Getac wprowadza na rynek pierwszy na świecie wytrzymały laptop z obsługą AI

S510 to pierwszy na świecie wytrzymały laptop obsługujący AI, stworzony z myślą o profesjonalistach z branży użyteczności publicznej, bezpieczeństwa publicznego, przemysłu produkcyjnego i motoryzacyjnego.

Połączenie wysokiej wydajności i niezawodności umożliwia bezpieczne korzystanie z aplikacji opartych na sztucznej inteligencji.

Zgodnie z wymogami firmy Getac w zakresie zrównoważonego projektowania, obudowa S510 została częściowo wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR).

Firma Getac ogłosiła wprowadzenie na rynek swojego nowego wzmocnionego laptopa S510, z obsługą sztucznej inteligencji. Nowy produkt umożliwia organizacjom z różnych branż, takich jak usługi użyteczności publicznej, bezpieczeństwo publiczne, produkcja i motoryzacja, korzystanie z zaawansowanej mocy brzegowej sztucznej inteligencji w codziennej pracy.

Urządzenie z obsługą AI, stworzone z myślą o zwiększeniu produktywności

Nowy laptop S510 umożliwia pracownikom zwiększenie produktywności dzięki wykorzystaniu aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. Procesor Intel® CoreTM Ultra 5/7, wyposażony w technologię Intel® AI Boost oraz grafikę Intel® Graphics, zapewnia użytkownikom niezwykłą wydajność na wyciągnięcie ręki, a dedykowany klucz Microsoft Copilot pozwala szybko uruchomić funkcje AI, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

S510 łączy ten innowacyjny zestaw funkcji z certyfikatami MIL-STD-810H i IP53, a także odpornością na upadki z wysokości 0,9 m i wibracje, dając użytkownikom pewność i spokój, aby mogli skoncentrować się na pracy. Dodatkowo, S510 jest wyposażony w 15,6-calowy wyświetlacz o jasności 1 000 nitów i technologię Getac, która umożliwia optymalną czytelność w różnych warunkach oświetleniowych. Urządzenie zapewnia niezawodne opcje łączności, w tym standardy Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, z możliwością opcjonalnego wsparcia dla technologii 4G-LTE i 5G Sub-6, zapewniających użytkownikom bezproblemową łączność.

Pomimo dużego ekranu i solidnej konstrukcji, S510 waży zaledwie 2,35 kg, co ułatwia jego przenoszenie, a dzięki wymiennemu akumulatorowi użytkownicy mogą pracować przy nim przez całą zmianę. Dodatkowo, znaczna część jego obudowy wykonana jest z materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego (PCR), co uwydatnia zaangażowanie Getac w odpowiedzialność za środowisko naturalne.

S510 można skonfigurować w zależności od indywidualnych potrzeb, korzystając z różnorodnych opcji, takich jak dwa porty Thunderbolt 4 zapewniające szybszy transfer danych, pamięć DDR5 do 64 GB (z 8 GB w standardzie) oraz pamięć SSD PCIe NVMe do 2 TB (z 256 GB w standardzie). Dodatkowe opcje obejmują laserowy czytnik kodów kreskowych, napęd DVD Super Multi oraz możliwość dodania drugiego dysku i/lub procesora graficznego NVIDIA.

Zasilanie nowej generacji aplikacji opartych na AI

Imponująca specyfikacja i solidny potencjał sprawiają, że S510 jest niezawodnym wsparciem dla różnorodnych aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. Możliwości jego wykorzystania obejmują m.in. minimalizowanie hałasu otoczenia przez specjalistów ds. bezpieczeństwa publicznego podczas prowadzenia przesłuchań i składania zeznań świadków, co poprawia czytelność nagrań. Specjaliści zajmujący się konserwacją pojazdów mogą wykorzystać go do przyspieszania procesu diagnostyki dzięki algorytmom działającym w czasie rzeczywistym. Organizacje produkcyjne w dalszym ciągu wdrażają inteligentne i autonomiczne możliwości oraz usprawniają swój łańcuch dostaw. Tymczasem specjaliści z branży użyteczności publicznej mogą korzystać z aplikacji opartych na AI, do szybkiej analizy danych terenowych i identyfikacji krytycznych problemów z infrastrukturą, zanim spowodują one kosztowne, nieplanowane przestoje.

Jesteśmy dopiero na początku rozwoju możliwości aplikacji opartych na sztucznej inteligencji i odkrywaniu korzyści, jakie mogą one przynieść organizacjom z różnych branż – mówi James Hwang, prezes Getac Technology Corporation. – Nowy S510 łączy w sobie przyszłościową wydajność i niezawodność w kompaktowej i lekkiej obudowie, umożliwiając użytkownikom wdrażanie najnowszych innowacji opartych na sztucznej inteligencji z całkowitą pewnością.

