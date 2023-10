Efekt afery "Pandora Gate"? 88 proc. rodziców boi się o swojej dzieci w internecie

Rodzice i cyberbezpieczeństwo dzieci

Afera "Pandora Gate" uświadomiła nam, jakie niebezpieczeństwa grożą dzieciom w sieci. Cześć rodziców ma tego świadomość. Jak wynika z tegorocznego badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, ponad 40 proc. rodziców deklaruje, że regularnie podejmuje działania w celu zabezpieczenia prywatności swoich dzieci w sieci. Niemal połowa ankietowanych monitoruje ich aktywność w Internecie, a zaledwie 8 proc. nie zwraca na nią uwagi. Prawie 9 na 10 rodziców jest zaniepokojonych kwestią bezpieczeństwa ich dzieci w Internecie. Jedynie 7 proc. respondentów nie obawia się takich zagrożeń. Jednocześnie jednak zaledwie 56 proc. ankietowanych jest zainteresowanych poprawą ochrony najmłodszych w czasie ich aktywności online. Natomiast 29 proc. badanych chciałoby większego bezpieczeństwa swoich dzieci w tym zakresie, ale nie wie, w jaki sposób tego dokonać. Co ciekawe, 9 proc. osób nie widzi potrzeby wprowadzania żadnych zmian, a 6 proc. nie zastanawiała się nad tym zagadnieniem.

Jak chronić dzieci przed cyberzagrożeniami?

Jedynie ⅓ rodziców jest zaznajomiona z narzędziami służącymi do ochrony ich dzieci przed zagrożeniami w sieci. Następne 32 proc. respondentów uważa, że zna takie rozwiązania i planuje z nich skorzystać, a 27 proc. osób deklaruje, że ich nie zna, ale zamierza to zmienić. Z kolei 7 proc. ankietowanych przyznaje, że nie mają o nich wiedzy i nie zamierzają używać takich narzędzi.

Śledzimy dzieci w sieci oraz zakazujemy im publikacji zdjęć

Nawet 43 proc. ankietowanych uważa, że zawsze dba o prywatność ich dzieci online. Z kolei 48 proc. stara się robić to jak najczęściej. Jedynie 7 proc. respondentów nie robi tego, ponieważ nie wiedzą, jak mieliby to zrobić, a 1 proc. uważa, że kwestia ta nie ma znaczenia. Kiedy już decydujemy się na zadbanie o bezpieczeństwo dzieci online, to aż 71 proc. ankietowanych przekazuje im informacje na temat zagrożeń związanych z cyberprzestępczością. Na drugim miejscu znalazło się śledzenie aktywności internetowej dziecka (49 proc.), a na trzecim niepublikowanie zdjęć dzieci w Internecie (41 proc.). Kolejne odpowiedzi, które wskazywali rodzice to: programy do kontroli rodzicielskiej zainstalowane na urządzeniach, z których korzysta dziecko (34 proc.), zakazanie dzieciom publikacji własnych zdjęć i filmów w sieci (31 proc.), instalacja programów antywirusowych (29 proc.).

QUIZ PRL. Szkolne wycieczki w PRL-u. Dzisiejsza młodzież tego nie zrozumie Pytanie 1 z 10 Na wycieczkach przeważnie kupowało się: lokalną prasę papierosy o wdzięcznej nazwie Sport mięso i wędlinę Dalej