HUAWEI WATCH D2, jako pierwszy w branży, wprowadza ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego przez 24 godziny na dobę. Za sprawą minipompki i poduszki powietrznej, które znajdują się w tej kompaktowej konstrukcji, smartwatch jest w stanie precyzyjnie określić ciśnienie, przy marginesie błędu w granicach ±3 mmHg. Urządzenie jest już skalibrowane i otrzymało certyfikację dla wyrobu medycznego (oznakowanie CE 0197), która podkreśla wiarygodność wyników. Dokładnego pomiaru można dokonać niezależnie od pozycji i miejsca – na siedząco, na leżąco lub podczas ćwiczeń. Dzięki temu smartwatch pozwala na analizę ciśnienia zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy, co może pomóc w wykryciu potencjalnego nadciśnienia oraz ukrytych nieprawidłowości. Dostęp do pomiaru przez 24 godziny na dobę zapewnia również większy komfort psychiczny dla osób, które chcą poprawić stan zdrowia i być na bieżąco ze swoimi wynikami.

Lekki, ładny, intuicyjny

Nowy smartwatch występuje w dwóch wersjach kolorystycznych – promiennego złota i klasycznej czerni. Do tego jest bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o lekkość: jego poduszka powietrzna mierzy 26,5 mm i waży nieco ponad 30 gramów. Smartwatch powstał z wysokiej jakości aluminium, które zapewnia trwałość. Jego niewielkie wymiary i waga sprawiają, że z HUAWEI WATCH D2 można ćwiczyć, spać i wykonywać wszelkie codzienne aktywności – bez dyskomfortu. Intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs wyświetlany jest na czytelnym, 1,82calowym ekranie AMOLED o żywych kolorach i szczytowej jasności aż 1500 nitów.

Kompleksowa dbałość o zdrowie

Ulepszona funkcja „Zdrowie na oku” umożliwia uzyskanie aż 8 wskaźników zdrowotnych na podstawie pomiarów: tętna, ciśnienia krwi, EKG, natlenienia krwi, temperatury skóry, poziomu stresu, sztywności tętnic oraz oddechu podczas snu. W HUAWEI WATCH D2 zastosowano jeszcze precyzyjniejszą technologię monitorowania tętna, która wykorzystuje 8 czujników fotoelektrycznych rozmieszczonych w formie pierścienia, z dwoma grupami źródeł światła. Zegarek umożliwia również stałe monitorowanie poziomu SpO2 – kluczowego wskaźnika dotlenienia organizmu. Niski poziom tlenu we krwi może prowadzić do zmęczenia, problemów z pamięcią, a nawet stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Za pomocą modułu EKG zegarek przeprowadza jednokanałowy pomiar, analizując wyniki w czasie rzeczywistym. Wystarczy dotknąć elektrody z boku i przytrzymać ją przez 30 sekund, aby uzyskać dane, które mogą pomóc wykryć nieprawidłowości, takie jak migotanie przedsionków, rytm zatokowy czy przedwczesne pobudzenia przedsionkowe i komorowe.Smartwatch analizuje także kluczowe fazy snu: sen głęboki, lekki, fazy REM oraz drzemki, a także liczbę przebudzeń. Na podstawie tych danych ocenia jakość snu i dostarcza spersonalizowanych wskazówek, które mogą wspomóc efektywny wypoczynek. HUAWEI WATCH D2 wspiera również zarządzanie stresem, monitorując jego poziom przez cały dzień i w razie potrzeby rekomendując odpowiednie techniki relaksacyjne, takie jak np. ćwiczenia oddechowe.

Zadba też o zdrowie najbliższych

Zegarek jest kompatybilny z systemami Android oraz iOS, oferując wszystkie funkcje dbania o zdrowie bez ograniczania się do jednego ekosystemu. Dzięki temu świetnie nadaje się na prezent, ponieważ nie trzeba się zastanawiać jaki smartfon posiada obdarowana osoba. W dodatku może ona wyrazić zgodę, aby członkowie jej rodziny byli na bieżąco z wynikami pomiarów zdrowotnych, zbieranych przez smartwatch. Udostępnianie danych następuje poprzez aplikację HUAWEI Zdrowie, gdzie w zakładce „Społeczność Zdrowie” można mieć na bieżąco podgląd wyników: ciśnienia krwi, tętna, aktywności fizycznej, saturacji (SpO2) czy jakości snu.

Personalny trener

HUAWEI WATCH D2 to wszechstronny towarzysz treningowy - automatycznie rozpoznaje 6 najpopularniejszych rodzajów aktywności fizycznej, takich jak bieganie, chodzenie czy jazda na rowerze, zapewniając precyzyjne śledzenie każdego treningu. Dzięki zaawansowanemu systemowi pozycjonowania GNSS trasy na świeżym powietrzu są monitorowane z wyjątkową dokładnością, co pozwala na szczegółową analizę postępów. Co więcej, z dostępem do ponad 80 różnych trybów sportowych, można bez problemu dopasować zegarek do każdej aktywności – od wiosłowania po skakanie na skakance. Uprawianiu sportu sprzyja przyjazny dla skóry pasek, odporny na pot i przepuszczający powietrze.

Naręczny asystent codziennego życia

HUAWEI WATCH D2 to także osobisty asystent. Funkcja połączeń Bluetooth zapewnia odbieranie połączeń bezpośrednio z zegarka, a możliwość odpowiadania na wiadomości tekstowe sprawia, że żadna ważna rozmowa nie umknie użytkownikowi. Dodatkowo, zegarek oferuje sterowanie muzyką, co pozwala na odtwarzanie ulubionych utworów w trakcie treningu lub relaksu. Zegarek informuje także o pogodzie, przypomnieniach oraz alarmach, dzięki czemu wszystko, czego potrzeba ma się dosłownie na wyciągnięcie ręki.

Dostępność, ceny i promocja premierowa

Sugerowana cena detaliczna HUAWEI WATCH D2 to 1599 zł. Od 19 września do 27 października 2024 r. dostępny jest w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której nabywcy otrzymają w prezencie słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i o wartości 299 zł. Zegarek dostępny będzie u wybranych Partnerów Biznesowych firmy – operatora sieci T-Mobile oraz sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Komputronik oraz xkom, a także w oficjalnym sklepie huawei.pl i Strefie Marki na Allegro.Kupujący HUAWEI WATCH D2 otrzymają dodatkowo w prezencie usługę wymiany paska z poduszką powietrzną do mierzenia ciśnienia tętniczego ważną przez 2 lata od daty zakupu, uprawniającą do jednokrotnej wymiany paska (wartość usługi do 199 zł). Każdy nabywca zegarka HUAWEI WATCH D2 otrzyma w prezencie 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+ o wartości 104,97 zł. Ta rozszerzona wersja aplikacji oferuje m.in. ekskluzywny dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń przygotowanych przez światowej klasy ekspertów, akcji Global City Run, planu utrzymania formy, ponad 170 relaksacyjnych utworów, czy rozszerzonej funkcji medytacji.

