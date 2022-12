NOTE 12 2023 już dostępny w Polsce [ZDJĘCIA]

Do portfolio smartfonów Infinix dostępnych w Polsce, liczącego już osiem modeli z rodzin NOTE, ZERO, HOT i SMART, dołącza najnowszy smartfon z serii NOTE 12 - NOTE 12 2023, który trafił do oferty autoryzowanego sklepu Infinix oraz sieci sklepów Media Expert. Infinix NOTE 12 2023 wyposażony jest w szybki i wydajny procesor Helio G99 6nm oraz 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED FHD+ w standardzie True Color. Smartfon dysponuje pamięcią 8/128 GB z możliwością rozszerzenia RAM-u do 13 GB. Tak jak wszystkie smartfony Infinix został zaprojektowany z dbałością o nowoczesny i wyróżniający się design, a jego grubość to zaledwie 7,8 mm. Jest także wyposażony w moduł NFC.

Specyfikacja NOTE 12 2023:

Procesor Helio G99 6nm

Wyświetlacz AMOLED 6,7” FHD+ True Color

Potrójny tylny aparat 50 Mpx F 1,6 z poczwórną lampą błyskową

Przedni aparat 16 Mpx z lampą błyskową

Pamięć 8+128 GB

Bateria 5000 mAh

USB-C z szybkim ładowaniem 33 W

System operacyjny XOS 10,6 na bazie Android 12

NFC

Gniazdo słuchawkowe

Wysoka wydajność

Możliwość poszerzenia pamięci RAM o dodatkowe 5 GB pozwala zwiększyć prędkość telefonu oraz płynność działania przy jednoczesnym korzystaniu z wielu aplikacji. Zbudowana na bazie Androida 12 autorska nakładka XOS 10,6 oferuje m.in. optymalizację pamięci masowej, wygodną obsługę wielu okien, wysoki poziom ochrony prywatności oraz nowoczesny wygląd. Ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G99 6 nm, który odpowiada za działanie wszystkich smartfonów z serii NOTE, zapewnia wysoką wydajność i długą żywotność baterii. Urządzenie wyposażono w 10-warstwowy system chłodzenia grafitem, zapewniający obniżenie temperatury rdzenia nawet o 7 stopni Celsjusza, dzięki czemu procesor się nie przegrzewa.

Wysoka jakość obrazu i dźwięku

Zastosowany w modelu NOTE 12 2023 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED FHD+ True Color dzięki 100-procentowemu natężeniu kolorów DCI-P3 i wysokiemu kontrastowi 100 000:1 zapewnia bardzo wysoką jakość obrazu, doskonałą do oglądania filmów i zdjęć w rozdzielczości 1080 px HD. Podwójne głośniki DTS, umieszczone na górze i na dole smartfona, zapewniają jakość dźwięku porównywalną do tej doświadczanej na żywo. Z kolei potrójny tylny aparat 50 Mpx z obiektywem AI został wyposażony w tryb ultranocny, pozwalający na robienie wyraźnych zdjęć niezależnie od warunków oświetleniowych.

Najnowocześniejsze technologie w Inifnix

Infinix nieustannie rozwija najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, m.in. szybkie ładowanie, wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości czy zaawansowane aparaty wyposażone w AI. Niedawno na polski rynek trafił model ZERO ULTRA, jako pierwszy na świecie wyposażony w technologię superszybkiego ładowania 180W Thunder Charge, która pozwala naładować baterię o pojemności 4500 mAh do pełna w zaledwie 12 minut. Sugerowana cena smartfona Infinix NOTE 12 2023 wynosi 1199 złotych.

