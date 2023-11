Acer Education Summit. Powrót do przyszłości i technologii jutra

Smartwatche Huawei do kupienia w butikach sieci SWISS

Acer Education Summit - nowoczesna wizja edukacji

W konferencji Acer Education Summit, która odbyła się w siedzibie firmy Acer w Szwajcarii, wzięło udział ponad 35 partnerów z 18 krajów. Jest to społeczność partnerów handlowych, którzy co roku angażują się w dostarczanie liderom edukacji nowych technologii, aby przygotować młodych ludzi na przyszłość.

Program partnerski Acer Education Solution Centres powstał ponad 10 lat temu, aby wypełnić lukę między szkołami a technologią. Dzięki wysokiemu poziomowi wiedzy specjalistycznej i dogłębnej znajomości produktów Acer, partnerzy Acer Education odgrywają kluczową rolę w pomaganiu szkołom w zaspokajaniu ich potrzeb technologicznych i dostarczaniu nowych rozwiązań w tym zakresie.

- Nasz Program Partnerski dla Edukacji jest najbardziej historycznym programem w pełni dedykowanym światu edukacji w regionie. Stworzyliśmy tę społeczność partnerów w 2010 roku z dwóch głównych powodów: aby otrzymywać ukierunkowane informacje zwrotne, które mogłyby pomóc nam w opracowaniu portfolio produktów dostosowanych do rzeczywistych potrzeb szkół oraz oferować najbardziej cenioną wiedzę o sektorze poprzez analizę trendów rynkowych - mówi Cristina Pez, Dyrektor Handlowy EMEA.

Nowe możliwości w edukacji

Podczas szczytu firma Acer zaprezentowała 3 urządzenia, które uzupełniły już i tak bogate portfolio marki: Chromebook 314 (C936), TravelMate P4 13 oraz SpatialLabs View Pro 27.Chromebook 314Nowy 14-calowy Chromebook został zbudowany, aby sprostać wyzwaniom środowiska szkolnego. Wyposażony jest w solidną i wytrzymałą obudowę spełniającą standardy MIL, odporną na zalanie klawiaturę z mechanicznie osadzonymi klawiszami. Dzięki aktualizacji Chrome Education i rejestracji Zero-touch nauczyciele i administratorzy mogą w pełni wykorzystać potencjał tego Chromebooka.

TravelMate P4 13

Ten wytrzymały laptop został stworzony z myślą o utrzymaniu wydajności przez cały dzień, zwiększonym bezpieczeństwie oraz zaawansowanej łączności bezprzewodowej. Spełnia również wymagania normy MIL-STD 810H, co oznacza, że jest odporny na upadki, wilgoć i zalanie wodą, a także jest wyposażony w technologię Acer Dust Defender.

SpatialLabs View Pro 27

Acer SpatialLabs View Pro 27 to największy i najbardziej zaawansowany stereoskopowy monitor 3D, który nie wymaga specjalnych okularów do korzystania z niego. Urządzenie wykorzystuje sprawdzone rozwiązanie SpatialLabs do wyświetlania obrazu 3D i jest wyposażone w nowy system Acer Immerse Audio, a także zestaw zaawansowanych narzędzi deweloperskich, które pozwalają wyświetlać obrazy w trójwymiarowej formie.Nowoczesna edukacja wymaga jednak czegoś więcej niż tylko urządzeń. Firma Acer poświęciła ostatnią dekadę na znalezienie odpowiedzi na najważniejsze problemy związane z ochroną środowiska i bezpieczeństwem w tym stuleciu.

Stosując nasze technologie, które zostały zaprojektowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, partnerzy i szkoły mogą wspólnie przyczynić się do globalnych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi i ochrony zasobów naturalnych.

- Dzięki wytrzymałym obudowom wykonanym z plastiku pochodzącego z recyklingu, opakowaniom w 100% nadającym się do recyklingu oraz energooszczędnym konstrukcjom, nasze portfolio edukacyjne ucieleśnia ducha inicjatywy Acer Earthion, mającej na celu zmniejszenie śladu węglowego, przy jednoczesnym wydłużeniu żywotności urządzenia i wywiązania się z naszego zobowiązania do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku - podkreśla Roberto Rosaschino, starszy menedżer ds. edukacji i zrównoważonego rozwoju w firmie Acer.

Tylko 17,4% globalnych e-odpadów jest poddawanych recyklingowi. Firma Acer stworzyła program GreenCycle, którego celem jest pomoc szkołom w bezpłatnej utylizacji zużytych urządzeń. Usługa Acer-as-a-Service stanowi ważny kamień milowy w podejściu firmy Acer do zrównoważonego rozwoju biznesu, ponieważ promuje ponowne wykorzystanie lub zmianę urządzeń po zakończeniu umowy leasingu.

