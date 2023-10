Atrakcyjne cenowo smartfony Infinix jeszcze tańsze w nowych promocjach

Górskie szlaki w Beskidzie Sądeckim z ładowarkami do rowerów elektrycznych

Promocje smartfonów Infinix

Smartfon Infinix NOTE 30 Pro ma możliwość ładowania przewodowego 68 W, które pozwala w ciągu pół godziny naładować jego baterię o pojemności 5000 mAh do 80%. Jako pierwszy model z tej półki cenowej obsługuje również ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W. Został wyposażony w główny aparat o rozdzielczości 108 Mpx oraz przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpx, a także w obiektyw makro i, jak wszystkie smartfony Infnix, w przednią lampę błyskową. Dysponuje pamięcią 8/256 GB z możliwością rozszerzenia RAM-u do 16 GB. Ma moduł NFC. Jest sprzedawany w zestawie z przeźroczystym etui, szkłem ochronnym na ekran, słuchawkami, ładowarką i kablem USB. Oprócz tego do 31 grudnia u wybranych partnerów handlowych trwa promocja, w ramach której NOTE 30 Pro można kupić w zestawie z ładowarką bezprzewodową.

Infinix HOT 30i jest wyposażony w wydajną baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W. Pracuje z wykorzystaniem 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia RAM-u do 8 GB. Aparat główny 50 Mpx oraz aparat do selfie 8 Mpx z przednią lampę błyskową pozwalają na robienie zdjęć o każdej porze dnia. Ma moduł NFC. Jest sprzedawany w zestawie z przeźroczystym etui, słuchawkami, ładowarką i kablem USB.

Infinix Smart 7 HD to przedstawiciel najbardziej przystępnej cenowo rodziny Infinix. Dysponuje 64 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia RAM-u do 4 GB oraz baterią o pojemności 5000 mAh. Został wyposażony w główny aparat o rozdzielczości 8 Mpx oraz aparat do selfie o rozdzielczości 5 Mpx z przednią lampą błyskową. Wyróżnia się ciekawym designem z teksturowaną fakturą obudowy. Jest sprzedawany w zestawie z przeźroczystym etui, słuchawkami, ładowarką i kablem USB.

Organizatorami promocji są partnerzy handlowi Infinix. Promocyjne smartfony są dostępne w autoryzowanym sklepie Infinix oraz w największych sieciach handlowych.

i Autor: materiały prasowe infinix specyfikacje Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-RmiS-FipM-GqPg_infinix-specyfikacje.JPG

