Gorąca ładowarka do smartfona. Co zrobić? Czy można podłączyć telefon?

Dzień Ojca 2024 to wyjątkowy moment w roku, gdy każdy z nas pragnie podarować tacie nie tylko swój czas, lecz również przedmiot, który sprawi mu radość. Czasem są to tylko czekoladki, alkohol lub zabawne skarpetki. Ale niektórzy szukają czegoś, co może mu się przydać przez kolejny rok - albo i jeszcze dłużej! Najlepsze prezenty na Dzień Ojca za 50, 100 czy 200 złotych to również gadżety technologiczne! Sprawdźcie nasze propozycje przed 23 czerwca!

Spis treści

Technologiczny Przeglad Tygodnia 31.05 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Smartband

Ta opaska sprawdzi wykonane w ciagu dnia kroki, kalorie, jakość snu, pomiar natlenienia krwi (Sp02), tętno i zmierzy poziomu stresu! Dzięki bezprzewodowej łączności Bluetooth możesz cieszyć się nawet przez tydzień z monitorowania twojego stylu życia. Idealne, tańsze rozwiązanie dla osób, które nie potrzebują smartwatha! Szczególnie polecamy opaski:

Huawei Band 9

Smartband Xiaomi Mi Band 8

Smartband Maxcom FW34

Smartband Garmin vivosm5 S/M

Stojak na pada

Stojaki na pady i telefony od Cable Guys są przeznaczone do trzymania gamepadów PS5, PS4, PS3, Xbox One Wireless Controller, Xbox Series S/X oraz innych, a także niektórych smartfonów czy pilotów. To idealny prezent dla taty, który lubi grać. A dlczego warto zwrócić na nie uwagę? Bo nawiązują do ulubionych seriali i komiksó. W waszym domu zamieszkać może więc Baby Yoda, Loki lub Venom. Stojak kosztuje około 100 zł.

Stacja pogody

Stacja pogody (my polecamy szczególnie NASA WS100) to idealny prezent dla taty, bo łączy w sobie naraz wiele przydatnych funkcji - pomiar wilgotności powietrza, zegar, kalendarz, termometr wewnętrzny, wskaźnik poziomu komfortu!

Głośnik mobilny

Do słuchania muzyki lub audiobooków przyda się w domu głośnik mobilny. Wybierać możemy z naprawdę wielu modeli, a większość z nich jest odporna na kurz i wodę, więc świetnie nadają się również na rodzinne wakacje. Ale możemy poszukać również czegoś naprawdę ekstra! Głośnik mobilny IHOME LI-B17 wygląda na przykład jak... Sokół Millennium ze Star Wars!

Maszyna do popcornu

Twój tata to wielki miłośnik filmów i seriali? Wybierz na Dzień Ojca 2024 maszynę do robienia popcornu! Najprostszy model możecie kupić już nawet za 70-150 złotych. Każda z nich pozwoli na proste i wygodne przygotowanie przepysznego oraz zdrowego popcornu w domu. Niewielkie rozmiary takiego urządzenia sprawiają, że zmieści się ono w każdej kuchni! Szczególnie warto zobaczyć modele:

Maszyna do popcornu ARIETE 2954 Party Time

Maszyna do popcornu LUND 1200W

Maszyna do popcornu ADLER AD 4479 (dla fana piłki nożnej)