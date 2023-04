Co z tym EKG? Polacy chcą łatwo badać serce z pomocą smartwatcha

Zablokowaliśmy Ci dostęp do urządzenia! Kliknij na link, aby je odblokować. To metoda hakerów

EKG – fakty i mity wśród Polaków

Badanie Huawei CBG Polska ujawniło, że ponad 80 proc. z nas wie, czym jest badanie EKG i jaki jest jego cel (w tym przeważają kobiety z wynikiem 83,4 proc. vs. mężczyźni 79,3 proc.). Niestety znacznie gorzej jest z wiedzą o tym, jakie choroby można dzięki niemu wykryć. Ponad połowa badanych niepoprawnie wskazała na nadciśnienie tętnicze (średnio 56,3 proc., a przy wyniku dla mężczyzn ponad 60 proc.), na miażdżycę 22 proc. (w tym blisko 26 proc. mężczyzn), a pomyliło się co do anemii 4,6 proc. kobiet i aż 8,8 proc. mężczyzn. Poprawną odpowiedź, że „arytmię, w tym migotanie przedsionków”, wskazało znacznie więcej kobiet – ponad 84 proc. przy wyniku dla mężczyzn 75 proc.

Prawie 1/5 kobiet nie miała nigdy wykonywanego badania EKG

Mimo że wiedza na temat EKG jest gorsza u mężczyzn, to oni są częściej badani przy pomocy EKG. Ponad 36 proc. mężczyzn deklaruje, że przebadało się w minionym roku z pomocą EKG, przy wyniku poniżej 27 proc. u kobiet. 21 proc. mężczyzn i ponad 26,5 proc. kobiet zaniedbało to w ostatnim czasie i wykonało badanie między 2 a 5 lat temu, a co 10 osoba aż ponad 5 lat temu.

Okazuje się, że szczególne zaniedbania, jeśli chodzi o profilaktyczne diagnozowanie pracy serca, dotyczy kobiet. Aż 17,8 proc. pań nigdy nie miało EKG, przy dużo niższym, ponad 10 proc. wyniku dla panów. Oznacza to, że prawie co piąta dorosła kobieta w Polsce nie zna oceny pracy swojego serca i nie miała sposobności wykrycia jego ewentualnych zaburzeń.

Nie robię EKG – bo nie lubię lekarzy, przychodni, nie mam czasu

Już 4 na 10 z nas wie, że EKG powinno się wykonywać profilaktycznie co jakiś czas. Ankietowani zapytani, dlaczego nie wykonali tego badania, najczęściej wskazywali, że nie tylko z powodu dobrego samopoczucia i braku objawów (ponad 60 proc.), lecz także niechęci do odwiedzania lekarza. Prawie 1/3 ankietowanych stwierdziło, że „do lekarza chodzę jedynie, kiedy naprawdę muszę”, a że „źle się czuję w szpitalu/przychodni” – ok. 10 proc. Na kolejnych miejscach uplasowały się powody związane z trudnym w Polsce dostępem do badań – twierdzi tak dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet (kolejno 14 proc. i ponad 30 proc.), a także brak czasu, w czym ponownie przodują mężczyźni – 29,5 proc., w porównaniu do kobiet z wynikiem 8,5 proc.

Polacy deklarują, że wykonywałoby EKG, gdyby mieli smartwatch!

Wczesne wykrywanie chorób ma ogromne znaczenie, a dostęp do prostego i profesjonalnego sprzętu diagnostycznego jest nieoceniony. Jeśli chcemy zadbać o nasze serce unikając dyskomfortu i poświęcenia cennego czasu na wizyty u lekarza, najlepszym sposobem jest noszenie jednego, wielofunkcyjnego urządzenia najnowszej generacji z certyfikatami CE dla urządzenia medycznego, takiego jak HUAWEI Watch D. Okazuje się, że wiadomość konsumentów na temat wearables dla zdrowia serca jest duża i coraz bardziej powszechna – już blisko połowa Polaków wie, że smartwatch z funkcjami pomiaru ciśnienia krwi i analizy EKG jest dostępny na naszym rynku. Badanie ujawniło również, że aż blisko 44 proc. ankietowanych badałoby się, gdyby mieli taki smart zegarek.

