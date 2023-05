Znamy laureatki i laureatów XIV edycji konkursu Bizneswoman Roku

Laureatki i laureaci konkursu wybierani są przez Jury Główne pod przewodnictwem dr Ireny Eris, w którego skład wchodzą liderzy opinii i przedstawiciele świata biznesu. W aktualnej, już 14., edycji w 12 kategoriach wyłoniono 14. zwyciężczyń i zwycięzców. W samej kategorii Start-up Roku nagrodzono ex aequo aż 3 przedsiębiorczynie. Tegoroczną galę finałową konkursu, która odbyła się 15 maja w Teatrze 6. piętro, poprowadziła Katarzyna Zdanowicz.

– Obrady Jury konkursu, podczas których finalistki prezentowały swoje firmy, innowacje i dobre praktyki, należały do wyjątkowo inspirujących, a wyłonienie zwyciężczyń nie było łatwym zadaniem, czego dowodzi nagroda ex aequo w kategorii Start-up Roku. XIV edycja konkursu Bizneswoman Roku po raz kolejny pokazała jak ambitne, przedsiębiorcze i zdolne są Polki. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że wspieramy tę inicjatywę już od wielu lat. Serdecznie gratulujemy finalistkom konkursu i wszystkim nominowanym - mówi Marta Życińska, dyrektorka generalna polskiego oddziału Mastercard Europe, partnera strategicznego konkursu Bizneswoman Roku.

Pozytywnie nastawienie Polek do prowadzenia własnej działalności widać z przeprowadzonego przez Fundację Sukcesu Pisanego Szminką badania, bo aż ponad 60 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju swojej firmy. Jednocześnie polskie przedsiębiorczynie nie boją się wyzwań – co 7 ankietowana rozważa zmianę branży, z czego ponad połowa bierze pod uwagę taką, w której nie ma doświadczenia. Jak wynika z raportu, częstsze okazje do pracy nad nowymi projektami miała blisko co trzecia polska przedsiębiorczyni.

W tym roku statuetkami w konkursie są drzewa, które laureatki i laureaci posadzą w Alei Ludzi Zmieniających Świat, znajdującej się w ogrodzie przy Muzeum Pałacu w Wilanowie. – W tym roku zdecydowaliśmy się na drzewa, bo te przetrwają stulecia i będą wieczną pamiątką wygranej w konkursie, a także symbolem zmian. Za możliwość stworzenia Alei szczególnie dziękuję Burmistrzowi dzielnicy Wilanów, Ludwikowi Rakowskiemu, radnej m.st. Warszawy Annie Auksel i Dyrektorowi Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – Pawłowi Jaskanisowi – dodaje Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, pomysłodawczyni konkursu Bizneswoman Roku.

– Bardzo się cieszę, że konkurs Bizneswoman Roku wspaniale się rozwija. To dziś inicjatywa społeczna, która łączy ponad podziałami, jednoczy środowisko mikrobiznesów i start-upów, aktywistów i liderów, którzy chcą zmieniać otaczający nas świat na lepszy. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują liderki i liderzy, którzy działają na rzecz równego podziału obowiązków opiekuńczych. W Google Cloud wierzymy, że każdy ma prawo do rozwoju zawodowego. Jesteśmy przekonani, że kariera i rodzina nie wykluczają się wzajemnie. To połączenie jednak powinno być obszarem uwagi pracodawców. Potrzebujemy w Polsce więcej pracujących mam i więcej zaangażowanych w domu ojców. To obszar działań, a nie deklaracji – mówi Magda Dziewguć, Dyrektorka Google Cloud Poland, partnera kategorii Organizacja Przyjazna Rodzicom.

LAUREATKI I LAUREACI XIV EDYCJI KONKURSU BIZNESWOMAN ROKU W KATEGORIACH OTWARTYCH

Kategoria: Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln złotych

Elżbieta Zajezierska – prezeska Piekarni NOWEL, rodzinnej firmy o niemal 100-letniej tradycji, która znajduje się w ścisłej czołówce producentów pieczywa do odpieku w Polsce. W samym 2022 roku sprzedała aż miliard produktów. Dzięki stałej inwestycji w park maszynowy, firma posiada jeden z najnowocześniejszych zakładów w Europie. Marka jest obecna na 27 rynkach zagranicznych.

Kategoria: Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln złotych

Iga Sarzyńska-Komorowska – twórczyni marki Iga Sarzyńska Wzrusza Toruń. W pandemii podwoiła zyski, stawiając na transparentność, najwyższej jakości produkt, jego artystyczny wygląd i usługi posprzedażowe. Choć sztuki cukiernictwa uczyła się na całym świecie, swoje życie postanowiła poświęcić odbudowaniu jednej z polskich tradycji. Podbiła serca Polaków i turystów, tworząc pierniki.

Kategoria: Mikrobiznes

Marta Dahlig-Orłowska – właścicielka Tumilu, wydawnictwa dla dzieci, które prowadzi ze swoją mamą. Szerzy ideę tolerancji, komunikacji bez przemocy i różnorodności wśród najmłodszych. Zaczynała od sprzedaży na poziomie 200. książek miesięcznie - dziś taką ilość sprzedaje w 10 minut i to w przedsprzedaży.

Kategoria: Start-up Roku:

W tej kategorii wszystkie finalistki zostały nagrodzone ex aequo:

Katarzyna Geiger – prezeska H+H Labs PSA, nowoczesnej technologicznej spółki działającej na rzecz klimatu i rozwiązania problemu dostępu do czystej wody zarówno w kraju, jak i za granicą. Opracowane przez firmę rozwiązanie zapewnia m.in. efektywne i niskoenergetyczne oczyszczanie wody procesowej, ściekowej, zasolonej, poprodukcyjnej, a także najefektywniejsze na rynku – w porównaniu do konwencjonalnych metod, jak np. osmoza - odsalanie wody.

Magdalena Kordon-Kiszala – prezeska i współzałożycielka biotechnologicznego startupu intoDNA, który rozwija technologię platformową STRIDE do detekcji wolnych końców DNA w komórkach. Ma to znacząco ułatwić firmom biotechnologicznym i koncernom farmaceutycznym rozwój oraz wprowadzenie na rynek spersonalizowanych, celowanych terapii onkologicznych.

Anna Szkulmowska – CEO startupu Inoko Vision, który zajmuje się pracami badawczo-rozwojowymi w obszarze technologii medycznej, w tym prototypowaniem i rozwijaniem nowych metod obrazowania biomedycznego. Firma specjalizuje się w nieinwazyjnym obrazowaniu struktury i funkcjonowania oka, które traktowane jest jako platforma dostępu do układu nerwowego i krwionośnego.

Kategoria: Liderka w Nowych Technologiach

Magdalena Kozłowska – prezeska spółki NapiFeryn Biotech, która opatentowała nowatorską technologię pozyskiwania białek roślinnych z rzepaku, mogących stanowić alternatywę dla białka pochodzenia zwierzęcego i białek sojowych.

Kategoria: Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Jowita Michalska i Elżbieta Wojciechowska – Fundacji Digital University, której misją jest edukacja w zakresie nowych technologii, poszerzanie świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz pomoc w rozumieniu i dostosowaniu się do wciąż zmieniającego się świata. Uczą zawodów przyszłości dając wsparcie podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych i środowisk wykluczonych. Prowadzą projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, a także działania na rzecz obywateli Ukrainy poszkodowanych w wyniku wojny.

Kategoria: Organizacja Przyjazna Rodzicom

IKEA Retail w Polsce to jedna z pierwszych organizacji w Polsce, która wprowadziła dodatkowy miesiąc płatnego urlopu ojcowskiego, wspierając tym samym dążenia do równowagi płci w obowiązkach opiekuńczych. IKEA Retail w Polsce na bieżąco monitoruje nierówności w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, a raz do roku przeprowadza badanie ewaluacyjne. W przypadku nierówności w wynagrodzeniach pracowników i pracowniczek pełniących te same lub zbliżone role przygotowywany jest indywidualny plan zniwelowania luki. Luka dotyczy zwykle dłuższych nieobecności, np. urlopów rodzicielskich.

Kategoria: Pracodawca Równych Szans

CD PROJEKT RED to pracodawca, który swoimi projektami zwiększa świadomość na temat neuroatypowości i niepełnosprawności. Osoby pracujące w firmie mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego, wziąć udział w webinarach prowadzonych przez specjalistów. Prowadzone są również szkolenia z języka inkluzywnego i prostego, na bazie których powstaje zbiór dobrych praktyk. Cały czas pracuje nad dostosowaniem przestrzeni biura do potrzeb osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i neuroróżnorodnych, wprowadzając systemy wyciszające, dostosowując oświetlenie, czy modernizując zen room dla osób potrzebujących wyciszenia.

LAUREATKI I LAUREACI XIII EDYCJI KONKURSU BIZNESWOMAN ROKU W KATEGORIACH ZAMKNIĘTYCH

Kategoria: Female Champion of Change

Anna Wróbel – Group Leader People & Culture Allegro. Wybrana jednogłośnie za swoją determinację i konsekwencję oraz wcielanie w życie zarządzania przez misję. Łączy swoją pasję oraz nowe pomysły z umiejętnością przekształcenia ich na konkretne i, co ważne, mierzalne procesy wewnątrz organizacji, wspierające m.in, działania w obszarze diversity & inclusion oraz równości płci. Jest świadoma tego, że problemy powinny być adresowane do szerszej części organizacji, a nie jedynie do grupy kobiet, które są ich beneficjentkami. Działa aktywnie nie tylko zawodowo, ale także w życiu prywatnym, angażując się w wiele aktywności oraz inicjatyw społecznych, łącząc wszystko z macierzyństwem.

Kategoria: Male Champion Of Change

Andrzej Antoń – Prezes Blue Media. Lider, który jest świadomy tego, że różnorodność na wyższych stanowiskach i w zarządzie sprzyja bardziej efektywnemu przywództwu. Dogłębnie rozumie wyzwania kobiet na rynku pracy. Wprowadza i realizuje wewnątrz organizacji szereg działań, które mają na celu wsparcie pracujących matek. Mocno wierzy w to, że mężczyźni, którzy kierują firmami, powinni aktywniej wspierać kobiety - nie tylko poprzez słowa, ale także praktyczne benefity, które zapewnią im komfortowy powrót do pracy po urlopach macierzyńskich.

Kategoria: Grand-Prix Inspiratorka Roku

Bianka Zalewska – działa na rzecz pokoju, praw człowieka i sprawiedliwości. Od dekady dokumentuje wojnę w Ukrainie, obnaża prawdę o zbrodniach wojennych, pokazuje historie uchodźczyń i uchodźców oraz osobiście niesie pomoc na terenach Ukrainy. Nic nie jest w stanie jej zatrzymać. Jest uosobieniem siły i wrażliwości.

Nagroda Specjalna Fundacji

Katarzyna i Karolina Koseckie – matka i córka, które walczą o godne życie osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Organizatorki protestów pod Pałacem Prezydenckim oraz akcji 2119. Mają w sobie ogromną odwagę i determinację, są nieustępliwe i skłonne ryzykować, by zmienić coś, co bezdyskusyjnie powinno wyglądać inaczej. Walczą m.in. o to, by opiekunowie otrzymali prawo do pracy bez utraty świadczeń oraz o asystentów osobistych dla osób z niepełnosprawnością.

