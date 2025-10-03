Warszawa będzie gospodarzem finału European Cybersecurity Challenge 2025 (ECSC), największych europejskich zawodów CTF dla młodych talentów, które odbędą się w dniach 6-9 października na Torwarze.

To 10. edycja konkursu organizowanego przez ENISA i pierwszy raz, gdy finał ECSC odbywa się w Polsce.

Polska, regularnie plasująca się w czołówce (srebro w 2021, brąz w 2024), ma szansę na podium grając u siebie.

Polską drużynę, wyłonioną przez CERT Polska, czeka intensywna rywalizacja w rozwiązywaniu zadań z inżynierii odwrotnej, kryptografii i bezpieczeństwa aplikacji.

Warszawa przygotowuje się na przyjęcie finału European Cybersecurity Challenge 2025, jednej z najważniejszych technologicznych rywalizacji roku. Od 6 października, hala Torwar stanie się epicentrum zmagań najlepszych drużyn narodowych z ponad 30 krajów. Zawodnicy zmierzą się w finale ECSC – największych i najbardziej prestiżowych zawodów CTF (Capture The Flag) dla młodych talentów.

To jubileuszowa, 10. edycja konkursu organizowanego pod auspicjami ENISA (Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego) – i po raz pierwszy gospodarzem finału jest Polska. Przez cztery dni uczestnicy będą rozwiązywać zadania z zakresu inżynierii odwrotnej, kryptografii, forensyki oraz bezpieczeństwa aplikacji webowych i mobilnych. To nie tylko konkurs, ale technologiczna batalia na najwyższym poziomie, gdzie liczy się precyzja, współpraca i odporność psychiczna. Zwycięska drużyna zostanie mistrzem Europy, a każdy zdobyty punkt przybliża do celu.

Polska w walce o podium

Polska od lat aktywnie uczestniczy w European Cybersecurity Challenge, regularnie plasując się w czołówce. W 2021 roku nasza drużyna wywalczyła srebrny medal, a w 2024 roku stanęliśmy na podium po raz kolejny, zdobywając brąz z wynikiem 4554 punktów. Teraz, grając u siebie, mamy jeszcze większą motywację.

Reprezentacja Polski została wyłoniona w lipcu podczas krajowych eliminacji zorganizowanych przez CERT Polska. Od tego czasu zawodnicy przeszli intensywny cykl przygotowań, obejmujący wspólne treningi, sesje integracyjne, analizę zadań z poprzednich lat oraz symulacje rund finałowych. Trenerzy podkreślają, że stworzyli zespół, który potrafi działać razem, ufać sobie i zachować zimną krew pod presją czasu.

Iwona Prószyńska z zespołu CERT Polska, odpowiedzialna za przygotowanie polskiej drużyny, mówi: – To młodzi ludzie, którzy już dziś potrafią myśleć jak doświadczeni eksperci. Widzimy nie tylko ich rozwój techniczny, ale też przemianę osobistą. Nabierają pewności siebie i stają się inspiracją dla innych.

Praktyka kluczem do sukcesu

W European Cybersecurity Challenge teoria to za mało. To praktyczne zawody typu Capture The Flag, w których liczy się spryt, refleks, opanowanie i dogłębna wiedza. Każda drużyna otrzymuje zestaw zaawansowanych zadań, od łamania haseł i szyfrów, przez analizę złośliwego oprogramowania, aż po reverse engineering, czyli rozkładanie programów na czynniki pierwsze w celu odkrycia ich ukrytego działania.

Jeden z członków polskiej reprezentacji podkreśla: – To, co sprawia, że European Cybersecurity Challenge jest tak wyjątkowe, to połączenie najlepszych talentów z całej Europy i danie im szansy rywalizacji na najwyższym poziomie, nawet jeśli ktoś wcześniej nie miał styczności z profesjonalnymi konkursami CTF.

Zawody rozgrywane są zespołowo. Uczestnicy pracują równolegle, pod presją czasu i zmiennej punktacji. W tej grze nie wystarczy znać definicje – trzeba rozumieć, jak działa system i jak go przełamać lub zabezpieczyć. Trzeba myśleć jak atakujący, a działać jak obrońca.

Finalista konkursu dodaje: – ECSC to niesamowite doświadczenie. Poznajesz mnóstwo ludzi z podobnymi zainteresowaniami i doświadczeniem w cyberbezpieczeństwie, od których możesz się wiele nauczyć.

Finał w Warszawie pokaże, w jakim miejscu jest obecnie Europa w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Firmy i instytucje z branży uważnie obserwują składy drużyn, przebieg konkursu i nazwiska w klasyfikacji końcowej. Wielu uczestników poprzednich edycji pracuje obecnie jako analitycy bezpieczeństwa, inżynierowie i eksperci ds. incydentów, często w największych firmach technologicznych w Europie.

Śledź mistrzostwa online

Mistrzostwa Europy w cyberbezpieczeństwie odbędą się w dniach 6–9 października 2025 roku w Warszawie. Oficjalne transmisje, materiały zza kulis i wywiady z zawodnikami będą dostępne na stronie ecsc.eu oraz w kanałach organizatorów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym są zawody typu Capture The Flag i jak rozpocząć swoją przygodę z cyberbezpieczeństwem, dołącz 6 października o godzinie 17:30 na webinar towarzyszący finałom ECSC. Eksperci NASK zaprezentują, jak wygląda prawdziwa rywalizacja, opowiedzą o technikach atakowania aplikacji WWW, wskażą luki w zabezpieczeniach i wyjaśnią, jak je wykorzystać – oraz jak się przed nimi bronić.

Będą przykładowe zadania, praktyczne wyzwania i nagrody. Zarejestruj się już dziś i przekonaj się, dlaczego warto grać w CTF-y. Kto wie – może za rok to Ty będziesz reprezentować Polskę podczas European Cybersecurity Challenge!

Przedstawicieli mediów zainteresowanych relacjonowaniem wydarzenia zapraszamy do akredytacji za pośrednictwem [email protected].

To historyczny moment – Polska po raz pierwszy gości finał ECSC. Zachęcamy do śledzenia relacji i kibicowania polskiej drużynie!

