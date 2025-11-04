ASM Group wraca na giełdę. Spółka stawia na innowacje i narzędzia analityczne

W ostatnich dniach października Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na wznowienie obrotu akcjami ASM Group. Spółka czekała na ten moment blisko dwa lata i powraca na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie po sądowym zatwierdzeniu układu z wierzycielami i publikacji zaległych sprawozdań finansowych. Dobre wyniki spółki przyciągnęły uwagę rynku. Efektem zmian w spółce są nowe narzędzia analityczne, oparte na innowacjach, z których korzysta rynek handlu detalicznego, ale także sami konsumenci – dzięki uruchomieniu w tym roku aplikacji Koszyk Zakupowy porównującej ceny w sieciach handlowych.

ASM Group ponownie notowana na GPW po dwuletniej przerwie

ASM Group wraca na Giełdę Papierów Wartościowych po dwóch latach przerwy, która była konsekwencją kryzysu korporacyjnego. Spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Obroty są bardzo wysokie i kurs akcji rośnie, co jest dla nas satysfakcjonujące – mówi agencji Newseria Adam Stańczak, założyciel i główny akcjonariusz ASM Group, spółki działającej w obszarze wsparcia sprzedaży, analizy cen i preferencji zakupowych.

Decyzja KNF o odwieszeniu notowań potwierdziła, że ASM Group spełniła wszystkie wymogi formalne i finansowe, a rynek pozytywnie ocenił efekty restrukturyzacji oraz konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju.

Odwieszenie obrotu akcjami ASM Group to potwierdzenie pełnej stabilizacji sytuacji w grupie. Kryzys korporacyjny wywołany przez część akcjonariuszy oraz odwołany zarząd w przeszłości negatywnie wpływał na funkcjonowanie spółki. Obecny zarząd opublikował wszystkie zaległe sprawozdania finansowe, a tym samym pokazał, że ASM Group jest spółką przejrzystą i zdrową. W konsekwencji został odwieszony kurs akcji, tak że ASM Group wraca na właściwe tory – mówi Łukasz Stańczak, prezes ASM Group.

10 kwietnia 2025 roku Sąd Okręgowy w Warszawie prawomocnie zatwierdził układ spółki przyjęty w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Zatwierdzenie układu przyczyniło się do redukcji zobowiązań i potwierdziło wiarę wierzycieli i kontrahentów w ASM Group jako silnego i godnego zaufania partnera biznesowego. To niezwykle ważny moment z punktu widzenia spółki, który porządkuje sytuację korporacyjną, finansową, jak również kończy pięcioletni okres stabilizowania grupy kapitałowej – tłumaczy Łukasz Stańczak.

Z opublikowanych danych wynika, że ASM Group od kilku lat notuje dwucyfrowe wzrosty sprzedaży na polskim rynku, który pozostaje najważniejszym rynkiem dla całej grupy. Strategia utrzymania kluczowych klientów i jednoczesnego pozyskiwania nowych partnerów przynosi wymierne efekty.

Najtrudniejszy czas za nami. Przejście przez kryzys korporacyjny pokazuje, że jesteśmy organizacją stabilną, z określonym pomysłem na prowadzenie swojego biznesu, ale też z dużym gronem klientów, którzy mimo trudności zostali z nami i ufają temu, co robimy. Na pewno umacnia to nas jako organizację i pokazuje, że przy dobrej strategii można wyjść z najtrudniejszych biznesowych turbulencji – podkreśla Adam Stańczak.

Innowacje i narzędzia analityczne kluczem do rozwoju spółki

Skonsolidowane wyniki potwierdzają, że ASM Group skutecznie odbudowuje swoją pozycję w branży wsparcia sprzedaży, zachowując przy tym zdrowy poziom rentowności. Badania rynkowe, audyty cenowe oraz innowacje wzmacniają konkurencyjność i stabilność całego biznesu.

ASM Group to nie tylko merchandising tradycyjny czy tradycyjne formy wspierania sprzedaży, ale również gromadzenie danych, ich analiza i dzięki temu wytwarzanie produktów jak najbardziej potrzebnych i miarodajnych dla naszych klientów oraz konsumentów. Dzięki naszym analizom i badaniom dostarczamy im niezbędnych informacji do dokonywania jak najtrafniejszych decyzji zakupowych – podkreśla Łukasz Stańczak.

ASM Group monitoruje ceny i preferencje zakupowe w Polsce, dostarczając całej branży szczegółowych danych o trendach w konsumpcji. To właśnie kompetencje analityczne mają być głównym elementem budowy przewagi konkurencyjnej. Spółka od 2020 roku prowadzi badania Koszyk Zakupowy, które jest najbardziej rozpoznawalnym w swojej kategorii narzędziem do monitorowania inflacji i oceny rynku handlu detalicznego, z którego korzystają m.in. firmy sektora FMCG, sieci handlowe i inni gracze na rynku retail.

Koszyk Zakupowy to narzędzie, które pokazuje, w jaki sposób konsumenci dokonują zakupów. Poprzez analizę cen i zakupów badamy również trendy zakupowe, co jest niesamowitym narzędziem analitycznym przydatnym do tego, aby badać, jakie zachowania konsumentów są w danych produktach istotne czy jaka jest sezonowość tych produktów – tłumaczy prezes ASM Group.

Aplikacja Koszyk Zakupowy wspiera konsumentów i rynek retail

Od niedawna te dane analityczne są dostępne także dla konsumentów przy codziennych zakupach. Korzystanie z nich możliwe jest przez aplikację Koszyk Zakupowy porównującą ceny w popularnych sieciach handlowych w Polsce. Jak podkreśla spółka, może to być realne wsparcie w zakresie planowania wydatków. Wrześniowe badanie, w którym różnice między najtańszymi a najdroższymi koszykami przekraczały 130 zł, pokazuje, jak duże znaczenie ma porównywanie cen i świadome planowanie zakupów.

Aplikacja pozwala analizować ceny produktów, jakie kupujemy na co dzień – mówi Adam Stańczak. – Intensywnie pracujemy nad udoskonalaniem produktów i rozwiązań dla naszych klientów. Dużo się mówi o sztucznej inteligencji – stosujemy różnego rodzaju rozwiązania, które pozwalają nam skuteczniej zarządzać biznesem właśnie z wykorzystaniem AI.

Jak podkreśla, ASM Group to jedyny podmiot branży z całkowicie polskim kapitałem obecny na rynkach zagranicznych. Spółka ma silną pozycję rynkową we Włoszech, prowadzi działalność na rynku szwajcarskim.

Przyglądamy się potencjałowi dalszego rozwoju międzynarodowego w ramach naszej działalności. Nie wykluczamy również szerszej aktywności w krajach w Europie, żeby wykorzystywać nasze doświadczenie, know-how i rozwijać naszą grupę – mówi założyciel ASM Group.

