Tablety nowej generacji Getac F110 i K120. Nowy poziom wydajności

Bazując na sukcesie swojego wielokrotnie nagradzanego poprzednika, następna generacja tabletu F110 oferuje jeszcze lepszą wydajność, niezawodność oraz efektywność idealne do pracy w terenie.

Nowe urządzenia typu Fully Rugged dedykowane są profesjonalistom z sektorów obronności, usług publicznych, produkcji oraz przemysłu naftowego i gazowego, wymagającym niezawodnych rozwiązań cyfrowych dostosowanych do różnorodnych środowisk operacyjnych.

Kluczowe funkcje modeli F110 i K120 to ulepszony procesor Intel® Core™ 13. generacji i5/i7, ultrajasny ekran o jasności 1200 nitów, technologia Wi-Fi 6E AX211 oraz opcjonalny moduł komunikacyjny 4G lub 5G Sub-6 z technologią eSIM.

Flagowy model F110 jest od dawna liderem w segmencie wytrzymałych tabletów, dzięki czemu cieszy się dużą popularnością w wielu sektorach i branżach. Nowy F110 kontynuuje tę historię, oferując zwiększoną moc przetwarzania danych, lepszą jasność ekranu i usprawnioną łączność. Doskonała efektywność energetyczna urządzenia umożliwia pracę przez całe zmiany, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, spełniając potrzeby najbardziej wymagających użytkowników.

Mocny i wszechstronny

Tablet F110 o przekątnej 11,6 cala jest wyposażony w ulepszony procesor Intel® Core™ 13 generacji i5/i7 z grafiką Intel® UHD Graphics, co oferuje nowy poziom szybkości przetwarzania i wydajności graficznej. Model K120, z 12,5-calowym ekranem, korzysta z wydajnego procesora Intel® i5/i7® ze zintegrowaną grafiką Iris® Xe, zapewniając doskonałą jakość obrazu.

Oba modele są również wyposażone w ultrajasny ekran LumiBond o jasności 1200 nitów z funkcją wielodotyku (działa na dotyk dłoni, rękawicy, rysika itd.), co umożliwia optymalną produktywność w każdych warunkach pogodowych, od pełnego słońca po deszcz i śnieg.

Aby zapewnić maksymalną mobilność i produktywność, modele F110 i K120 można wykorzystywać z szeroką gamą akcesoriów Getac, takich jak odłączana klawiatura, uchwyt do przenoszenia i bezpieczne stacje dokujące dla pojazdów.

Znakomite opcje łączności

Szybka i niezawodna komunikacja zdalna jest kluczowym elementem operacji terenowych w branżach takich jak obrona czy wydobycie ropy i gazu. Nowe modele F110 i K120 zapewniają szeroką gamę wyjątkowych opcji łączności, do których należą Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax i Bluetooth 5.3, umożliwiające pracownikom szybką komunikację ze współpracownikami i wymianę danych w razie potrzeb. Standardową łączność można rozszerzyć o opcjonalne moduły 4G LTE i 5G Sub-6 (konstrukcja z podwójnymi kartami SIM, w tym fizyczna karta SIM i e-SIM). Tablet jest również wyposażony w 5 MP kamerę internetową zapewniającą wyraźny i szczegółowy obraz podczas rozmów wideo i działań na odległość.

Tablet K120 wzbogacono także o dwa porty ThunderboltTM 4 Type-C i standardowe gniazdo Dual SIM (Micro-SIM, 3FF i e-SIM), co znacznie zwiększa jego kompleksowe możliwości. Ponadto możliwość skorzystania z wymiennego dysku SSD użytkownika zapewnia bezpieczne i elastyczny sposób zarządzania danymi w podróży.

Zwiększona efektywność energetyczna i niezawodność w terenie

Osoby pracujące w terenie, zwłaszcza w branżach takich jak usługi publiczne i produkcja wymagają niezawodnych urządzeń cyfrowych, które będą działały bez zakłóceń przez całą zmianę. Nawet wtedy gdy dostęp do źródła zasilania sprzętu jest ograniczony. Nowa generacja tabletu F110, wyposażona w pamięć DDR5 (o pojemności do 32GB), zapewnia większe prędkości bazowe i mniejsze zużycie energii w porównaniu z poprzednimi modelami, co sprawia, że jest idealna do długotrwałej pracy. Tablet wyposażono w akumulatory zaprojektowane tak, by można je było łatwo wymieniać bez przerywania aktywności, co jest niezwykle ważne zwłaszcza w terenie. Dla jeszcze większej wydajności, F110 można wyposażyć w dodatkowe akumulatory litowo-jonowe Getac o dużej pojemności.

Modele F110 i K120 wyróżniają się także wyjątkową trwałością. Oba urządzenia posiadają certyfikat MIL-STD-810H, są wodoodporne zgodnie z normą IP66 i wytrzymują upadki z wysokości do 1,8 m (6 stóp). Dzięki temu są one doskonale przystosowane do pracy w ekstremalnych warunkach, gdzie istnieje ryzyko przypadkowych uderzeń, upadków czy rozlań.

W miarę jak coraz bardziej odporne branże wdrażają transformację cyfrową, rośnie liczba organizacji, która potrzebuje urządzeń zdolnych do zastąpienia tradycyjnych metod pracy związanych z użyciem pióra i papieru w terenie, w hali produkcyjnej czy w odległych obiektach i wszędzie pomiędzy – mówi James Hwang, Prezes, Getac Technology Corporation. – Nowe, w pełni wzmocnione tablety F110 i K120 wprowadzają nowe funkcje i ulepszenia, które pomagają profesjonalistom wykonać pracę w terenie, nawet w niesprzyjających warunkach i lokalizacji.

Nowa generacja F110 jest już dostępna, a tablety K120 pojawią się w ofercie już w lipcu.

