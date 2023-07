Wielka wyprzedaż smartfonów Infinix ZERO ULTRA z ładowaniem 180 W. Nawet o 1000 zł taniej

Co to jest workation?

ZERO Ultra, pierwszy na świecie smartfon z opracowaną przez Infinix technologią błyskawicznego ładowania 180 W Thunder Charge i ładowarką, która pozwala w zaledwie 12 minut w pełni naładować baterię o pojemności 4500 mAh, można teraz kupić nawet za 1999 zł (jego regularna cena sugerowana to 2999 zł). Model ten jest wyposażony w główny aparat fotograficzny 200 Mpx z dodatkowym szerokokątnym obiektywem 13 Mpx i zakrzywiony wyświetlacz AMOLED FHD+ o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpx, jak we wszystkich smartfonach Infinix, wyposażono w lampę błyskową. Smartfon ten dysponuje pojemną pamięcią 8/256 GB z możliwością rozszerzenia RAM do 13 GB dzięki integracji 8+5 GB RAM i RAM.

Promocjami zostały objęte również smartfony HOT 20 5G, HOT 20 NFC, HOT 20i oraz NOTE 12 2023, NOTE 12 Pro, NOTE 12 Pro 5G, a także Smart 6 HD. Wszystkie one mają baterie o pojemności 5000 mAh oraz przednią lampę błyskową i gniazdo słuchawkowe minijack.

Sugerowana cena HOT 20 5G została obniżona z 749 zł na 599 zł, HOT 20 NFC z 999 zł na 699 zł, a HOT 20i z 599 zł na 399 zł. Sugerowana cena NOTE 12 2023 została obniżona z 999 zł na 799 zł, a NOTE 12 Pro i NOTE 12 Pro 5G z 1199 zł na 999 zł. Smart 6 HD to najbardziej przystępny cenowo smartfon Infinix. Jego sugerowana cena została obniżona z 369 zł do 319 zł.

Równocześnie od niedawna w sklepach dostępne są smartfony z najnowszych serii Infinix - NOTE 30, HOT 30 oraz Smart 7. Wszystkie sprzedawane są z atrakcyjnym pakietem akcesoriów: słuchawkami, etui, ładowarką z kablem USB, a w przypadku serii NOTE 30 także z folią ochronną z zestawem montażowym. Do 16 lipca NOTE 30 Pro z szybkim ładowaniem przewodowym 68 W i ładowaniem bezprzewodowym 15 W dostępny jest w promocyjnej ofercie z ładowarką bezprzewodową 15 W za 1 zł.

