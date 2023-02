Ekstra oferta Xiaomi! Mi-Home.pl rozdaje rabaty na 5. urodziny

TikTok zmienia zasady działania. Dotyczy to sporej części użytkowników

Czas zacząć świętowanie!

Na swoje piąte urodziny sklep firmowy Xiaomi Mi-Home.pl przygotował liczne niespodzianki, w postaci atrakcyjnych promocji na urządzenia i akcesoria. Poniżej przedstawiamy trzy pierwsze promocje sięgające od 31 proc. do nawet 70 proc. pierwotnej ceny! Ale to nie wszystko! Do 15 lutego Mi-Home.pl będzie sukcesywnie wprowadzać kolejne urodzinowe oferty – warto więc uważnie śledzić ofertę sklepu oraz media społecznościowe, gdzie na bieżąco będą pojawiać się informacje o nowych produktach. Ponadto warto dodać, że zakupy na Mi-home.pl wspierane są ratami 0 proc. oraz darmową wysyłką, która dodatkowo pozwoli zaoszczędzić.

Pionowy odkurzacz Mi Handheld Vacuum Cleaner G9 to mistrz czystości. Ma wydajny silnik bezszczotkowy, który zapewnia ogromną moc i skuteczne odkurzanie niezależnie od powierzchni. W domu zajmuje niewiele miejsca, a jego ergonomiczna budowa ułatwia sprzątanie nawet w trudno dostępnych zakamarkach. Wymienna bateria zapewnia do 60 min. pracy przy pełnym naładowaniu.

Kamera internetowa Mi Camera 2K ma sensor wideo rejestrujący obraz w rozdzielczości 2304 x 1296. Czytelne i ostre wideo możemy oglądać w dzień i w nocy, a nawet wykorzystywać mikrofon i głośnik wbudowany w urządzenie. Ma też funkcję wykrywania ruchu. Wygodne magnetyczne mocowanie pozwoli na szybki montaż bez wykorzystania śrub czy wkrętów.

Wymienne paski do Mi Smart Band 6 to zestaw oryginalnych zamienników paska naręcznego. Wykonane z tworzywa TPU przyjaznego dla skóry, mają wygodny, zakrzywiony design. Teksturowana powierzchnia sprawia, że opaska nie jest lepka nawet podczas treningu. Zestaw zawiera trzy paski w różnych kolorach. Promocje dotyczą tylko zakupów w sklepie Mi-Home.pl oraz w Xiaomi Store Westfield Arkadia, obowiązują do 19 lutego włącznie lub wyczerpania zapasów.

i Autor: Materiały prasowe 5. urodziny mi-home.pl Link: https://cdn.galleries.smcloud.net/t/photos/gf-hKMd-8LzF-JiiD_5-urodziny-mi-home-pl.png

