Niezawodny tablet przeznaczony dla ratowników medycznych

Getac ogłosił wprowadzenie na rynek nowej generacji tabletu UX10-IP. Jest to potężny, w pełni wytrzymały sprzęt, który został zaprojektowany z myślą o potrzebach pracowników ochrony zdrowia, którzy pracują każdego dnia w trudnych warunkach terenowych, szczególnie często w nagłych przypadkach. Jego konstrukcja umożliwia między innymi szybką i łatwą dezynfekcję przez personel medyczny i zapewnia niezawodność w wymagających środowiskach medycznych. Cyfryzacja medycyny i ochrony zdrowia staje się jednym z kluczowych elementów dających szansę na zwiększenie skuteczności i efektywności w tym obszarze. Zwiększa ona możliwość lepszej opieki nad pacjentem, ale także efektywniejszej organizacji ochrony zdrowia. Polega ona jednak nie tylko na rozbudowie systemu wymiany informacji medycznej, czy zwiększeniu katalogu usług cyfrowych.

W miarę nieustannej cyfryzacji sektora ochrony zdrowotnej, stale wzrasta również zapotrzebowanie między innymi na wszechstronne mobilne terminale danych (MDT), na których ratownicy mogą polegać w trudnych sytuacjach medycznych. Urządzenia te muszą nie tylko działać niezawodnie w całorocznych temperaturach i warunkach pogodowych, ale muszą być również wysoce przenośne, oferować spójną łączność dla krytycznej komunikacji i zapewniać bezpieczeństwo poufnych danych pacjentów.

Nowa generacja UX10-IP firmy Getac została specjalnie zaprojektowana, aby spełnić wszystkie te wymagania i nie tylko, oferując szereg potężnych ulepszeń i ulepszeń w stosunku do swojego poprzednika, a także unikalną uszczelnioną konstrukcję przycisku, która umożliwia szybkie czyszczenie i dezynfekcję w terenie. W związku z tym idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań medycznych w nagłych wypadkach, od nawigacji i raportowania w pojeździe, po dostęp do elektronicznej dokumentacji pacjenta na miejscu zdarzenia i współpracę z personelem szpitala w sprawie przychodzących przypadków.

UX10-IP nowej generacji został zaprojektowany z myślą o jeszcze większej wydajności i wszechstronności, zarówno po bezpiecznym zadokowaniu w pojeździe, jak i w terenie. Kluczowe specyfikacje obejmują wybór między potężnymi procesorami Intel® CoreTM 12 generacji i procesorami Intel® Pentium® Gold do różnych zastosowań oraz 10,1-calowy ekran dotykowy LumiBond® o jasności 1000 nitów.

Ponadto 8 GB pamięci RAM DDR4 (z opcją do 32 GB) i dysk SSD PCIe NVMe o pojemności 256 GB (z opcją do 1 TB) zapewniają wyjątkowe możliwości obliczeniowe. Ulepszone funkcje łączności obejmują Bluetooth 5.3, Intel® Wi-Fi 6E AX211, Thunderbolt™ 4 Type-C oraz opcjonalną obsługę 4G LTE lub 5G Sub-6, aby zapewnić łączność osobom i zespołom nawet w odległych lokalizacjach.

Podobnie jak jego poprzednik, następna generacja UX10-IP może być również wyposażona w opcjonalny czytnik kart, umożliwiający personelowi medycznemu szybkie sprawdzanie i weryfikację informacji ubezpieczeniowych pacjentów na miejscu zdarzenia.

