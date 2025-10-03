Cybernetyczny szturm na Warszawę. Finał European Cybersecurity Challenge 2025 w Polsce!

2025-10-03 16:52

Już od 6 do 9 października 2025 roku, hala Torwar zamieni się w arenę zmagań najlepszych młodych talentów Europy podczas finału European Cybersecurity Challenge (ECSC). To jubileuszowa, 10. edycja prestiżowego konkursu Capture The Flag (CTF), która po raz pierwszy zawita do Polski. Ponad 30 drużyn narodowych stanie w szranki, by udowodnić swoje umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Czy Polska wykorzysta atut własnego terenu i zdobędzie upragniony tytuł?

i

  • Warszawa będzie gospodarzem finału European Cybersecurity Challenge 2025 (ECSC), największych europejskich zawodów CTF dla młodych talentów, które odbędą się w dniach 6-9 października na Torwarze.
  • To 10. edycja konkursu organizowanego przez ENISA i pierwszy raz, gdy finał ECSC odbywa się w Polsce.
  • Polska, regularnie plasująca się w czołówce (srebro w 2021, brąz w 2024), ma szansę na podium grając u siebie.
  • Polską drużynę, wyłonioną przez CERT Polska, czeka intensywna rywalizacja w rozwiązywaniu zadań z inżynierii odwrotnej, kryptografii i bezpieczeństwa aplikacji.

Warszawa przygotowuje się na przyjęcie finału European Cybersecurity Challenge 2025, jednej z najważniejszych technologicznych rywalizacji roku. Od 6 października, hala Torwar stanie się epicentrum zmagań najlepszych drużyn narodowych z ponad 30 krajów. Zawodnicy zmierzą się w finale ECSC – największych i najbardziej prestiżowych zawodów CTF (Capture The Flag) dla młodych talentów.

To jubileuszowa, 10. edycja konkursu organizowanego pod auspicjami ENISA (Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego) – i po raz pierwszy gospodarzem finału jest Polska. Przez cztery dni uczestnicy będą rozwiązywać zadania z zakresu inżynierii odwrotnej, kryptografii, forensyki oraz bezpieczeństwa aplikacji webowych i mobilnych. To nie tylko konkurs, ale technologiczna batalia na najwyższym poziomie, gdzie liczy się precyzja, współpraca i odporność psychiczna. Zwycięska drużyna zostanie mistrzem Europy, a każdy zdobyty punkt przybliża do celu.

Polska w walce o podium

Polska od lat aktywnie uczestniczy w European Cybersecurity Challenge, regularnie plasując się w czołówce. W 2021 roku nasza drużyna wywalczyła srebrny medal, a w 2024 roku stanęliśmy na podium po raz kolejny, zdobywając brąz z wynikiem 4554 punktów. Teraz, grając u siebie, mamy jeszcze większą motywację.

Reprezentacja Polski została wyłoniona w lipcu podczas krajowych eliminacji zorganizowanych przez CERT Polska. Od tego czasu zawodnicy przeszli intensywny cykl przygotowań, obejmujący wspólne treningi, sesje integracyjne, analizę zadań z poprzednich lat oraz symulacje rund finałowych. Trenerzy podkreślają, że stworzyli zespół, który potrafi działać razem, ufać sobie i zachować zimną krew pod presją czasu.

Iwona Prószyńska z zespołu CERT Polska, odpowiedzialna za przygotowanie polskiej drużyny, mówi: – To młodzi ludzie, którzy już dziś potrafią myśleć jak doświadczeni eksperci. Widzimy nie tylko ich rozwój techniczny, ale też przemianę osobistą. Nabierają pewności siebie i stają się inspiracją dla innych.

Praktyka kluczem do sukcesu

W European Cybersecurity Challenge teoria to za mało. To praktyczne zawody typu Capture The Flag, w których liczy się spryt, refleks, opanowanie i dogłębna wiedza. Każda drużyna otrzymuje zestaw zaawansowanych zadań, od łamania haseł i szyfrów, przez analizę złośliwego oprogramowania, aż po reverse engineering, czyli rozkładanie programów na czynniki pierwsze w celu odkrycia ich ukrytego działania.

Jeden z członków polskiej reprezentacji podkreśla: – To, co sprawia, że European Cybersecurity Challenge jest tak wyjątkowe, to połączenie najlepszych talentów z całej Europy i danie im szansy rywalizacji na najwyższym poziomie, nawet jeśli ktoś wcześniej nie miał styczności z profesjonalnymi konkursami CTF.

Zawody rozgrywane są zespołowo. Uczestnicy pracują równolegle, pod presją czasu i zmiennej punktacji. W tej grze nie wystarczy znać definicje – trzeba rozumieć, jak działa system i jak go przełamać lub zabezpieczyć. Trzeba myśleć jak atakujący, a działać jak obrońca.

Finalista konkursu dodaje: – ECSC to niesamowite doświadczenie. Poznajesz mnóstwo ludzi z podobnymi zainteresowaniami i doświadczeniem w cyberbezpieczeństwie, od których możesz się wiele nauczyć.

Finał w Warszawie pokaże, w jakim miejscu jest obecnie Europa w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Firmy i instytucje z branży uważnie obserwują składy drużyn, przebieg konkursu i nazwiska w klasyfikacji końcowej. Wielu uczestników poprzednich edycji pracuje obecnie jako analitycy bezpieczeństwa, inżynierowie i eksperci ds. incydentów, często w największych firmach technologicznych w Europie.

Śledź mistrzostwa online

Mistrzostwa Europy w cyberbezpieczeństwie odbędą się w dniach 6–9 października 2025 roku w Warszawie. Oficjalne transmisje, materiały zza kulis i wywiady z zawodnikami będą dostępne na stronie ecsc.eu oraz w kanałach organizatorów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym są zawody typu Capture The Flag i jak rozpocząć swoją przygodę z cyberbezpieczeństwem, dołącz 6 października o godzinie 17:30 na webinar towarzyszący finałom ECSC. Eksperci NASK zaprezentują, jak wygląda prawdziwa rywalizacja, opowiedzą o technikach atakowania aplikacji WWW, wskażą luki w zabezpieczeniach i wyjaśnią, jak je wykorzystać – oraz jak się przed nimi bronić.

Będą przykładowe zadania, praktyczne wyzwania i nagrody. Zarejestruj się już dziś i przekonaj się, dlaczego warto grać w CTF-y. Kto wie – może za rok to Ty będziesz reprezentować Polskę podczas European Cybersecurity Challenge!

Przedstawicieli mediów zainteresowanych relacjonowaniem wydarzenia zapraszamy do akredytacji za pośrednictwem [email protected].

To historyczny moment – Polska po raz pierwszy gości finał ECSC. Zachęcamy do śledzenia relacji i kibicowania polskiej drużynie!  

