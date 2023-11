Kwartalna waloryzacja emerytur w ZUS. Kiedy seniorzy mogą na nią liczyć?

Mity na temat komorników. Co trzeba wiedzieć o egzekucji komorniczej z nieruchomości?

Jak uzyskać dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty?

Dodatek za pranie odzieży roboczej. Bonus do wynagrodzenia

Późniejsze przejście na emeryturę to więcej waloryzacji

Składki emerytalne są płacone od początku aktywności zawodowej. Podlegają kolejnym waloryzacjom. Ta sama kwota oddana do ZUS-u na początku aktywności zawodowej w praktyce przyniesie większe korzyści niż gdyby ZUS zabrał ją później. Im więcej waloryzacji przejdzie składka, tym większa emerytura zostanie ustalona. Przejście na emeryturę o miesiąc później może zrobić dużą różnicę.

Lepiej przejść na emeryturę w lipcu niż w czerwcu. Jeden miesiąc robi różnicę

Przejście na emeryturę w lipcu może znacząco zwiększyć wysokość świadczenia, w porównaniu do przypadku przejścia na emeryturę miesiąc wcześniej. Powodem jest waloryzacja roczna. Jeśli ktoś może przejść na emeryturę w czerwcu, to powinien poczekać z tym do lipca, aby zwiększyć wysokość przelewów z ZUS.

- Z kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich skarg wynikało, że nie wszyscy ubezpieczeni mieli świadomość konsekwencji złożenia wniosku o emeryturę w czerwcu. Nie uzyskiwali oni ze strony organu rentowego pełnych informacji w sprawie możliwości wstrzymania się ze złożeniem wniosku, wycofania już złożonego wniosku do czasu uprawomocnia się decyzji organu rentowego – podaje RPO.

Waloryzacje kwartalne emerytur

Jak już wspomniano, im więcej waloryzacji, tym wyższa emerytura. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa waloryzacje kwartalne emerytur. Zgodnie z art. 25a tej ustawy:

W przypadku ustalania wysokości emerytury:

· w pierwszym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za trzeci kwartał poprzedniego roku

· w drugim kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za czwarty kwartał poprzedniego roku (…)

· w trzecim kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za pierwszy kwartał danego roku

· w czwartym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za drugi kwartał danego roku.

Pieniądze to nie wszystko - Leszek Balcerowicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.