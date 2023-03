Od jakiego wieku należy mierzyć ciśnienie krwi? Według badania Huawei wie to zaledwie 4 proc. Polaków

Nowość na TikToku. Rusza nowy projekt Clover. Co to oznacza dla użytkowników?

Tymczasem pierwsze badanie ciśnienia krwi wykonuje się już w wieku 2 lat i od tego momentu powinno być ono regularnie powtarzane. Wiedziało o tym zaledwie 4% respondentów badania Huawei, a kolejne 7% niewiele się pomyliło i wskazało na 10 rok życia. Aż 1/3 ankietowanych uważa, że regularnych pomiarów ciśnienia powinno się dokonywać po 40 roku życia, a 22% przyznało, że nie ma pojęcia, jaka jest właściwa odpowiedź. Prawidłowe ciśnienie krwi u osoby dorosłej nie powinno przekraczać 129/79 mmHg – o czym wie niespełna połowa z nas (49%). Aż 39% podało za wysoki poziom, a 12% nie wskazało żadnej odpowiedzi.

Młodość nie chroni przed nadciśnieniem

Nie powinno więc dziwić, że prawie połowa Polaków sprawdza swoje ciśnienie tętnicze niewystarczająco często, czyli rzadziej niż raz na pół roku. Choć posiadanie własnego ciśnieniomierza wykazało więcej mężczyzn niż kobiet, to jednak oni rzadziej się badają (52% panów wobec 60% pań). W dodatku im młodsza grupa wiekowa, tym mniejszy jest odsetek regularnie sprawdzających poziom swojego ciśnienia – nieco ponad 1/3 respondentów do 35 roku życia, 50% w grupie 35–49 lat i 73% wśród osób powyżej 50 roku życia. Oznacza to, że nie zdajemy sobie sprawy, że problem nadciśnienia może dotyczyć każdego, niezależnie od płci czy wieku. I chociaż większość z nas jest świadoma potencjalnych skutków zaniedbań, to co 5 Polak nieprawidłowo wskazał, że nieleczone nadciśnienie krwi wpływa na „ciśnienie w stawach i kręgach szyjnych”.

Dlaczego więc nie mierzymy ciśnienia regularnie?

Ponad połowa respondentów, którzy nie mierzą ciśnienia regularnie lub w ogóle (53%), jako przyczynę tego stanu rzeczy wskazuje to, że czują się dobrze, więc nie potrzebują sprawdzać ciśnienia. Kolejne 32% ankietowanych nie posiada ciśnieniomierza, a 17% twierdzi, że są za młodzi, by się badać. Tutaj również widać znaczny wzrost świadomości wraz z wiekiem – w najmłodszej grupie respondentów brak ciśnieniomierza i młodość wskazało odpowiednio 45% i 34% badanych. Dodatkowo 1/5 dorosłych Polaków brakuje na to czasu (32% wśród osób do 24 roku życia), a 17% nie chce się iść do lekarza.

Naprzeciw tym wymówkom wychodzą smartwatche z funkcją pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, takie jak HUAWEI Watch D – aż 73% badanych stwierdziło, że posiadając taki zegarek, mierzyłoby ciśnienie. Urządzenie ułatwia nam pomiary i eliminuje większość barier, przez które zaniedbujemy badania, takie jak brak ciśnieniomierza, brak czasu i chęci do wizyt u lekarza. Badanie można wykonywać regularnie w dowolnym momencie, ponieważ smartwatch zawsze jest na naszym nadgarstku, a cały proces zajmuje niecałą minutę.

