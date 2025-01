Bankowcy ostrzegają przed cyberzagrożeniami. Jak chronić swoje pieniądze w sieci

Bankowcy ostrzegają przed cyberazagrożeniami

Co nam grozi w internecie? Jak chronić się przed cyberprzestęcami? „Na planie serialu dzwoni do mnie telefon. Odbieram w przerwie zdjęć – przedstawia się facet i mówi, że dzwoni z banku. Pyta się o moje dane i pyta się, czy składałem wniosek o kredyt? Mówię, że nie! I on uderza na alarm, że ktoś przejął dostęp do mojego telefonu i że on wyśle mi aplikację, którą mam zainstalować w mojej komórce, bo ona naprawi mi zainfekowany przez hakerów telefon. Grzecznie się rozłączyłem i zadzwoniłem do mojego banku – i co? Okazało się, że to był oszust. Chciał zainstalować w moim telefonie zdalny pulpit i dobrać się do mojego konta.” – opowiada Zbigniew Buczkowski w kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.

Związek Banków Polskich, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, banki wraz z Policją przypominają o tym, że:

przestępcy potrafią podszyć się pod prawdziwy numer telefonu banku,

stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Weryfikuj rozmówcę,

oszuści wywierają presję czasu. Przedstawiają sytuację jako niecierpiącą zwłoki. Prawdziwy pracownik banku nigdy tak nie działa!,

masz wątpliwości czy dzwoni ktoś z twojego banku – sam zadzwoń na infolinię.

Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” jest wspólną inicjatywą Związku Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i banków. Celem kampanii jest edukacja wszystkich użytkowników Internetu w zakresie cyberzagrożeń i sposobów ochrony przed nimi. Twarzami tegorocznej edycji są Katarzyna Skrzynecka i Zbigniew Buczkowski.