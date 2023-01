Nowe smartfony Infinix w Polsce: trzy odmiany HOT 20 [ZDJĘCIA]

Najnowsze modele z serii HOT 20 zostały wyposażone w wydajne podzespoły pozwalające na wygodne korzystanie z multimediów. Wszystkie trzy mają baterie o pojemności 5000 mAh z technologią Maraton Energii, pozwalającą na pracę baterii dłuższą o 25 proc. w trybie awaryjnym, czyli dodatkowe 2 godziny połączeń przy 5 proc. naładowania.

Smartfon HOT 20 5G jest dostępny w wersji z pamięcią 4/128 GB z opcją rozszerzenia pamięci RAM do 7 GB a, HOT 20 NFC w wersji z pamięcią 6/128 GB z możliwością poszerzenia pamięci RAM o dodatkowe 5 GB. Dzięki karcie micro SD można zwiększyć pamięć telefonu nawet do 1 TB. HOT 20 5G dysponuje dużym, 6,6-calowym wyświetlaczem i tylnym aparatem 50 Mpx z podwójną lampą błyskową, a za jego działanie odpowiada procesor MediaTek Dimensity 810. a z kolei HOT 20 NFC wyposażono w ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G85 i bardzo duży, 6,82-calowy wyświetlacz, a także tylny aparat 50 Mpx z poczwórną lampą błyskową. Oba modele mają moduł płatności zbliżeniowych NFC i, jak wszystkie telefony Infinix, przednią lampę błyskową. Cena sugerowana HOT 20 NFC to 999 zł, a HOT 20 5G to 849 zł.

Specyfikacja HOT 20 NFC:

wyświetlacz 6,82 cala

procesor MediaTek Helio G85

system operacyjny Android 12 z XOS 12

gniazdo ładowania USB-C

bateria o pojemności 5000 mAh z technologią Maraton Energii

tylny aparat 50 MPx z poczwórną lampą błyskową i obiektywem AI

przedni aparat 8 MPx z podwójną lampą błyskową

gniazdo słuchawkowe

moduł NFC

Specyfikacja HOT 20 5G:

wyświetlacz FHD+ 6,6 cala

procesor MediaTek Dimensity 810

system operacyjny Android 12 z XOS 10.6

gniazdo ładowania USB-C

bateria o pojemności 5000 mAh z technologią Maraton Energii

tylny aparat 50 MPx z podwójną lampą błyskową

przedni aparat 8 MPx z lampą błyskową

gniazdo słuchawkowe

moduł NFC

Najniższy z rodziny Hot 20 to HOT 20i. Jest wyposażony w duży, 6,6-calowy wyświetlacz z maksymalną jasnością 500 nitów i trybem ochrony wzroku przed niebieskim światłem. Dostępny jest w wersji z pamięcią 4/64 GB, z możliwością poszerzenia pamięci RAM do 7 GB. Za jego szybkość działania odpowiada procesor MediaTek Helio G25. Cena sugerowana HOT 20i to 599 zł.

Specyfikacja HOT 20i:

wyświetlacz 6,6 cala

procesor MediaTek Helio G25

system operacyjny Android 12 z XOS 10.6

gniazdo ładowania micro USB

bateria o pojemności 5000 mAh z technologią Maraton Energii

tylny aparat 13 MPx z podwójną lampą błyskową

przedni aparat 8 MPx z lampą błyskową

gniazdo słuchawkowe

Smartfony z serii HOT 20 zostały zaprojektowane z myślą o wyróżniającym się, przyciągającym wzrok wyglądzie, w szerokiej gamie kolorystycznej. HOT 20 NFC: Sonic Black, Legend White, Tempo Blue i Fantasy Purple. HOT 20 5G: Racing Black, Space Blue i Blaster Green. HOT 20i: Wilderness Black, Energy Green i Luna Blue.

