40 tys. złotych za filmik nagrany smartfonem? Zgłoszenia do XMAGE Awards tylko do 15 sierpnia

– Zachęcam wszystkich twórców-amatorów do spróbowania swoich sił i wzięcia udziału w konkursie. A jak zwiększyć swoje szanse na wygraną? Postaw na wideo! W tej chwili w kategoriach filmowych jest znacznie mniejsza konkurencja niż w tych fotograficznych, więc szansa na zostanie wyróżnionym jest znacznie większa. Szczególnie warta uwagi jest kategoria „Akcja” – można tu wykonać krótki materiał w typie rolki na social media, który pokazuje ciekawe wydarzenie z Twojego życia. Co inspirującego robisz? Pokaż to! Skoro i tak tworzysz rolki, a potem je publikujesz, czemu nie zgłosić takiego materiału do konkursu? Podziel się swoją pasją ze światem i pokaż, że smartfon Huawei to idealny towarzysz w tworzeniu niesamowitych treści wideo – mówi Piotr Twardowski, juror polskiej edycji XMAGE Awards 2023.

Kategorie konkursowe

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 15 sierpnia 2023 r. do godz. 18.00 przesłać zdjęcia lub filmy, które zostały wykonane smartfonem Huawei, ale wcześniej nie zdobywały nagród w innych konkursach. Można to zrobić na TEJ stronie.Udział w konkursie jest bezpłatny. Jeden uczestnik może łącznie wysłać do 30 zgłoszeń. Do wyboru jest 8 kategorii konkursowych, w tym 2 filmowe:

AKCJA – maks. 30-sekundowy materiał, pokazujący ciekawe wydarzenie z Twojego życia,

STORYTELLING – opowiedz historię, która zainspiruje świat; film krótkometrażowy do 5 minut / film długometrażowy 5–30 minut,

oraz 6 fotograficznych:

NIGHT WALK – gdy zajdzie słońce, spróbuj uchwycić światło ukryte w ciemności,

PORTRET – wyraź siebie lub swojego bohatera za pomocą tylnego lub przedniego aparatu,

SZTUKA i MODA – jako znakomite formy wyrażania siebie. Uchwyć chwilę, która Cię inspiruje,

OUTDOOR – pokaż, co znaczy dla Ciebie przebywanie poza domem,

HELLO LIFE! – pokaż inspirujący, zaskakujący lub emocjonalny moment ze swojej codzienności,

STORYBOARD – seria od 3 do 9 zdjęć, które opowiadają jakąś historię.

Cenne nagrody w polskiej edycji XMAGE Awards 2023

Zgłoszone filmy i zdjęcia zostaną poddane weryfikacji, a następnie ocenione przez polskie Jury, które wybierze po 1 lokalnym zwycięzcy z każdej kategorii i zwycięzcę głównego. W skład Jury wchodzić będzie 10 osób, w tym Agnieszka Ewa Giętkowska – fotografka, zwyciężczyni polskiej edycji Next Image 2022, oraz Piotr Twardowski – twórca kreatywnych filmów reklamowych. Ogłoszenie polskich wyników nastąpi 8 września 2023 roku.Autor(-ka) najlepszej pracy w Polsce sięgnie po smartfon HUAWEI P60 Pro, zwycięzcy kategorii Portret i Night Walk otrzymają nowe smartwatche z serii HUAWEI Watch 4, a laureaci pozostałych kategorii słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i. Te lokalne nagrody rzeczowe zostaną przekazane w postaci bonów uprawniających do zakupu wygranych produktów za symboliczne 1 zł.

Podwójna szansa na wygraną

Wszystkie prace zgłoszone do lokalnych konkursów (w tym do polskiej edycji) zostaną ponownie ocenione przez międzynarodowe Jury. Najlepsze z nich dostaną się do globalnego finału, który zostanie rozstrzygnięty 30 września br. Trzech zwycięzców światowego finału konkursu otrzyma nagrody główne w wysokości 10 000 dolarów. W każdej z 8 kategorii tematycznych Jury wyłoni po 3 najlepsze prace i ich autorzy otrzymają po 1500 dolarów, a na 27 laureatów drugich miejsc czeka po 1000 dolarów. Dodatkowo dla 5 wyróżnionych zdjęć lub filmów zostaną przyznane nagrody po 500 dolarów.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Społeczności Huawei