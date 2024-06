Darmowe aplikacje, które pomogą ci schudnąć! Warto pobrać je na telefon

Spis treści

Trener Odchudzania

Z tą aplikacją łatwo schudniesz. Po prostu trzymaj się programu, a twoje ciało będzie piękniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. A przynajmniej tak czytamy w opisie. Ta aplikacja do odchudzania jest bezpłatna i zaprojektowana przez ekspertów. Została przed wprowadzeniem przetestowana - sprawdzono 70 osób otyłych i 25 osób z nadwagą na całym świecie.

Funkcje:

Trener odchudzania oparty na sztucznej inteligencji.

Gwarantowana utrata wagi w ciągu 35 dni lub mniej. (Do 5 kg lub 12 funtów)

Codzienne wskazówki motywacyjne, które pomogą Ci pozbyć się otyłości.

Wbudowany Tracker wagi do śledzenia postępów.

Osobisty dietetyk i trener diety.

Wbudowana lista zakupów

Śledź postępy w utracie wagi na wykresach.

Obsługuje zarówno kilogramy, jak i funty.

FatSecret Licznik Kalorii

Mobilny licznik kalorii, wyróżnia się wśród konkurencji łatwością użytkowania oraz nadzwyczajną efektywnością w pomocy przy zrzucaniu kilogramów/przestrzeganiu diety, a co najlepsze, aplikacja jest darmowa. FatSecret oferuje również integrację z aplikacjami Samsung Health/Fitbit/Google Fit, dzięki czemu możesz w łatwy sposób zaoszczędzić czas na wielokrotnym wprowadzaniu danych i cieszyć się możliwością wykorzystania tych informacji w innych aplikacjach oferujących podobną synchronizację.

YAZIO – Licznik Kalorii

Z bezpłatną aplikacją Licznik Kalorii YAZIO możesz zarządzać swoim codziennym dziennikiem żywienia, śledzić dzienne aktywności i skutecznie chudnąć. Liczenie kalorii i utrata wagi nigdy nie były tak proste!

Bezpłatne pobranie i rejestracja

Osobisty plan utraty wagi lub budowania mięśni

Tabela kalorii dla ponad 2 milionów produktów żywnościowych

Narzędzie śledzenia odżywiania i dziennik żywienia dla wszystkich posiłków

Śledź swoje kalorie, węglowodany, białka i tłuszcze

Twórz posiłki, dodawaj ulubione lub wprowadzaj nową żywność

Łatwo kopiuj wpisy dziennika dla innych dni

Wbudowany skaner kodów kreskowych dla szybkiego wyszukiwania

Śledź swoje sporty, ćwiczenia i aktywności

Licznik kalorii, aby śledzić spalone kalorie

Śledź swoje codzienne kroki i bądź bardziej aktywny

Oceniaj swoją dietę i osiągnięcia

Post przerywany

Post przerywany to potężny asystent dla każdego, kto kontroluje masę ciała i praktykuje Post Przerywany. Naturalny i skuteczny sposób na odchudzanie i poprawę zdrowia bez stosowania diet i liczenia kalorii. Okresowy Post to nowoczesna i naukowo sprawdzona metoda odchudzania. Skuteczność tej metody opiera się na wrodzonej zdolności naszego organizmu do przejścia w tryb spalania tłuszczu, gdy pościmy. Co więcej, podczas postu nasz organizm inicjuje autofagię, niezbędny mechanizm recyklingu i regeneracji naszych komórek.

Prosta i wygodna w użytkowaniu aplikacja sama przypomina nam o tym, kiedy powinniśmy rozpocząć post w danym dniu i liczy czas od ostatniego posiłku.

Dieta PL - przepisy fit

Pozbycie się zbędnych kilogramów nie będzie już problemem. Dzięki aplikacji Dieta PL, każdy będzie mógł dobrać odpowiedni jadłospis tak, aby przyniósł upragnione efekty. W aplikacji znajdziesz wiele sprawdzonych przepisów oraz m.in. takie diety jak: Dieta 1000 kCal, Dieta Tygodniowa, Dieta Wolumetryczna, Dieta Wegańska, Dieta Lekkostrawna, Dieta Bezglutenowa z pełnym opisem dań na każdy dzień.

