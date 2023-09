Premiera Infinix ZERO 30 5G. Pierwszy w swojej klasie smartfona z nagrywaniem Ultra HD przednią kamerą

Najnowszy smartfon Infinix ZERO 30 5G jest wyposażony w przednią kamerę 50 Mpx, która obsługuje nagrywanie wideo 4K (rozdzielczość 3840 x 2160 px) przy płynności 60 klatek na sekundę. Funkcja ta dotychczas spotykana była niemal wyłącznie w najdroższych modelach smartfonów. Urządzenie zwraca też uwagę podwójną przednią lampą błyskową, umożliwiającą nagrywanie filmów w każdych warunkach oświetleniowych. Funkcja PDAF (Phase Detection AutoFocus) zapewnia ostry obraz wysokiej jakości nie tylko w przypadku zdjęć selfie, ale także filmów wykonywanych przednią kamerą. Funkcja Engage Movie Filter umożliwia nagrywanie w kinowych proporcjach 2,35:1 oraz innych filmowych formatach, a tryb Dual View pozwala rejestrować obraz jednocześnie z przedniego i tylnego obiektywu.

Oprócz tego Infinix ZERO 30 5G wyposażono w główny aparat 108 Mpx, zapewniający wyraźne zdjęcia nawet w słabym świetle dzięki czujnikowi 1/1,67" i szklanemu obiektywowi, który przechwytuje 10 proc. więcej światła niż standardowe obiektywy. Potrójny bezstratny zoom pozwala cieszyć się wyraźnymi szczegółami nawet w ujęciach z większych odległości, a szeroki obiektyw 120° gwarantuje zachowanie kadrów bez zniekształceń. Zastosowanie technologii stabilizacji obrazu OIS oraz EIS poprawia jakość rejestrowanych materiałów, zarówno w przypadku fotografii, jak i filmów.

Bezpieczeństwo i wysoka jakość obrazu

Infinix Zero 30 5G został zaprojektowany z dużą dbałością o nowoczesny, przyciągający uwagę wygląd oraz o bezpieczeństwo użytkowania. Za ochronę wyświetlacza odpowiada szkło Corning® Gorilla® Glass. Smartfon został wyposażony w zakrzywiony ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz i szczytowej jasności 950 nitów, a także tryb ochrony oczu z certyfikatem TÜV Rheinland. W ekran wbudowany jest czytnik linii papilarnych. Urządzenie wyposażono w dwugłośnikowy system audio z obsługą dźwięku DTS.

Moc, pojemność i wydajność

Nagrywanie i przetwarzanie wysokiej jakości obrazu w różnych warunkach stawia wysokie wymagania przed smartfonem pod względem mocy obliczeniowej, płynności oraz dostępnej pamięci. Infinix ZERO 30 5G spełnia wszystkie te wymogi. Za szybkie działanie smartfona odpowiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8020 z czterema rdzeniami Cortex-A78 oraz czterema rdzeniami Cortex-A55 odpowiedzialnymi za nawigację po systemie i płynne przełączanie się między aplikacjami. To także zasługa pamięci operacyjnej rozszerzonej nawet do 21 GB (12 GB RAM + 9 GB ROM).

Materiały o rozdzielczości 4K, które można nagrywać z Infinix ZERO 30 5G, są także bardziej wymagające pod kątem przestrzeni dyskowej, w porównaniu do standardowych materiałów HD czy 2K. Dlatego model ten został wyposażony w 256 GB pamięci wewnętrznej.

Baterię ZERO 30 5G o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 68 W można naładować od 1% do 80% w zaledwie 30 minut. Specjalny system chłodzenia dba o właściwą temperaturę urządzenia, również podczas nagrywania wysokiej jakości materiałów w wysokich temperaturach. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu XOS 13 na bazie Androida 13 i obsługuje płatności NFC.

Infinix ZERO 30 5G dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: Golden Hour, Rome Green, Fantasy Purple. O dacie polskiej premiery oraz cenie poinformujemy wkrótce. Będzie to drugi smartfon Infinix z rodziny Zero na polskim rynku. Obecnie dostępny jest model ZERO Ultra z ładowaniem 180 W.

Przy okazji premiery najnowszego smartfona Infinix współorganizuje sesję panelową „New Image, New Lifestyle | Cinema in the New Media, Capture Your Own Story” na 80. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Jest to pierwsza tego typu współpraca podczas tego wydarzenia. Uczestnicy panelu mają także możliwość obejrzenia seansu filmu dokumentalnego stworzonego przez fanów Infinix. Przedstawia on potencjał smartfonów, jako narzędzi profesjonalnego nagrywania filmów w stylu kinowym.

