Smartfony Infinix: NOTE 12 2023 i Smart 6HD taniej o nawet 200 zł

NOTE 12 2023 jest wyposażony w wydajny procesor Helio G99 6nm (z 10-warstwowym systemem chłodzenia grafitem, obniżającym temperaturę rdzenia nawet o 7 stopni Celsjusza), 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED FHD+ oraz moduł NFC. Dysponuje pamięcią 8/128 GB z możliwością rozszerzenia RAM-u do 13 GB, co pozwala zwiększyć prędkość telefonu oraz płynność działania przy jednoczesnym korzystaniu z wielu aplikacji. Jak wszystkie smartfony Infinix, ma również przednią lampę błyskową. Seria Note została zaprojektowana z dbałością o nowoczesny i wyróżniający się smukły design, a grubość Note 12 2023 to zaledwie 7,8 mm. Jest dostępny w dwóch kolorach: białym (Alpine White) i niebieskim (Tuscany Blue).

Specyfikacja NOTE 12 2023:

Procesor Helio G99 6nm

Wyświetlacz AMOLED 6,7” FHD+ True Color

Potrójny tylny aparat 50 Mpx F 1,6 z poczwórną lampą błyskową

Przedni aparat 16 Mpx z lampą błyskową

Pamięć 8+128 GB z możliwością rozszerzenia do 13 GB RAM

Bateria 5000 mAh

USB-C z szybkim ładowaniem 33 W

System operacyjny XOS 10.6 na bazie Android 12

Moduł NFC

Gniazdo słuchawkowe

Model Smart 6HD jest wyposażony w wyświetlacz HD 6,6 cala o szczytowej jasności 500 nitów i baterię o pojemności 5000 mAh. Jak wszystkie smartfony Infinix ma również przednią lampę błyskową. Smart 6HD ma możliwość uruchomienia trybu dla dzieci, który pozwala opiekunom samodzielnie wybrać aplikacje i ustawienia, z których młodsi użytkownicy mogą korzystać, ograniczając nieodpowiednie dla nich lub potencjalnie szkodliwe treści. Jest dostępny w kolorach: niebieskim (Origin Blue), czarnym (Force Black) i turkusowym (Aqua Sky).

Specyfikacja Smart 6HD:

Procesor A22

Wyświetlacz 6,6" HD+ 500 nitów

Tylny aparat 8 Mpx z lampą błyskową

Przedni aparat 5 Mpx z lampą błyskową

Pamięć 2+32 GB

Bateria 5000 mAh

Gniazdo słuchawkowe

Regulamin promocji dostępny jest u partnerów handlowych, którzy zorganizowali promocję: InfinixStore.eu, Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt.

