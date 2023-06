Co piąta osoba, której zawiesza się w pracy laptop, ma ochotę wyrzucić go przez okno

Jak pokazuje najnowsze badanie, 36% Polaków używa laptopa jako narzędzia swojej pracy. Ten mobilny sprzęt wyprzedził dominujące w poprzednich dwóch dekadach komputery stacjonarne (aktualnie korzysta z nich 27% pracowników), które codziennie czekały na nas w biurze. Przewaga komputerów przenośnych jest jeszcze większa, jeśli chodzi o użytek niezwiązany ze sprawami zawodowymi. W celach prywatnych, czyli np. rozrywkowych lub do nauki, korzysta z nich 80% z nas. Zaledwie 12% osób w Polsce w ogóle nie używa laptopów – ani zawodowo, ani prywatnie.

Do jakich celów Polacy używają laptopów w pracy?

Pracownicy, którzy korzystają w codziennej pracy z laptopa, najczęściej – bo aż w 60% – potrzebują go do pracy z dokumentami i arkuszami. Połowa (52%) używa laptopa do wysyłania maili i komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych; podobny odsetek (50%) wykorzystuje go do pisania treści. Na dalszych miejscach plasują się już jednak zadania wymagające zdecydowanie większej mocy i wydajniejszych podzespołów, takie jak prowadzenie dokumentacji i baz danych (44%), a także analiza danych i obliczenia, które wykonuje 37% pracowników. Niemal co piąty Polak wykorzystuje swój laptop do zawodowego tworzenia treści czy prezentacji, a co siódmy – do projektowania graficznego i działań w programach fotoedytorskich.

Nasze laptopy zawodzą w pracy, przez co często mamy ochotę zrobić im krzywdę

Jak pokazało badanie, 44% osób wykonujących swoje zadania na laptopach twierdzi, że ich służbowe urządzenia nie spełniają ich oczekiwań! Powszechnie narzekamy na zawieszanie się sprzętu, co zadeklarowało 63% użytkowników. Reakcje na urządzenia odmawiające posłuszeństwa są zróżnicowane i często bezpardonowe oraz mocno emocjonalne. Co piąta osoba, której laptop się zawiesił, miała ochotę wyrzucić go przez okno! Może to właśnie dlatego w nowych biurowcach zazwyczaj nie da się ich szeroko otworzyć? Niektórzy szukają rozwiązań werbalnych i nie przebierając w słowach, grożą swojemu laptopowi rychłym końcem (15%). Inni (13%) klikają w nieskończoność, co tylko pogarsza sprawę. Część daje wyraz swojemu niezadowoleniu poprzez uderzanie myszką w blat (9%) lub przejawiając przemoc fizyczną wobec swojej myszki i klawiatury (6%). Większość ankietowanych stara się jednak zachować spokój – ponad połowa (56%) doskonale pamięta złote rady działu IT i pokornie decyduje się na zrestartowanie urządzenia, a jedna trzecia (36%) bierze sprawę na chłodno i cierpliwie czeka, aż sprzęt się odwiesi, by kontynuować pracę.

Wkrótce zadebiutuje sprzęt, przez którego nikomu nie pęknie żyłka

W najbliższych dniach do Polski trafią najnowsze ultrawydajne laptopy: HUAWEI MateBook 16s 2023 oraz HUAWEI MateBook X Pro 2023, które zapewnią lepszy czas dla naszego komfortu zawodowego. Pierwszy z nich będzie najbardziej wydajnym laptopem Huawei, jaki kiedykolwiek trafił do sprzedaży nad Wisłą, cechującym się dodatkowo dużym, 16-calowym dotykowym ekranem True Colour 2,5K, który oddaje 100% palety barw sRGB i wyróżnia się 2 certyfikatami ochrony wzroku. Drugi to udoskonalony, flagowy ultrabook klasy premium. Jest doskonale wykonany, lekki i zachwycająco smukły, a nade wszystko zapewnia świetne doznania zarówno w formie, jak i w codziennym użytkowaniu w każdych warunkach. Oba nowe modele wyposażone zostały też w najnowsze procesory i ulepszone anteny, przekładające się na stabilniejszą i szybszą pracę, a w konsekwencji – brak niepotrzebnych nerwów i koniec bezradności z powodu niedomagającego sprzętu.

Informacje o badaniu

Badania zostało przeprowadzone w maju 2023 r. przez SW Research na zlecenie HUAWEI CBG Polska, na grupie 1048 respondentów, metodą CAWI.

