Szef niemieckiego banku centralnego, Joachim Nagel, uważa, że podniesienie wieku emerytalnego w Europie jest nieuniknione, aby utrzymać obecny poziom życia, pomimo trudności tematu.

Głównym powodem konieczności reform są alarmujące dane demograficzne: do 2040 roku co czwarty Niemiec będzie miał 67 lat lub więcej, a stosunek pracujących do emerytów spadł z 6:1 do 2:1.

Niemcy już wdrażają reformy, stopniowo podnosząc wiek emerytalny z 65 do 67 lat do 2031 roku, co może być wzorem dla innych krajów UE.

Debata o dłuższej pracy jest kluczowym wyzwaniem dla Europy, a presja demograficzna i potrzeba utrzymania dobrobytu wymuszają niepopularne decyzje.

Podwyższenie wieku emerytalnego to konieczność?

Głos w jednej z najważniejszych debat publicznych w Europie zabrał szef niemieckiego banku centralnego. Joachim Nagel, prezes Bundesbanku, w poniedziałkowej wypowiedzi dla podcastu „Table Media” jednoznacznie stwierdził, że państwa Starego Kontynentu muszą przygotować się na reformy. Jego zdaniem dłuższa praca jest nieunikniona, jeśli chcemy zachować obecny poziom życia. Jak podkreślił, choć temat jest trudny, wymaga szczerego postawienia sprawy.

- Nawet jeśli to jest nieprzyjemne, to musimy być ze sobą szczerzy. Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem - podkreślił Nagel.W ocenie szefa Bundesbanku podwyższenie wieku emerytalnego w Niemczech oraz pozostałych krajach europejskich jest kluczowe dla utrzymania konkurencyjności i dobrobytu. Nagel argumentował, że tylko w ten sposób uda się utrzymać standard życia wypracowany przez pokolenia żyjące po II wojnie światowej, mówiąc wprost: „Potrzebujemy pracować dłużej”.

Dlaczego wiek emerytalny musi wzrosnąć? Demografia jest bezlitosna

Za wezwaniem Joachima Nagela stoją twarde dane, które od lat spędzają sen z powiek niemieckim i europejskim ekonomistom. Problem jest prosty i niezwykle trudny do rozwiązania: społeczeństwa gwałtownie się starzeją, a pracujących, którzy finansują świadczenia dla emerytów, jest coraz mniej. To właśnie starzejące się społeczeństwo jest głównym powodem, dla którego obecny system staje się niewydolny.

Prognozy dla największej gospodarki Europy są jednoznaczne. Oczekuje się, że do 2040 roku już jedna czwarta populacji Niemiec będzie miała 67 lat lub więcej. Zmianę, jaka zaszła na przestrzeni zaledwie dwóch pokoleń, najlepiej obrazuje stosunek liczby osób pracujących do emerytów. Dane demograficzne są alarmujące: jeszcze na początku lat 60. XX wieku na jednego emeryta przypadało sześciu pracujących, a obecnie stosunek ten wynosi zaledwie dwa do jednego. Ta statystyka pokazuje, dlaczego utrzymanie dotychczasowego modelu bez podnoszenia wieku aktywności zawodowej jest matematycznie niemożliwe.

Jaki jest wiek emerytalny w Niemczech? Zmiany są już w toku

Apel szefa Bundesbanku nie jest jedynie teoretyczną dyskusją. Niemcy już kilka lat temu rozpoczęły proces stopniowego reformowania swojego systemu. Choć słowa Joachima Nagela mogą sugerować potrzebę dalszych, bardziej radykalnych kroków, to zmiany już trwają i są zapisane w prawie. To właśnie niemieckie rozwiązania mogą stać się wzorem lub punktem odniesienia dla innych państw Unii Europejskiej, w tym Polski.

Obecny ustawowy wiek emerytalny w Niemczech wynosi 65 lat, ale zgodnie z przyjętą reformą do 2031 roku ma on systematycznie wzrastać, aż osiągnie poziom 67 lat. Proces ten jest rozłożony w czasie, aby złagodzić jego społeczne skutki, ale kierunek jest jednoznaczny – aktywność zawodowa musi zostać wydłużona.

Wypowiedź prezesa Bundesbanku otwiera na nowo dyskusję o przyszłości systemów emerytalnych w całej Europie. Demograficzna presja i potrzeba utrzymania dobrobytu sprawiają, że temat dłuższej pracy staje się jednym z kluczowych wyzwań dla rządzących. Niemiecki przykład pokazuje, że decyzje, choć niepopularne, są już podejmowane.

