE przyciągnęła również uwagę innych dużych partnerów. Oficjalnym sponsorem głównym został bukmacher Fortuna, a sponsorem wspierającym WK DZIK, czyli marka stworzona przez grupę influencerów Warszawski Koks" – informują organizatorzy.

Wsparcie dla inicjatywy płynie również ze strony Miasta Gliwice, PreZero Areny Gliwice oraz Polskiego Związku Koszykówki. Agencja influencer marketingu Rokmates odpowiada za wsparcie sprzedażowe i komunikacyjne.

Wsparcie polskiej koszykówki i rekord frekwencji

Projekt SHAQ PRESENTS ALL STARS LEAGUE łączy rozrywkę z odpowiedzialnością społeczną. Część dochodów ze sprzedaży biletów i transmisji PPV zostanie przekazana na Fundację Polski Basket, która wspiera rozwój młodych talentów koszykarskich. Dodatkowo, podczas wydarzenia zostanie uruchomiona zbiórka na SiePomaga, a zebrane środki w całości zasilą polską koszykówkę.

Organizatorzy mają ambitny cel – pobić rekord frekwencji na meczu koszykówki w Polsce, który wynosi 12 043 widzów. Bilety na wydarzenie są dostępne na platformie Eventim, a dostęp do transmisji PPV można wykupić na Playlive.

Gwiazdy na parkiecie, legendy na ławce trenerskiej

Na parkiecie zobaczymy cztery drużyny: T7 Squad, Art Beats, Bungee i Ekipa WK. Każda z nich będzie wspierana przez znane osobistości ze świata koszykówki, które wcielą się w role trenerów. Wśród nich m.in. Marcin Gortat, Adam Waczyński, Przemysław Zamojski i Szymon Szewczyk.Kapitanem drużyny Art Beats będzie Tribbs, znany producent muzyczny i DJ. W jego zespole zagrają raperzy Zbuku, Kacper HTA, Sitek oraz Grubson.

"W drużynie T7 Squad w roli kapitana kibice zobaczą popularnego twórcę koszykarskiego Tomasza Tomanka, a w jego drużynie znajdą się m.in. Prawo Marcina, Gawronek, Przekosa czy Edzio Rap, znani z TikToka i YouTube’a" – zdradzają organizatorzy. W zespole Bungee zagrają Dzinold i Bandura (youtuberzy i streamerzy), Pyka, Amar, Wronek czy Babel. Ekipa WK wystąpi w składzie Saker, Rutyna, Deja, Konrad i Wdowiak – influencerzy związani ze sportem. Wydarzenie poprowadzi Krzysztof „Jankes” Jankowski, a gospodarzem parkietu będzie Kacper „Kacpa” Lachowicz. Transmisję PPV skomentują Buzzer i Keepthebeat, a prezenterką będzie streamerka Navcia.

Finał Polskiej ligi Koszykówki 3x3 w Radomiu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.