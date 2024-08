i Autor: Shutterstock

Darmowa wymiany ekranu dla realme C61 i nie tylko

Marka realme przygotowała specjalną ofertę dla osób, które od dziś do 22 września zakupią smartfon realme C61. Nowi użytkownicy tego modelu mogą skorzystać z 6-miesięcznej darmowej wymiany ekranu. Co więcej, od dziś do 5 września realme C61 można nabyć w atrakcyjnej ofercie cenowej - za 599 zł.