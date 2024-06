Dzwoni nieznany numer. Jak sprawdzić kto to? Jeden prosty trick!

Elon Musk wyjaśnia Apple Intelligence... ALE

Na platformie X Elon Musk wytknął Apple, że ten nie jest wystarczająco inteligentny, aby stworzyć własną AI, twierdząc, że transakcja zakończy się koszmarem pod względem prywatności. Problem w tym, że Musk najwyraźniej obejrzał tylko połowę wystąpienia WWDC, ignorując fragmenty, w których Apple mówił o całym przetwarzaniu danych na urządzeniu, interakcjach ChatGPT z możliwością wyrażenia zgody i wysyłaniu do ChatGPT tylko monitu.

Czytaj też: iPhone 16 Pro Max z designem „science-fiction” . Apple może zaskoczyć cały świat

Musk został już zrugany przez społeczność za jeden ze swoich postów, w którym czytelnicy zwracają uwagę na dezinformację i wyjaśniają, jaka jest rzeczywista sytuacja.

Musk postrzega wszystko, co robi OpenAI, jako ryzyko dla prywatności i twierdzi, że wszystko, co dajesz ChatGPT, jest wykorzystywane do dalszego uczenia modelu. Zarówno OpenAI, jak i Apple twierdzą, że nie będzie tak w przypadku wysyłania danych z Siri.

Musk napisał, że: „Jeśli Apple zintegruje OpenAI na poziomie systemu operacyjnego, urządzenia Apple zostaną zakazane w moich firmach. Jest to niedopuszczalne naruszenie bezpieczeństwa”.

Od tego czasu Elon podwoił swój atak w stronę OpenAI udostępniając nawet memy i inne posty. Jego zwolennicy również szerzą fałszywą narrację – pomimo notatek społeczności i argumentów przeciwnych.

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.— Elon Musk (@elonmusk) June 10, 2024

Technologiczny Przeglad Tygodnia 31.05 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.