Tacx Alpine od Garmina. Trenuj podjazdy bez wychodzenia z domu

Garmin wprowadza na rynek Tacx Alpine, nowy symulator nachylenia do treningu kolarskiego w domu. Urządzenie, współpracujące z trenażerami NEO, odwzorowuje wzniesienia do 25% i zjazdy do -10%. Sugerowana cena detaliczna to 4729 zł.