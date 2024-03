HONOR jest globalnym dostawcą produktów takich jak smartfony, tablety, laptopy i inteligentne urządzenia do noszenia tj. smartwatche i opaski sportowe. Należy dziś do azjatyckiego konsorcjum Shenzhen Zhixin New Information Technology. Oferowane rozwiązania – w tym smartfony pracujące pod kontrolą systemu MagicOS oraz z pełnym dostępem do Sklepu Play i innych usług Google – ponownie zyskują na popularności w Polsce. Dużą rolę w rozwoju dystrybucji rozwiązań HONOR w kraju ma współpraca z AB S.A.

– W ofercie AB S.A. dostępne są modele HONOR 90, 90 Lite, Magic 6 Lite, a także pozostałe smartfony z linii X6a, X7b, czy X8b oraz w niedalekiej przyszłości składany Magic V2. Wierzymy, że ich specyfikacja wraz z bogatym doświadczeniem dystrybucyjnym AB, pozwolą osiągnąć producentowi zamierzone cele. Jednocześnie cieszymy się, że z chwilą nawiązania współpracy, produkty HONOR staną się szeroko dostępne w kraju, ponieważ jako AB S.A. jesteśmy odpowiedzialni za ich dostarczanie do kanału retail – mówi Beata Wielgus, Purchasing Vice Director AB S.A.

Spółka AB wesprze premierę flagowego, składanego modelu HONOR Magic V2 w Polsce, który jest jednym z najbardziej smukłych składanych smartfonów na rynku. Ma wbudowane dwuzakresowe karty WiFi 7, moduły Bluetooth 5.3, NFC, moduły IrDA oraz funkcję OTG.– Produkty, w tym smartfony firmy HONOR, to elektronika użytkowa w najlepszym wydaniu. Smartfony to nowoczesne konstrukcje z 5G, kompletem usług Google oraz uznanymi układami firmy Qualcomm Snapdragon. To, co jeszcze je wyróżnia to atrakcyjna stylistyka oraz profesjonalne funkcje fotograficzne. HONOR Magic V2 to najlżejszy i najsmuklejszy składany smartfon, który między innymi zdobył 21 nagród po globalnej premierze podczas targów IFA 2023, w tym „Best of IFA”. Podczas polskiej premiery sprzedaż tych produktów będzie wspierana poprzez dystrybucję między innymi AB S.A. – tłumaczy Zachary Jiang, Vice President HONOR Europe.

Pieniądze to nie wszystko - Jacek Janiszewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.