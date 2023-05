Światowa premiera smartfonów Infinix serii NOTE 30

Nowe promocje Infinix. Smartfony ZERO ULTRA, Seria NOTE 12, HOT 20 5G oraz Smart 6 HD teraz nawet do 800 zł taniej

Dzięki połączeniu innowacyjnej technologii ładowania z możliwościami multimedialnymi, najnowsze smartfony marki Infinix pozwalają żyć szybciej. Nowe modele oferują wydajność, nieszablonowy design oraz są dostosowane do najnowszych trendów i wymagań konsumentów.

Wszystkie smartfony serii NOTE 30, poza ciekawym designem, mają:

technologię All-Round FastCharge, czyli, między innymi, szybkie ładowanie,

podwójne głośniki z wysokiej jakości dźwiękiem dostrojonym przez JBL,

duży wyświetlacz z częstotliwością odświeżania 120 Hz.

All-Round FastCharge, czyli rewolucja w szybkim ładowaniu smartfonów

Technologia All-Round FastCharge to zbiór innowacji popularyzujących szybkie, inteligentne ładowanie, który sprawia, że korzystanie ze smartfona jest bardziej komfortowe.

NOTE 30 Pro obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 68 W, które pozwala naładować baterię od 1% do 80% w zaledwie 30 minut. Jako pierwszy model z tej półki cenowej obsługuje bezprzewodowe ładowanie o mocy 15 W. Modele NOTE 30 i NOTE 30 5G obsługują ładowanie przewodowe o mocy 45 W, pozwalające naładować je w 30 minut do 75%. Wszystkie modele serii NOTE 30 wyposażone są w baterie o pojemności 5000 mAh.

Oprócz szybkości ładowania, technologia All-Round FastCharge zapewnia również inne przydatne funkcje: ładowanie zwrotne, które pozwala na korzystanie ze smartfona, jak z powerbanka i ładowanie za jego pomocą innych urządzeń, przewodowo i bezprzewodowo;ładowanie obejściowe, które umożliwia zasilanie smartfona bezpośrednio przez ładowarkę przewodową bez używania baterii telefonu, co skutkuje spadkiem temperatury urządzenia o średnio 2℃-7℃;bezpieczne ładowanie nocą, które za sprawą autorskiego algorytmu dba o to, by smartfon ładował się do 80% podczas snu i dokończył ładowanie tuż przed ustawioną w telefonie pobudką,ładowanie wieloprotokołowe kompatybilne z protokołem PD 3.0 umożliwia ładowanie innych urządzeń przy użyciu ładowarki z zestawu.

Wysokiej jakości dźwięk od JBL

Powstałe we współpracy z producentem sprzętu audio, firmą JBL, najnowsze smartfony z serii NOTE 30 oferują wysokiej jakości dźwięk dzięki połączeniu podwójnych głośników i programowego dostrojenia brzmienia przez inżynierów JBL. Efektem wspólnej pracy jest dźwięk bogaty w zrównoważone średnie tony, wzmocniony bas, pozwalający na odtwarzanie autentycznych brzmień wysokiej jakości.

Duże wyświetlacze 120 Hz dla lepszego komfortu korzystania ze smartfona

Wyświetlacze smartfonów z serii NOTE 30 obsługują 120 Hz częstotliwość odświeżania, umożliwiając płynne konsumowanie treści. Model NOTE 30 PRO wyposażony jest dodatkowo w ekran z matrycą AMOLED, która gwarantuje bogate kolory i wysoki kontrast. Dzięki dedykowanym algorytmom, nowe smartfony pozwalają na dostosowanie częstotliwości odświeżania do działań użytkownika, zapewniając lepszą płynność przy mniejszym zużyciu energii. Ponadto wszystkie modele posiadają tryb ochrony oczu z certyfikatem TÜV Rheinland, który pomaga przy intensywnym korzystaniu z urządzenia, szczególnie po zmroku.

Aparaty na każdą okazję

NOTE 30 Pro i NOTE 30 5G są wyposażone w główny aparat o rozdzielczości 108 Mpx, a NOTE 30 w aparat o rozdzielczości 64 Mpx. NOTE 30 Pro dysponuje przednim aparatem o rozdzielczości 32 Mpx, natomiast w modelach NOTE 30 5G i NOTE 30 wynosi ona 16 Mpx. Wszystkie trzy pozwalają na skorzystanie z trybu Dual View, czyli jednoczesnego rejestrowania obrazów z przedniego i tylnego obiektywu. Jak w przypadku każdego smartfona marki Infinix, seria NOTE 30 wyposażona została w przednią lampę błyskową, która sprawia, że selfie będzie się wyróżniać jakością bez względu na porę dnia i zawsze będą wyraźne.

Wyższy komfort korzystania ze smartfona

NOTE 30 Pro wyposażony jest w pamięć 8/256 GB, a NOTE 30 i NOTE 30 5G w pamięć 8/128 GB. We wszystkich telefonach serii Note 30 istnieje możliwość rozszerzenia RAM-u do 16 GB oraz pamięci wewnętrznej do 2 TB z użyciem karty microSD.

Model NOTE 30 5G został wyposażony w procesor MediaTek Dimensity 6080 6nm z obsługą sieci 5G, a NOTE 30 Pro i NOTE 30 działają pod kontrolą procesora MediaTek Helio G99 6nm. Mając na uwadze wygodę i trendy rynkowe, smartfony z serii NOTE 30 wyposażone są w moduł NFC.

Ultra Power Signal - najnowsza innowacja Infinix

Wszystkie trzy smartfony obsługują technologię Ultra Power Signal (UPS), najnowszą innowację Infinix. Jest ona zoptymalizowana pod kątem korzystania z urządzeń w miejscach, gdzie odbieranie sygnału jest utrudnione, jak windy, piwnice, czy miejsca odległe od miasta. Technologia UPS znacznie poprawia jakość sygnału sieci komórkowej, nawet do 40%, a Wi-fi nawet do 100%. Może inteligentnie przełączać między nadajnikami, przyspieszać działanie sieci i zmniejszać opóźnienie jej działania podczas grania w gry, oglądania filmów czy pobierania treści.

