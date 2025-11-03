Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą "Godna emerytura", która ma zagwarantować seniorom stałą waloryzację emerytur.

Projekt zakłada podniesienie minimalnej emerytury o 150 zł rocznie, co ma doprowadzić do kwoty ponad 2000 zł w 2026 roku, oraz waloryzację 13. i 14. emerytury o tę samą kwotę.

Inicjatywa jest odpowiedzią na niezrealizowaną obietnicę rządu dotyczącą dwukrotnej waloryzacji emerytur i ma zapewnić godne wsparcie osobom z najniższymi świadczeniami.

Prezydent podkreśla, że projekt ma być wyrazem wdzięczności państwa dla seniorów, którzy budowali polską gospodarkę, i ma zapobiec symbolicznej waloryzacji świadczeń

Czym jest prezydencki projekt „Godna emerytura”?

W Sochaczewie prezydent Karol Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu „Godna emerytura”, który ma na celu zmianę systemu waloryzacji świadczeń. Głównym założeniem jest wprowadzenie mechanizmu mieszanego – procentowo-kwotowego. Jak podkreślał prezydent, jest to propozycja skierowana przede wszystkim do osób z najniższymi świadczeniami. „To jest głównie głos w imieniu tych, którzy mają najniższe emerytury poniżej 3 tysięcy złotych” – mówił.

Projekt inicjatywy ustawodawczej Karola Nawrockiego zakłada wprowadzenie w przyszłym roku podwyżki minimalnej emerytury o 150 złotych. Taka sama kwota podwyżki miałaby objąć również 13. i 14. emeryturę. Zgodnie z założeniami, dzięki nowym przepisom minimalna emerytura w 2026 roku przekroczyłaby próg 2000 zł i wyniosła około 2030 zł. To realizacja jednej z obietnic wyborczych prezydenta z tzw. Planu 21.

Waloryzacja emerytur. Prezydent krytykuje rząd i poprzedników

Karol Nawrocki nie szczędził słów krytyki pod adresem obecnego rządu, przypominając o jego obietnicach. – W październiku 2023 roku wśród 100 konkretów, które doprowadziły obecny rząd do władzy była zagwarantowana dwukrotna waloryzacja emerytur. To nie zostało zrealizowane. Więc zwracam się do Donalda Tuska: taką waloryzację chętnie bym podpisał, ale ona nie przeszła przez Sejm – akcentował prezydent.

Prezydent odniósł się również do działań poprzednich rządów, wskazując na rekordowo niskie podwyżki świadczeń w przeszłości. W 2015 roku Rząd Platformy Obywatelskiej zaplanował podwyżkę minimalnej emerytury o 3 zł, a wcześniej, w 2014 i 2011 roku odpowiednio o 13 i 22 zł. – Nie mogę się zgodzić na waloryzacje na poziomie 3, 13 czy 20 złotych – stwierdził Nawrocki, podkreślając, że państwo nie może zostawić seniorów samym sobie, zwłaszcza tych, którzy ciężko pracowali w trudnych czasach transformacji ustrojowej.

Co nowe przepisy oznaczają na przyszłość dla seniorów?

Projekt „Godna emerytura” to nie tylko jednorazowa zmiana. Zaproponowany mechanizm ma charakter stały. Kwota gwarantowanej podwyżki, wynosząca w 2026 roku 150 zł, będzie corocznie waloryzowana o oficjalny wskaźnik waloryzacji. Ma to zapewnić utrzymanie realnej wartości podwyżek w kolejnych latach. Dodatkowo, projekt zobowiązuje rząd do cyklicznego przeglądu tego wskaźnika co trzy lata, aby dostosować go do rosnących kosztów życia.

Prezydent wyraził nadzieję, że jego inicjatywa zyska poparcie w parlamencie. – Chciałbym, żebyście mieli przeświadczenie, że Prezydent jest wdzięczny wszystkim tym, którzy pracowali na polski sukces gospodarczy. Jeśli rząd nie zrealizuje swojej obietnicy w odniesieniu do podwójnej waloryzacji emerytury, to wierzę, że mój projekt jeszcze w tej kadencji zyska przychylność większości posłów, bo seniorom się te rozwiązania należą – podsumował Karol Nawrocki.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025