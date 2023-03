Co trzeci Polak padł ofiarą cyberprzestępców! Jak chronić się w internecie?

Nowość na TikToku. Rusza nowy projekt Clover. Co to oznacza dla użytkowników?

Z najnowszego badania ClickMeeting wynika, że 65 proc. Polaków martwi się swoim bezpieczeństwem w sieci, a zaledwie 20 proc. czuje się bezpiecznie. Natomiast 16 proc. z nas nie czuje w tym kontekście obaw, a 19 proc. nie zastanawiało się nad tym.

Zaledwie ⅕ z nas czuje, że nasze dane są bezpieczne w sieci

Ankietowani zostali zapytani między innymi o to, czy czują się w sieci bezpiecznie w kontekście ochrony swoich danych. Jedynie 20 proc. badanych nie boi się o swoje dane, natomiast 41 proc. czuje się zabezpieczonych, jednak wolałoby bardziej. Aż 27 proc. nie czuje, że ich dane są chronione internecie, jednak chciałaby to zmienić, a 13 proc. badanych odpowiedziało, że nie zastanawiało się nad tymi kwestiami.

Ponad połowa Polaków zna narzędzia poprawiające bezpieczeństwo w sieci, ale o prywatność zawsze dba tylko 36 proc.

Jak się okazuje, ponad połowa (52 proc.) z nas zna narzędzia, które poprawiają bezpieczeństwo w sieci. Blisko ⅓ Polaków (28 proc.) nie zna takich rozwiązań, a 20 proc. badanych przyznaje, że nigdy ich nie szukała. Jednocześnie tylko 36 proc. ankietowanych deklaruje, że zawsze dba o swoją prywatność w wirtualnym świecie, a 56 proc. dba, ale nie za każdym razem, jednak się stara. Natomiast 6 proc. z nas nie myśli o tych kwestiach, ponieważ nie wie, jak o nie zadbać, a 1 proc. badanych nie robi tego, bo nie ma to dla nich znaczenia.

Najczęściej zwracamy uwagę na pliki cookies oraz ustawienia w komputerze i na telefonie

Badani zostali zapytani również o to, w jaki sposób dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Jak się okazało, Polacy najczęściej zwracają uwagę na pliki cookies (60 proc.), dbają o ustawienia prywatności na komputerze i na telefonie (63 proc.) oraz używają aplikacji blokujących śledzenie ruchu w przeglądarce (26 proc.). Inne sposoby, jakie wskazali ankietowani, to: szyfrowana poczta elektroniczna (21 proc.), korzystanie z trybu incognito w przeglądarce (19 proc., co ciekawe w 2022 roku aż 40 proc. badanych deklarowało korzystanie z tej opcji), korzystanie z VPN (12 proc.), używanie komunikatorów szyfrujących przesył danych (12 proc.) oraz szyfrowanie poufnych plików (11 proc.).

Już 35 proc. Polaków znalazło się w sytuacji wirtualnego niebezpieczeństwa

Połowa z nas nigdy nie miała do czynienia z zagrożeniem związanym z bezpieczeństwem w sieci. Natomiast 11 proc. Polaków doświadczyło takiego zagrożenia, a konkretnie phishingu (wyłudzenie danych poprzez podszywanie się pod inną osobę lub instytucję), kolejne 11 proc. doświadczyło wykorzystania przez malware (złośliwe oprogramowanie), a 13 proc. było ofiarą innej niebezpiecznej sytuacji. Jednocześnie 19 proc. nie znalazło się nigdy w takiej sytuacji, ale ktoś z ich bliskiej rodziny padł ofiarą cyberprzestępców.

Sonda Byleś/-aś ofiarą hakerów? Tak Nie