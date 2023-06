Najnowsza seria smartfonów Infnix NOTE 30 z szybkim i bezprzewodowym ładowaniem już w Polsce

Co to jest phishing i jak działają cyberprzestępcy? Nie daj się złowić w sieci oszustów!

Na polskim rynku debiutuje najnowsza seria smartfonów Infinix NOTE 30, obejmująca modele:

NOTE 30,

NOTE 30 5G,

NOTE 30 Pro,

NOTE 30 VIP

We wszystkich czterech modelach smartfonów z serii NOTE 30 zastosowano opracowaną przez Infinix technologię All-Round FastCharge, zapewniającą bardzo szybkie i bezpieczne ładowanie, możliwość ładowania zwrotnego, obejściowego, bezpiecznego nocą oraz uniwersalnego. Zostały one również wyposażone w podwójne głośniki z wysokiej jakości dźwiękiem dostrojonym przez JBL oraz duże wyświetlacze o częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Smartfony z serii NOTE 30 sprzedawane są w zestawie z etui, folią ochronną na ekran, słuchawkami, ładowarką i kablem USB, a NOTE 30 VIP również z ładowarką bezprzewodową 15 W. Posiadają certyfikat IP53 (certyfikaty pyłoszczelności IP5X i wodoodporności IPX3). Obsługują technologię Ultra Power Signal (UPS), najnowszą innowację Infinix, która jest przeznaczona do korzystania z urządzeń w miejscach ze słabym sygnałem, jak windy czy miejsca położone pod ziemią. Technologia UPS poprawia jakość sygnału sieci komórkowej do 20%, a Wi-fi nawet do 100%. Wszystkie cztery modele są wyposażone w moduł NFC oraz posiadają tryb ochrony oczu z certyfikatem TÜV Rheinland, który ogranicza emisję niebieskiego światła.

NOTE 30 Pro posiada możliwość ładowania przewodowego 68 W i jako pierwszy model z tej półki cenowej obsługuje ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W. NOTE 30 VIP wyróżnia możliwość ultraszybkiego bezprzewodowego ładowania o mocy do 50 W, pozwalającego w zaledwie pół godziny naładować jego baterię o pojemności 5000 mAh do 50%. Obsługuje również ładowanie przewodowe o mocy 68 W, dzięki któremu można w tym samym czasie naładować go do 80%.

Smartfon NOTE 30 5G został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 6080 6nm, a NOTE 30 Pro i NOTE 30 w MediaTek Helio G99 6nm. Model NOTE 30 VIP jest jednym z pierwszych wyposażonych w procesor Dimensity 8050 5G, zapewniający niskie zużycie energii i bardziej stabilną łączność sieciową oraz niską latencję dzięki technologii HyperEngine 5.0 firmy MediaTek.

NOTE 30 jest wyposażony w potrójny aparat fotograficzny o rozdzielczości 64 Mpx, a NOTE 30 VIP, NOTE 30 Pro i NOTE 30 5G o rozdzielczości 108 Mpx. NOTE 30 i NOTE 30 5G dysponują aparatami do selfie o rozdzielczości 16 Mpx, a NOTE 30 Pro oraz NOTE 30 VIP - 32 Mpx. Jak zawsze w przypadku smartfonów Infinix, mają przednią lampę błyskową. NOTE 30 Pro oraz NOTE 30 VIP zostały wyposażone również w obiektywy makro. Wszystkie cztery pozwalają na skorzystanie z trybu Dual View, czyli jednoczesnego rejestrowania obrazów z przedniego i tylnego obiektywu.

Jeśli chodzi o pamięć, to NOTE 30 i NOTE 30 5G dysponują 8/128 GB, a NOTE 30 Pro 8/256 GB. We wszystkich trzech istnieje możliwość rozszerzenia RAM-u do 16 GB. NOTE 30 VIP dysponuje 12/256 GB z możliwością rozszerzenia RAM do 21 GB.

Smartfony są dostępne w autoryzowanym sklepie Infinix oraz w największych na polskim rynku sieciach handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt oraz X-kom czy na allegro.pl. Sugerowane ceny poszczególnych modeli to: NOTE 30 VIP - 1899 zł,NOTE 30 Pro - 1399 zł,NOTE 30 5G - 1399 zł,NOTE 30 - 1099 zł.

Do 16 lipca NOTE 30 Pro dostępny jest w promocyjnej ofercie z ładowarką bezprzewodową 15 W za 1 zł.

