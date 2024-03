Ten podatek znów poszedł w górę! Mija pierwszy termin płatności [STAWKI]

Podatek od nieruchomości 2024. Czas na spłatę do 15 marca

Jeśli kwota podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł, wtedy opłaca się ją w jednej transzy do 15 marca. Jeśli jest jednak wyższy, osoby fizyczne opłacają go w ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku. Wiadomość o wysokości podatku od nieruchomości musi dotrzeć do podatnika za potwierdzeniem. Jeśli adresata nie będzie w domu, można spodziewać się awizo.

Podatek od nieruchomości, gdy jest więcej niż jeden właściciel

Warto zaznaczyć, że w przypadku gdy nieruchomość jest współwłasnością przynajmniej dwóch osób, to wszyscy muszą podzielić się opłaceniem podatku od nieruchomości. Warto jednak zaznaczyć, że wystarczy, aby jedna osoba opłaciła podatek, żeby zwolnić resztę z tego obowiązku.

Co więcej, nawet małżonkowie dzielący tę samą nieruchomość, otrzymają odrębne decyzję podatkową od organu. Jak wskazuje Portal Samorządowy, tak wygląda to w większości gmin. Decyzję można dostać również mailowo, jeśli podatnik sam sobie tego zażyczy.

Stawki podatku nieruchomości 2024

Stawka podatku od nieruchomości wzrośnie z 1 złotego w 2023 roku do 1,15 złotego w 2024 roku, a dla gruntów pod budynkami z 0,61 złotego w poprzednim roku do 0,71 złotego za metr kwadratowy w roku obecnym. W przypadku nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej podatek może wynieść nawet 33,10 zł za metr kwadratowy.

Wartości maksymalne podatku od gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m2 powierzchni,

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje

przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,39 zł od 1 m2 powierzchni.

Jak informuje serwis PIT.pl, "podatek od nieruchomości w większości miast wojewódzkich będzie wynosił 1,15 zł za każdy metr kwadratowy rocznie w przypadku lokali mieszkalnych. W praktyce dla właścicieli 65-metrowego mieszkania kwota podatku wzrośnie z 65 zł obowiązujących w tym roku do 74,75 zł w 2024 r.".

Jak wskazywał serwis Bankier.pl, część miast nie zdecydowała się na maksymalne podniesienie opłat (np. Głogów, Zgierz, Łomża, Kędzierzyn-Koźle czy Piła). Stawki w tych miastach stawki nie przekraczają 1 zł za metr kwadratowy. Powyżej 1 zł, ale mniej niż maksymalną stawkę, czyli 1,15 zł, będą pobierać m.in. Toruń, Tarnowskie Góry, Starachowice, Stargard czy Elbląg.