Laptop może być ekologiczny? Acer VERO podejmuje rękawice

Laptop pracuje na układzie Intel Core i5-1155G7 i systemie Windows Home 11. Ponadto wykonany został z materiałów pochodzących z recyklingu. Ekologia w przypadku Aspire Vero nie zaczyna i nie kończy się tylko na samym sprzęcie. Wizja firmy Acer w zakresie ekologicznej konstrukcji obejmuje wszystkie materiały, które wykorzystywane są opakowaniach (85 proc. pochodzi z recyclingu). Dzięki czemu firma zmniejsza swój ślad węglowy.

Z kolei do budowy samego laptopa Acer wykorzystał 30 proc. tworzyw pochodzących z recyklingu. W dotyku Vero pozostawia mieszane uczucia. Powierzchnia ma szorstką i surową fakturę - pytanie czy odporną? To trudno określić po niedługim okresie użytkowania. Touchpad jest spory, lekko przesunięty ku lewej stronie - w lewym górnym rogu ma wbudowany czytnik linii papilarnych. Klawiatura jest lekko podświetlona białym światłem. Acer Aspire Vero wyposażony został w matrycę IPS o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, a zatem o najczęściej spotykanych proporcjach 16:9 (Vero występuje też w wersji 14-calowym ekranem). Procesor Vero ma zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe. Pozwala to na wydajną pracę biurową, ale o nowszych grach możemy zapomnieć.

Producent zdecydował się na dość sporą możliwość rozbudowy komputera. Ale, czy aby na pewno? Możemy wymienić baterię, pamięć (a tak naprawdę jeden z modułów RAM, bo drugi jest wlutowany), chłodzenie, moduł Wi-Fi oraz dysk. To, co kiedyś było standardem jeśli chodzi o własny upgrade komputera, teraz nawet w niewielkim zakresie uchodzi za atut. Jak tego można dokonać? Na drodze do wnętrza Vero stanie nam 11 śrub.

Ceny opisywanego modelu zaczynają się od 2799 złotych. Niewykluczone, że przy dokładnym researchu w sieci - szczególnie uwzględniając okres wyprzedaży - znajdziesz Aspire Vero w jeszcze korzystniejszej cenie.

Dane techniczne

Procesor: Intel Core i7-1195 G7 @ 2.4 GHz

Karta graficzna: Intel Iris Xe

Ekran: LCD, 15,6-cali, Full HD, IPS

Pamięć: 16 GB DDR4 (moduł 8 GB podlega wymianie)

Dysk: nośnik SSD PCI Express 512 GB

Łączność: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, LAN Gigabit, Bluetooth 5.0

System: Windows 11 Home

Bateria: 3 komorowy akumulator litowo-jonowy 48 Wh

Moc zasilacza: 65 W

Złącza: 1 x USB-A 2.0, 2 x USB 3.2 Gen 1 typu A, 1 x USB-C Gen 1, HDMI 2.0, Gigabit Ethernet, gniazdo audio jack 3,5 combo,

Wymiary: 17,9 x 363,4 x 238,4 mm

Waga: 1,76 kg

Co do poprawy?

Z pewnością wydajność baterii. To nie tylko podniesie komfort użytkowania, ale i doda wartości w kwestiach ekologicznych (dłuższa żywotność baterii). Ekran mógłby być jaśniejszy. Minusem jest również brak czytnika kart pamięci i zmniejszone niektóre klawisze. Czekamy na nowszą, jeszcze bardziej eko i dopracowaną wersję Vero.

