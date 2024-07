Znana sieciówka z kampanią wygenerowaną przez AI. A to dopiero początek!

Konto Trumpa na Twitchu zostało zawieszone na czas nieokreślony po ataku na Kapitol Stanów Zjednoczonych 6 stycznia 2021 r. Jednak trzy i pół roku później firma przywraca konto, ponieważ Trump został oficjalnym kandydatem Partii Republikańskiej na prezydenta w 2024 r.

Tą wiadomością początkowo podzielił się reporter Rod „Slasher” Breslau, który w tweecie z 19 lipca napisał: „Twitch wierzy, że jest wartość w dawaniu kandydatom na prezydenta platformy i bezpośredniego wysłuchania [ich]”. Odkąd Trump został oficjalnie nominowany przez Partię Republikańską, Twitch podejmuje działania w celu naprawienia swojej poprzedniej decyzji, która została podjęta z powodu "ciągłego ryzyka dalszego podżegania do przemocy".

W obecnej sytuacji oficjalny kanał Donalda Trumpa na Twitchu został odblokowany i jest w pełni funkcjonalny. Prezydent nie przesyłał jeszcze żadnych plików, nie transmitował live, ani nie robił niczego podobnego i zachowuje wygląd, jaki miał od 2021 r. Jeśli to przywrócenie będzie przebiegać podobnie do odblokowania przez Trumpa konta X (dawniej Twittera), były prezydent może odmówić uczestnictwa w platformie po tym, jak został w niej zawieszony na czas nieokreślony. Odkąd został usunięty z większości głównych platform mediów społecznościowych, do komunikacji używał głównie własnego, tak zwanego Truth Social.

Twitch will be reinstating Donald Trump's account today, Twitch tells me:"We reinstated former President Trump’s channel. We believe there is value in hearing from Presidential nominees directly, when possible. Trump is now the official Republican nominee for US president."— Rod Breslau (@Slasher) July 19, 2024

