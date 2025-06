Spis treści

Garmin Edge MTB premiera: Co nowego dla kolarzy górskich?

Marka Garmin, znany producent urządzeń nawigacyjnych i sportowych, oficjalnie wprowadziła na rynek swój najnowszy produkt dedykowany entuzjastom dwóch kółek w terenie. Zaprezentowany Garmin Edge MTB to wytrzymały i kompaktowy komputer rowerowy GPS, zaprojektowany specjalnie z myślą o rosnących potrzebach rowerzystów górskich. To odpowiedź na dynamicznie rozwijającą się dyscyplinę, jaką jest kolarstwo górskie, która przyciąga coraz więcej pasjonatów poszukujących adrenaliny i bliskości z naturą. Nowy model ma ambicję wyznaczyć nowy standard w swojej kategorii, oferując zaawansowane funkcje w kompaktowej formie. Nowy komputer rowerowy GPS od Garmina jest już dostępny w sprzedaży. Sugerowana cena detaliczna Garmin Edge MTB wynosi 1719 zł.

- Kolarstwo górskie wciąż zyskuje na popularności na całym świecie i z myślą o tej aktywności dodajemy Edge MTB do naszej oferty innowacyjnych produktów rowerowych. Zaprojektowany przez rowerzystów górskich, dla rowerzystów górskich, nasz najnowszy komputer rowerowy jest przeznaczony dla tych, którzy chcą poprawić swoje umiejętności techniczne i prędkość na szlakach. Dzięki wydajnemu taktowaniu GPS 5Hz, kolorowym mapom, pomiarom rowerów górskich, planom treningowym i wskazówkom dotyczącym regeneracji, Edge MTB jest gotowy na każdą jazdę - podkreśla Susan Lyman, wiceprezes Garmin ds. marketingu i sprzedaży konsumenckiej.

Co potrafi nowy Garmin Edge MTB? Kluczowe technologie dla kolarstwa górskiego

Nowy Garmin Edge MTB to nie tylko estetyczny gadżet, ale przede wszystkim zaawansowane narzędzie, które ma realnie wspierać rowerzystów górskich w ich pasji. Producent wyposażył ten komputer rowerowy GPS w szereg funkcji zaprojektowanych specjalnie z myślą o trudnych warunkach i specyfice kolarstwa górskiego. Przyjrzyjmy się bliżej, co kryje się pod jego wytrzymałą obudową.

Przede wszystkim, Garmin Edge MTB został stworzony do mocnej jazdy, co potwierdza jego wytrzymała konstrukcja. Urządzenie posiada siedem przycisków odpornych na błoto i żwir, a ekran chroni szkło Corning® Gorilla® Glass o zwiększonej odporności na zarysowania – elementy kluczowe podczas eksploracji wymagających szlaków. Dodatkowo, w zestawie znajdziemy uchwyt montażowy na górną rurę oraz specjalny uchwyt MTB, dające użytkownikowi elastyczność w kwestii zamocowania komputera.

Kluczowe dla miłośników kolarstwa górskiego są dedykowane profile aktywności. Garmin Edge MTB oferuje specjalny profil Enduro, który monitoruje sumę podjazdów i zjazdów oraz każdy przejazd z osobna. Dla fanów szybkiej jazdy w dół przygotowano profil do downhillu, który automatycznie zapisuje trasę za każdym razem, gdy zjazd zostanie ukończony. Co istotne, system inteligentnie rozpoznaje, że powrót na górę busem lub wyciągiem nie powinien wpływać na statystyki jazdy, co zapewnia rzetelność gromadzonych danych.

Jedną z najbardziej innowacyjnych cech nowego urządzenia jest wielopasmowy GPS z taktowaniem 5 Hz, co czyni Garmin Edge MTB pierwszym komputerem rowerowym w swojej klasie z taką technologią. Dzięki temu, że dane o lokalizacji są rejestrowane pięć razy częściej niż w innych komputerach tej klasy, rowerzyści górscy mogą doświadczyć niezrównanej precyzji podczas śledzenia swoich tras, szczególnie na technicznych zjazdach, gdzie dokładne odwzorowanie linii przejazdu jest kluczowe.

Nawigacja i orientacja w terenie to kolejne mocne strony tego modelu. Użytkownicy Garmin Edge MTB zyskują dostęp do tras MTB na całym świecie bazujących na danych Trailforks oraz możliwość wyznaczania tras na bazie z Trendline™ Popularity Routing. Fabrycznie zainstalowane mapy Garmin TopoActive oraz dostęp do map dostosowanych do profili aktywności dla innych rodzajów jazdy – takich jak szosa czy gravel – czynią ten komputer rowerowy GPS niezwykle wszechstronnym. Dodatkowo, tryb Forksight wyświetla nazwy szlaków przed rowerzystą, profile wysokości, dystans od punktu początkowego, poziom trudności szlaku i kierunek jazdy, co znacząco ułatwia planowanie i realizację przejazdów.

Garmin Edge MTB pozwala również na szczegółową analizę techniki jazdy dzięki funkcji Dynamika MTB. Monitoruje ona takie statystyki jak liczba skoków, długość skoku, czas zawieszenia w powietrzu, a także Grit® (ocena trudności trasy) i Flow™ (ocena płynności jazdy). Dla tych, którzy chcą mierzyć swoje postępy, przydatne okażą się Bramki czasowe, pozwalające ustawić punkty pomiaru czasu na trasie, rejestrować międzyczasy i analizować wydajność po zakończonej jeździe.

Nie zapomniano również o bezpieczeństwie. Garmin Edge MTB wyposażono w funkcje takie jak LiveTrack i wykrywanie incydentów, które mogą automatycznie powiadomić wybrane kontakty w razie wypadku. Kompatybilność z linią radarów rowerowych i inteligentnych świateł Varia™ oraz komunikatorami satelitarnymi inReach® dodatkowo zwiększa poczucie bezpieczeństwa podczas samotnych wypraw w trudnym terenie.

Garmin Edge MTB w oczach zawodowców: Recenzje i wrażenia mistrzów

Wprowadzenie nowego produktu na rynek, zwłaszcza w tak specjalistycznej dziedzinie jak kolarstwo górskie, zawsze budzi pytanie o jego rzeczywistą wartość i użyteczność w praktyce. Opinie profesjonalnych sportowców, którzy na co dzień testują sprzęt w ekstremalnych warunkach, są często najlepszym wskaźnikiem jakości nowego Garmin Edge MTB. Producent zadbał o to, by jego najnowszy komputer rowerowy GPS został sprawdzony przez czołowych zawodników.

Troy Brosnan, utytułowany kolarz Canyon CLLCTV i zawodnik sponsorowany przez Garmin, nie kryje entuzjazmu wobec nowego urządzenia. Jego zdaniem, nowy Edge MTB z dedykowanymi funkcjami dla rowerzystów górskich zmienia zasady gry. Brosnan podkreśla konkretne zalety: "Uwielbiam mój Edge 840, ale nowy Edge MTB jest mały, lekki, wytrzymały I ma opcje, które spełniają wszystkie moje oczekiwania. Błyskawiczne rejestrowanie pozycji GPS 5 Hz z odróżnianiem podjazdów i zjazdów, a także możliwość pomiaru czasu na odcinkach – pomagają wypracować formę na podium". Ta wypowiedź jasno wskazuje, że precyzja GPS 5Hz oraz funkcje analityczne Garmin Edge MTB są doceniane przez profesjonalistów dążących do maksymalizacji swoich wyników.

Podobne odczucia ma Nino Schurter, legenda kolarstwa górskiego, wielokrotny mistrz świata. Schurter zwraca uwagę na aspekty konstrukcyjne i praktyczne: "Wytrzymała konstrukcja jest naprawdę imponująca! Ma idealny rozmiar i wagę, aby zmieścić się na mojej kierownicy. Doceniam również wbudowane funkcje nawigacyjne; zainstalowane mapy i dostęp do tras MTB na całym świecie z Trailforks są niezwykle przydatne podczas treningu. I ma ładowanie USB-C - więc to o jeden kabel mniej, który muszę zabrać ze sobą!" Dla Nino Schurtera kluczowe okazały się wytrzymałość, kompaktowe wymiary, bogate funkcje nawigacyjne z mapami Trailforks oraz nowoczesne rozwiązania, takie jak port USB-C, które ułatwiają codzienne użytkowanie komputera rowerowego GPS.

Dla kogo jest Garmin Edge MTB? Podsumowanie i kluczowe korzyści

Premiera Garmin Edge MTB to znaczące wydarzenie dla społeczności kolarstwa górskiego. Ten nowy komputer rowerowy GPS został starannie zaprojektowany, aby sprostać specyficznym wymaganiom tej dynamicznej i często ekstremalnej dyscypliny. Analizując jego funkcje, specyfikację oraz opinie profesjonalistów, można jasno określić, do kogo skierowany jest ten produkt i jakie kluczowe korzyści oferuje.

Garmin Edge MTB jest przede wszystkim dedykowany aktywnym rowerzystom górskim, którzy poszukują niezawodnego, wytrzymałego i precyzyjnego narzędzia do nawigacji, monitorowania treningu oraz analizy swoich osiągów na szlaku. Innowacyjny GPS 5Hz zapewnia niezrównaną dokładność śledzenia, co jest kluczowe na technicznych odcinkach, a dedykowane profile jazdy (Enduro, Downhill) dostarczają precyzyjnych danych, eliminując zakłócenia np. podczas korzystania z wyciągów.

Kluczowe korzyści płynące z użytkowania Garmin Edge MTB to:

Zwiększona precyzja i szczegółowość danych: Dzięki GPS 5Hz i zaawansowanym metrykom MTB (Grit®, Flow™, liczba i długość skoków).

Solidna nawigacja w terenie: Dostęp do map Trailforks, Garmin TopoActive oraz funkcji Trendline™ Popularity Routing i Forksight.

Wytrzymałość i odporność: Konstrukcja odporna na błoto, żwir i zarysowania, stworzona do jazdy w trudnych warunkach.

Dedykowane funkcje dla kolarstwa górskiego: Profile Enduro i Downhill, inteligentne rozpoznawanie specyfiki jazdy.

Długi czas pracy baterii: Do 14 godzin w trudnych warunkach i do 26 godzin w trybie oszczędzania.

Bezpieczeństwo: Funkcje LiveTrack, wykrywanie incydentów oraz kompatybilność z systemami Varia™ i inReach®.