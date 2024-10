Dane zdrowotne ze smartwatchy kluczem do przyszłości medycyny

Smartwatche w służbie zdrowiu i medycynie

Huawei jest jednym z czołowych producentów elektroniki użytkowej na świecie. Usługi i urządzenia tej firmy dostępne są w ponad 170 krajach i korzysta z nich już ponad 3 miliardy ludzi. Huawei jest jednym z liderów na rynku smartwatchy zarówno globalnie, jak i w Polsce. – Obowiązkiem lidera rynku jest nieustanne przesuwanie granic i wyznaczanie kierunków rozwoju. Nasze smartwatche od dawna oferują coraz dokładniejsze możliwości monitorowania aktywności fizycznej, natomiast największa zmiana odbywa się w obszarze zdrowia. Najnowsze urządzenia umożliwiają nie tylko pomiar tętna czy monitorowanie snu, lecz także analizę EKG, pomiar stresu czy nawet tętniczego ciśnienia krwi. To w połączeniu z rosnącą popularnością całej kategorii smart zegarków w Polsce sprawia, że podstawowe badania przesiewowe stają się łatwo dostępne niemal dla każdego. Kolejnym krokiem w tej zmianie będzie przekonanie użytkowników zegarków do świadomego przekazywania danych zdrowotnych lekarzom, a jednocześnie przekonanie personelu medycznego, że te informacje mogą być wartościowe i pomocne w ich pracy – mówi Dorota Rakowska, Marketing Director, Huawei CBG Polska.

Polskie Towarzystwo Postępów Medycyny – MEDYCYNA XXI to stowarzyszenie, które popularyzuje wiedzę na temat ochrony zdrowia w społeczeństwie oraz w środowiskach medycznych.

– Polska medycyna wkracza na naszych oczach w erę cyfrową, opartą na analizie danych i bieżącej komunikacji na linii pacjent-lekarz. Zarówno w przypadku profilaktyki, jak i zdalnego monitorowania, bardzo istotną rolę mogą odegrać dane zdrowotne generowane przez pacjentów (PGHD), które pochodzą m.in. ze smartwatchy. Zegarek gromadzi, te informacje automatycznie przez całą dobę, dzięki czemu uzyskujemy pełniejszy obraz: danych biometrycznych, ruchowych czy nawet tych dotyczących nastroju pacjenta. W codziennej pracy kardiologa bardzo często wykorzystuję chociażby dane o aktywności fizycznej (krokomierz) i analizę tętna pacjenta. Coraz więcej pacjentów ma już urządzenia dokonujące skriningowego pomiaru EKG czy ciśnienia tętniczego. W kontekście potrzeby wczesnego rozpoznania nadciśnienia czy uchronienia pacjenta przed konsekwencjami migotania przedsionków, te funkcje smartwatchy stają się bardzo ważne. O zaletach i zastosowaniach PGHD z zegarków mówimy od dawna na kongresach PTPM oraz na naszych edukacyjnych webinariach. Temat ten poruszymy również podczas naszej serii rozmów z krajowymi konsultantami medycznymi i innymi ekspertami – mówi prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Prezes PTPM-MEDYCYNA XXI.

Jeszcze w tym roku, oprócz wywiadów z konsultantami, Huawei i PTPM-MEDYCYNA XXI zamierzają także przeprowadzić badanie opinii wśród przedstawicieli personelu medycznego, na temat ich podejścia do danych zdrowotnych ze smartwatchy, jak i potencjalnych barier w ich używaniu. Na przyszły rok planowane są działania edukacyjne skierowane do pacjentów, mające na celu przekonanie użytkowników smartwatchy do częstszego korzystania z PGHD i świadomego, regularnego monitorowania swoich parametrów zdrowotnych.

Innowacje dla zdrowszego jutra

Własna aplikacja badawcza, instytuty badawcze i laboratoria HAUWEI Health Lab oraz współpraca z ponad 100 profesjonalnymi instytucjami na całym świecie, pozwalają Huawei tworzyć kolejne innowacyjne rozwiązania i produkty. Aplikacja HUAWEI Research obejmuje ponad 200 badań zdrowotnych. Do tej pory Huawei przeanalizował dane zdrowotne dostarczone przez bazę użytkowników liczącą ponad 5 milionów osób pod kątem zdrowia serca, dokonał 810 000 analiz zdrowia naczyń krwionośnych, około 800 000 badań zdrowia układu oddechowego, ponad 300 milionów badań oddychania podczas snu i prawie 300 000 badań zdrowia ciśnienia krwi. Efektem jest ponad 800 patentów dotyczących zdrowia, które Huawei zgłosił w ciągu ostatnich 8 lat.

Firma zamierza w przyszłości poszerzyć funkcje monitorowania zdrowia, aby śledzić zdrowie jajników, zdrowie emocjonalne, odczyty ciśnienia krwi podczas ćwiczeń czy poziom glukozy we krwi.Aby opracowywać zalecenia dotyczące najlepszych praktyk i pomiarów dla urządzeń wearable, Huawei wspólnie z 6 europejskimi uniwersytetami założył konsorcjum Interlive, które wypracowało jedne z najbardziej naukowych i rygorystycznych standardów testowania urządzeń ubieralnych. Partnerstwo potwierdza niezawodność technologii wearables Huawei i zapewnia naukową podstawę ich funkcji opartych na czterech kategoriach: tętno, liczba kroków, wydatek kaloryczny i VO2 Max (maksymalny pobór tlenu).

