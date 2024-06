Chromecast, Apple TV, czy FireTV? Które urządzenie Smart TV Stick kupić w 2024 roku

Spis treści

Apple TV 4K

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi tvOS, potężnemu chipowi A15 Bionic i ścisłej integracji z usługami i platformami Apple, Apple TV 4K jest bez wątpienia najlepszym urządzeniem do przesyłania strumieniowego, jeśli zainwestowałeś już w ekosystem Apple. To luksusowa brama do strumieniowej rozkoszy. To eleganckie urządzenie oferuje wyjątkową wydajność, oszałamiającą grafikę Dolby Vision i HDR10+ oraz wciągający dźwięk przestrzenny dzięki Dolby Atmos.

i Autor: Apple

Nvidia Shield TV Pro

Jako najpotężniejszy obecnie dostępny odtwarzacz multimediów strumieniowych, Nvidia Shield TV Pro to najlepszy wybór dla entuzjastów poszukujących tego, co najlepsze. To urządzenie do przesyłania strumieniowego z systemem Android TV jest wyposażone w wydajny procesor Tegra X1+, który zapewnia płynne odtwarzanie 4K HDR we wszystkich aplikacjach i grach.

i Autor: Nvidia

Google Chromecast z Google TV (HD)

Nie każdy potrzebuje pełnego obrazu 4K i właśnie tu pojawia się tańszy Chromecast z Google TV (HD). Zapewnia on ukochany wygląd Chromecasta i oprogramowanie Google TV w wariancie obsługującym wyłącznie HD, który jest o około 20% tańszy niż model 4K. Dzięki temu zadanie jest dobrze wykonane w przypadku podstawowych potrzeb związanych z przesyłaniem strumieniowym, bez wszystkich wodotrysków i gwizdków.

i Autor: Google

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Jeśli jesteś wielbicielem Amazon Prime, Fire TV Stick 4K Max to Twój bilet do strumieniowego nieba; Fire TV Stick 4K Max, będący najpotężniejszym urządzeniem do przesyłania strumieniowego firmy Amazon, oferuje imponujący zestaw funkcji w przystępnej cenie. Oprócz wspaniałego przesyłania strumieniowego 4K i obsługi HDR dla Dolby Vision i HDR10+, zapewnia szybszy procesor i o 40% większą moc w porównaniu ze zwykłymi urządzeniami Fire TV.

i Autor: Amazon

