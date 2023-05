Dekada serii P od Huawei w Polsce. Hstoria przełomowych zmian w fotografii mobilnej

Seria HUAWEI P9 – duży krok do przodu

Za przełomowy fotosmartfon uznaje się HUAWEI P9, który dzięki innowacyjnej konstrukcji podwójnego aparatu dostarczał zdjęcia o wyjątkowym bogactwie barw i wyrazistości. Seria P9 była również pierwszymi smartfonami z modułem pomiaru głębi, co skutkowało zwiększeniem szybkości ogniskowania i przetwarzania obrazu. Wraz z algorytmem ImageSmart, HUAWEI P9 wprowadził fotografię mobilną w nową, inteligentną erę.

Seria HUAWEI P10 – stworzył trend robienia portretów

Przed 2017 r. zrobienie smartfonem portretu, który wiernie odwzorowywał proporcje twarzy, było bardzo trudnym zadaniem. Od czasu premiery HUAWEI P10 portrety stały się jedną z głównych kategorii fotografii mobilnej. Model ten wyróżniał się udoskonalonym trybem portretowym, wspieranym przez dodatkowy obiektyw z monochromatyczną matrycą, optyczną stabilizacją obrazu oraz ulepszoną technologią cyfrowego zoomu. Do tego seria P10 była w stanie wspierać nagrywanie 4K.

Seria HUAWEI P20 – początek ery superzdjęć nocnych i pierwsza potrójna kamera

HUAWEI P20 Pro to już nie podwójny aparat – lecz potrójny, zapewniający wysokiej jakości zdjęcia, których nie powstydziłby się żaden miłośnik fotografii. To również pionier ulepszonej fotografii nocnej oraz udoskonaleń opartych na sztucznej inteligencji – zastosowany algorytm zapewnił lepszą wydajność klasycznych trybów fotograficznych. Był w stanie zidentyfikować 500 rodzajów scenerii i tła w 19 różnych kategoriach. HUAWEI P20 Pro szczególnie wyróżniał się trybem nocnym, umożliwiającym robienie świetnych zdjęć przy ograniczonym świetle, po zmroku.

Seria HUAWEI P30 – peryskopowy teleobiektyw i pierwszy sensor RYYB SuperSpectrum

HUAWEI P30 Pro to legendarny fotosmartfon. Do dziś pozostaje wyznacznikiem jakości, do której porównuje się osiagnięcia aparatów w debiutujących telefonach. Na to miano zasłużył dzięki ulepszonemu trybowi nocnemu oraz przełomowej możliwości robienia zdjęć w zbliżeniu. W tym modelu zastosowano zaawansowane obiektywy SuperSensing, pierwszą matrycę pikseli RYYB SuperSpectrum, która zbiera 40% więcej światła niż w klasyczne konstrukcje, a także peryskopowy zoom optyczny. Taki zestaw innowacji pozwolił na bezproblemowe fotografowanie nocą, w zaciemnionych miejscach, a także na przekroczenie dotychczasowej bariery możliwości przybliżania obrazu. Premiera HUAWEI P30 Pro miała miejsce w 2019 r., więc zbliżający się HUAWEI P60 Pro może okazać się jego godnym następcą dla wielu osób, które poszukują nowego fotosmartfonu.

Seria HUAWEI P40 – foto i wideo w najlepszej rozdzielczości, o każdej porze dnia i nocy

Model HUAWEI P40 Pro zapoczątkował nową erę fotografii obliczeniowej Huawei, osiągając ultrawyraźne zdjęcia niezależnie od pory dnia i nocy. Obok 10-krotnego zoomu optycznego oraz rekordowego 100-krotnego zoomu cyfrowego wyróżniał się możliwościami wideo. Widząc rosnący trend kręcenia filmów, HUAWEI w serii P40 wprowadził „audio zoom”, który umożliwił nawet 3-4 krotnie wzmocnić źródło dźwięku, zachowując przy tym wysoki stopień wierności. Zaawansowanym rozwiązaniem była również funkcja „Ultra slow motion”, która pozwoliła tworzyć filmiki odtwarzane w 256‑krotnym zwolnieniu.

Seria HUAWEI P50 – wszechstronność z Dual-Matrix Camera

W HUAWEI P50 Pro wprowadzono aparat Dual-Matrix z czterema obiektywami: głównym, ultraszerokim, peryskopowym i monochromatycznym. Zapewniły one zachwycającej jakości zdjęcia i filmy w każdych warunkach, niezależnie od oświetlenia. Dodajmy do tego zaawansowaną optykę XD Fusion i technologię True-Chroma Image Engine z 10-kanałowym czujnikiem multispektralnym, odwzorowującym kolory z najwyższą dokładnością. Dzięki temu każdy użytkownik może tworzyć obrazy, które odzwierciedlają to, co widzi nasze oko. Ponadto smartfon dysponuje 100-krotnym zoomem cyfrowym, możliwością nagrywania filmów poklatkowych w jakości 4K i przepuszczającym większą ilość światła system filtrów Super Color.

