Donald Tusk podniesie wiek emerytalny? Ekspert tego nie wyklucza

Zdaniem eksperta Donald Tusk nie podniesie wieku emerytalnego. Przynajmniej nie w tej kadencji

W 2013 roku rząd Donalda Tuska zrównał wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, zrównując go tym samym do wieku 67 lat. Wyższy wiek emerytalny miał wchodzić stopniowo i wiek emerytalny miał zostać zrównany de facto dopiero w 2040 roku. Gdy władzę przejęło Prawo i Sprawiedliwość już w 2017 roku przywrócił "stary" wiek emerytalny dla kobiet wynoszący 60 lat i 65 lat dla mężczyzn. Zapytaliśmy dr Antoniego Kolka, czy Donald Tusk po objęciu władzy wróci do pomysłu podwyższenia wieku emerytalnego (choć sam zapowiadał, że tego nie zrobi).

- Myślę, że nie ma na to żadnej szansy w tej kadencji, jej początek jest naznaczony wyborami samorządowymi i wyborami europejskimi, więc na pewno, żadna z partii, które tworzą koalicję się na to nie zgodzi, nawet nie będą tego tematu podejmowały. Później mamy wybory prezydenckie i nie sądzę, aby mogło się to jakiś zmienić i żeby ten temat był jakoś istotny - komentuje prezes Instytutu Emerytalnego.

Jak jednak zaznacza ekspert, do podniesienia wieku emerytalnego w Polsce może dojść, ale dopiero pod koniec obecnej dekady. To może się wydarzyć w scenariuszu, gdy np. dwukrotnie wybory prezydenckie wygra kandydat nowego rządu.

- Może w drugiej kadencji nowego prezydenta [jeśli do takiej dojdzie - dop. red.] kiedy nowo wybrany prezydent nie miałby już przed sobą wydarzeń politycznych, wyborów, czy odpowiedzialności związanej z tym, że nie zostanie wybrany. Jak w przypadku Emmanuela Macrona, gdy to jego druga kadencja, zdobył się na to, żeby zrobić coś niepopularnego politycznie i społecznie, a jednocześnie coś co zmienia perspektywę funkcjonowania systemu emerytalnego. Niestety to nie jest bliska perspektywa, to jest perspektywa końca tej dekady jeśli cokolwiek miałoby się w tym zakresie zmienić, niż tych najbliższych lat, więc raczej ci którzy martwią się, że wiek emerytalny będzie podniesiony mogą spać spokojnie. A ci którzy patrzą na to, kiedy dostosujemy wiek emerytalny do naszych faktycznych wyzwań, no to niestety nie ma dla nich dobrych informacji, oni będą musieli dużo poczekać - mówi Antoni Kolek.

Ekspert: partie rządzące nie będą chciały podnosić wieku emerytalnego

Jak zaznacza ekspert, gdy wiek emerytalny był w Polsce podnoszony, spotkało się to z protestami nie tylko polityków, ale również społeczeństwa. Podnoszono argument, że kobiety będą "pracować do śmierci", gdy wiek emerytalny miałby zostać zrównany w ciągu 30 lat, a należy pamiętać, że rośnie także średnia długość życia, co powinno się przekładać na czas pracy.

- W przypadku kobiet wiek emerytalny był 67 lat miał być osiągnięty dopiero w 2040 roku, czyli dopiero za 17 lat. Ta reforma była rozłożona na wiele lat, ale populistyczne hasła mówiące o tym, że jest to praca do śmierci w przypadku kobiet, czy o podniesieniu wieku emerytalnego kobiet o 7 lat, to nie była prawda, bo tyle byłoby dopiero w 2040 roku, także osiągnęlibyśmy ten stan po blisko 30 latach podnoszenia wieku emerytalnego. Natomiast niestety populizm często bierze górę, kieruje się hasłami odwołującymi się do emocji, nie racjonalności, padło to na podatny grunt i zostało wykorzystane w kampaniach wyborczych. Więc nie mam wątpliwości, że partie, które obecnie rządzą, jeśli nie zmieni się perspektywa społeczna, to nie będą chciały podnoszenia wieku emerytalnego, bo zawsze pojawi się ktoś, kto powie, że nie wolno go podnosić - mówił Antoni Kolek.

