SHEIN wspiera powodzian z Dolnego Śląska

– Jako firma działająca na Dolnym Śląsku jesteśmy głęboko poruszeni tragicznymi skutkami powodzi w południowej Polsce. W każdym regionie, w którym działamy, jesteśmy zaangażowani we wspieranie lokalnych społeczności – szczególnie w tak trudnych czasach. Mamy nadzieję, że nasze wsparcie finansowe pomoże mieszkańcom tych regionów jak najszybciej wrócić do normalnego życia – mówi Jolanta Stryjczak, Dyrektor Public Relations SHEIN w Polsce.

Biuro i magazyny marki SHEIN są zlokalizowane niedaleko Wrocławia, w województwie dolnośląskim. Firma już od dawna aktywnie działa na tym terenie, stworzyła miejsca pracy dla kilku tysięcy osób, a także wspiera różne projekty charytatywne i humanitarne.

SHEIN to globalny sklep internetowy z modą i produktami lifestyle’owymi, oferujący odzież i produkty marki SHEIN od globalnej sieci dostawców, a wszystko to w przystępnych cenach. Z siedzibą w Singapurze, SHEIN pozostaje zaangażowany w zapewnienie wszystkim dostępu do piękna mody, promując wiodącą w branży metodologię produkcji on demand (na żądanie) dla inteligentniejszego, gotowego na przyszłość przemysłu. Aby dowiedzieć się więcej o SHEIN, odwiedź www.sheingroup.com.

