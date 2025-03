Polacy nie wiedzą, z czego mogą być dumni. Rusza kampania "We Did It In Poland" [WIDEO]

Równość płac wciąż iluzją?

Mimo zapewnień o równości płac, wiele osób wciąż uważa, że kobiety i mężczyźni na tych samych stanowiskach nie zarabiają tyle samo. "Aż 68 proc. kobiet i tylko 34 proc. mężczyzn aktywnych zawodowo w Polsce uważa, że wynagrodzenia obu płci na takich samych stanowiskach nie są równe." To pokazuje, że problem nierówności płacowych wciąż jest aktualny i wymaga dalszych działań.

Młodzi wierzą w równość, starsi są sceptyczni

Co ciekawe, przekonanie o braku luki płacowej najczęściej wyrażają osoby młode. "Blisko 1/3 Polek i Polaków w wieku od 18 do 24 lat sądzi, że w Polsce nie ma różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na takich samych stanowiskach." Być może młodsze pokolenie ma większe zaufanie do pracodawców lub nie doświadczyło jeszcze nierówności płacowych na własnej skórze.

Unijna dyrektywa – szansa na zmiany?

Wprowadzenie unijnej Dyrektywy o jawności wynagrodzeń może być krokiem w kierunku większej transparentności płacowej. Dyrektywa ta zobowiązuje firmy do podawania widełek wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę oraz informowania pracowników o kryteriach wynagradzania. "Egzekwowanie przepisów może wesprzeć unijna Dyrektywa o jawności wynagrodzeń, którą Polska musi wprowadzić w życie do czerwca 2026 r."

Tabu wokół zarobków Polaków

Rozmowy o pieniądzach wciąż są dla wielu Polaków tematem tabu. "Polska kultura, szczególnie w relacjach formalnych i wobec obcych, cechuje się większym dystansem i hermetycznością – mówi Paulina Król, Chief People and Operations Officer w No Fluff Jobs. – W większości nie chcemy, żeby ludzie zbyt wiele o nas wiedzieli, szczególnie jeśli są to informacje wrażliwe." Jednak, jak podkreśla ekspertka, jawność wynagrodzeń jest ważna dla poczucia sprawiedliwości i może przyspieszyć zmiany kulturowe.

Ile chcemy wiedzieć o zarobkach innych?

Okazuje się, że wielu Polaków chciałoby wiedzieć, ile zarabiają ich współpracownicy. "Dokładną wysokość kwot zarabianych przez współpracowników chciałoby znać 39 proc. Polek i Polaków. Połowa popiera pomysł jawności bardziej ogólnych przedziałów wynagrodzeń." To pokazuje, że rośnie zapotrzebowanie na większą transparentność płacową w firmach.

Najbardziej zainteresowani ujawnianiem konkretnych kwot wynagrodzeń są osoby w wieku od 25 do 34 lat. "Za ujawnieniem konkretnych kwot wynagrodzeń najchętniej opowiadają się badani i badane w wieku od 25 do 34 lat – 47 proc. popiera ten pomysł." Być może młodsze pokolenie jest bardziej otwarte na rozmowy o pieniądzach i uważa, że jawność wynagrodzeń sprzyja sprawiedliwości. Kwestia jawności wynagrodzeń w Polsce budzi wiele emocji i kontrowersji. Z jednej strony, jawność płac może przyczynić się do zmniejszenia nierówności płacowych i zwiększenia poczucia sprawiedliwości. Z drugiej strony, rozmowy o pieniądzach wciąż są dla wielu Polaków tematem tabu.

Pieniądze to nie wszystko