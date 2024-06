Facebook udostępniania twoje dane. Jak to zablokować? Wyjaśniamy

Must have dla rowerzystów

Spis treści

Ogranicz ustawienia aplikacji i stron internetowych

Wszystkie aplikacje i witryny uzyskały dostęp do twoich danych na Facebooku, ponieważ albo je połączyłeś, albo użyłeś danych logowania Facebooka do zalogowania się do nich. Żeby to zmienić przejdź do sekcji Ustawienia i prywatność > Ustawienia > Aplikacje i strony internetowe. Facebook pokazuje „najnowsze” witryny i aplikacje, ale niektóre z nich sięgają lat wstecz. Usuń wszystko starsze niż rok; jeśli naprawdę będziesz z czegoś korzystać ponownie, możesz zalogować się do niego później, korzystając z danej aplikacji lub witryny internetowej.

Czytaj też: Facebook wykorzysta was do szkolenia sztucznej inteligencji. Możesz zrezygnować! Wyjaśniamy

Dostęp stron trzecich

Powinieneś także odwiedzić zakładkę Preferencje, gdzie możesz przede wszystkim włączyć lub wyłączyć możliwość logowania się do aplikacji/witryn innych firm za pomocą Facebooka. Kliknij opcję Wyłącz obok dowolnego wpisu dotyczącego aplikacji, witryn internetowych i gier lub powiadomień o grach i aplikacjach.

Jeśli to zrobisz, Facebook nie będzie już łączyć się z aplikacjami ani witrynami innych firm przy użyciu twoich danych logowania do Facebooka. Stracisz możliwość logowania się do stron internetowych lub gier za pomocą Facebooka, udostępniania znajomym treści między aplikacjami ani wykonywania jakiejkolwiek natychmiastowej personalizacji. Zostaniesz również wyrzucony ze wszystkich aplikacji, do których zalogowałeś się za pomocą Facebooka.

Wyłącz aktywność poza Facebookiem

Udostępnianie danych działa w obie strony. Facebook śledzi także niektóre twoje działania związane z surfowaniem po Internecie, nawet jeśli nie jesteś na samym Facebooku. Dzieje się tak dlatego, że wiele witryn udostępnia Facebookowi dane o Tobie — głównie za pośrednictwem linków reklamowych.

Możesz zobaczyć, jakie to dane i je wyczyścić. Wybierz kolejno Ustawienia i prywatność > Ustawienia > Centrum kont Meta > Twoje informacje i uprawnienia > Twoja aktywność poza technologiami Meta. Termin „poza technologiami Meta” oznacza, co śledzi twoją aktywność, gdy nie korzystasz z Facebooka, czy Instagrama.

Sprawdź swoją prywatność

Jeśli obawiasz się o prywatność podczas korzystania z Facebooka, przeprowadź pełną kontrolę prywatności, która sprawdzi, kto może zobaczyć, co udostępniasz, wyjaśni, jak zabezpieczyć konto i nie tylko.

Na przykład w sekcji Kto może zobaczyć, co udostępniasz, nikt tak naprawdę nie musi znać twojego miasta rodzinnego ani daty urodzenia — tego rodzaju informacje są wykorzystywane ze względów bezpieczeństwa w innych witrynach. Ustaw to na „tylko ja”. Uwaga, może to skutkować otrzymywaniem mniejszej ilości życzeń urodzinowych.

Technologiczny Przegląd Tygodnia - 14.06 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.