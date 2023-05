Nowe promocje Infinix. Smartfony ZERO ULTRA, Seria NOTE 12, HOT 20 5G oraz Smart 6 HD teraz nawet do 800 zł taniej

Urządzenia elektroniczne takie jak smartfony, tablety czy laptopy, należą do często wybieranych przez Polaków prezentów komunijnych, a większość młodych ludzi zaczyna korzystać z telefonów komórkowych właśnie w wieku 7-10 lat.

Smartfony Infinix doskonale sprawdzają się w grach mobilnych. Wszystkie promocyjne modele mają duże wyświetlacze - od 6,6 do 6,8 cala - i wytrzymałe baterie o pojemności od 4500 do 5000 mAh. ZERO ULTRA to pierwszy na świecie smartfon wyposażony w opracowaną przez Infinix technologię błyskawicznego ładowania 180 W Thunder Charge, która pozwala naładować go w pełni w zaledwie 12 minut. Z kolei modele z serii NOTE mają możliwość szybkiego ładowania 33 W.

ZERO ULTRA oraz NOTE 12 PRO dysponują bardzo pojemną pamięcią 8/256 GB. NOTE 12 2023 i NOTE 12 PRO 5G zostały wyposażone w pamięć 8/128 GB. Z kolei HOT 20 5G cechuje się pamięcią 4/128 GB. Wszystkie te modele oferują również rozszerzenie pamięci RAM. Zwiększa to komfort korzystania z urządzenia dzięki większej szybkości i płynności działania.

Smart 6 HD to najbardziej przystępny cenowo smartfon Infinix. Ma możliwość uruchomienia trybu dla dzieci, który pozwala opiekunom samodzielnie wybrać aplikacje i ustawienia, z których młodsi użytkownicy mogą korzystać, ograniczając nieodpowiednie dla nich lub potencjalnie szkodliwe treści. Dysponuje pamięcią 2/32 GB i obsługuje funkcję odblokowywania twarzą. Wszystkie smartfony Infinix są wyposażone w aparat selfie z przednią lampą błyskową i posiadają w zestawie komplet akcesoriów, w tym ładowarkę obsługującą pełną moc ładowania oraz przezroczyste etui.

Organizatorami promocji są autoryzowani partnerzy handlowi Infinix. Szczegółowe warunki dostępne są na stronach sieci handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt oraz infinixstore.eu i X-kom.

Pieniądze to nie wszystko Sławomir Dudek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.