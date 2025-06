OnePlus AI: Co to jest i jak działa? Nowe funkcje AI, Plus Key, AI Plus Mind w smartfonach

Spis treści

Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

Nowy smartwatch Garmin Venu X1 ma wyznaczać nowe standardy dzięki ultralekkiej konstrukcji, innowacyjnemu 2-calowemu wyświetlaczowi AMOLED i baterii działającej do 8 dni.

Kluczowe cechy Garmin Venu X1 to tytanowa koperta z odpornym na zarysowania szafirowym szkłem, grubość zaledwie 8 mm, a także wbudowany głośnik, mikrofon do prowadzenia rozmów oraz praktyczna latarka LED.

Urządzenie wyróżnia się dużym, kontrastowym wyświetlaczem, możliwością personalizacji tarcz, komfortowym paskiem ComfortFit nylon i dostępnością w dwóch popularnych kolorach: czarnym oraz zielonym.

Smartwatch umożliwia wykonywanie połączeń telefonicznych bezpośrednio z nadgarstka, korzystanie z asystenta głosowego telefonu oraz aktywowanie niektórych funkcji głosowo, nawet bez połączenia ze smartfonem.

Sugerowana cena detaliczna nowego smartwatcha Garmin Venu X1 została ustalona na 3439 zł, a jego sprzedaż rozpocznie się 18 czerwca

Premiera Garmin Venu X1: Czy nowy smartwatch wyznaczy standardy w branży?

Firma Garmin, znany producent urządzeń GPS i elektroniki noszonej, zaprezentowała dzisiaj swój najnowszy produkt – smartwatch Garmin Venu X1. Urządzenie to, zdaniem producenta, ma ambicję wyznaczyć nowe standardy w branży dzięki połączeniu ultralekkiej, aczkolwiek wytrzymałej konstrukcji, innowacyjnego 2-calowego wyświetlacza AMOLED oraz imponującego czasu pracy baterii. Nowy smartwatch Garmin został zaprojektowany z myślą o użytkownikach ceniących zarówno zaawansowane funkcje monitorowania zdrowia i aktywności, jak i elegancki design, który sprawdzi się w każdej sytuacji. Kluczowe cechy, takie jak tytanowa koperta, odporne na zarysowania szafirowe szkło oraz smukła, zaledwie 8-milimetrowa obudowa, podkreślają jego premium charakter. Dodatkowo, Venu X1 wyposażono w praktyczne rozwiązania, takie jak wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiające prowadzenie rozmów telefonicznych z poziomu nadgarstka oraz jasną latarkę LED.

Wiceprezes Garmin ds. sprzedaży konsumenckiej i marketingu, Susan Lyman, tak komentuje premierę nowego modelu: "Venu X1 to idealne połączenie formy, funkcjonalności i stylu. Ma nie tylko wszystkie najpopularniejsze funkcje Garmin zamknięte w zegarku o smukłym profilu, ale też duży wyświetlacz, który ułatwia codzienne używanie – od zainstalowanych map, przez podgląd statystyk treningowych po informacje o zdrowiu i wyraźnie czytelne powiadomienia." Zainteresowani zakupem nowego smartwatcha Garmin Venu X1 będą mogli go nabyć od 18 czerwca. Sugerowana cena detaliczna Garmin Venu X1 została ustalona na 3439 zł.

Garmin Venu X1: Ultralekki design z tytanu i szafiru oraz imponujący wyświetlacz AMOLED

Jednym z kluczowych aspektów, który ma wyróżniać nowy smartwatch Garmin Venu X1 na tle konkurencji, jest jego przemyślany i zaawansowany design, łączący elegancję z wytrzymałością i komfortem codziennego użytkowania. Producent postawił na materiały premium, co widać w zastosowaniu lekkiego tytanowego dekla oraz niezwykle odpornego na zarysowania szafirowego szkiełka, które chroni wyświetlacz. Takie połączenie sprawia, że zegarek jest nie tylko trwały, ale również stworzony do noszenia przez całą dobę, bez obaw o jego uszkodzenie czy dyskomfort. Całość zamknięto w smukłej, zaledwie 8-milimetrowej kopercie o prostokątnym kształcie z subtelnie zaokrąglonymi rogami, co nadaje urządzeniu nowoczesny i uniwersalny wygląd.

Centralnym punktem interakcji z użytkownikiem jest imponujący, 2-calowy wyświetlacz AMOLED, który w Garmin Venu X1 zapewnia doskonały kontrast i wyświetla mapy oraz wszelkie dane w nasyconych, żywych kolorach. Taka charakterystyka ekranu znacząco ułatwia odczytanie informacji za jednym, szybkim spojrzeniem, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Garmin zadbał również o personalizację – użytkownicy mogą dostosowywać tarcze zegarka, wybierając te informacje, które są dla nich najważniejsze, takie jak liczba kroków, aktualne tętno, wysokość nad poziomem morza czy wskaźnik gotowości do treningu. Dodatkowym udogodnieniem w Garmin Venu X1 jest możliwość wyboru spośród wielu rozmiarów czcionek, co znacząco poprawia czytelność powiadomień dla każdego użytkownika.

Komfort noszenia przez 24 godziny na dobę ma zapewnić specjalnie zaprojektowany pasek. Smartwatch Garmin Venu X1 wyposażono w 24-milimetrowy pasek ComfortFit wykonany z nylonu, który gwarantuje pewne, a jednocześnie bardzo komfortowe dopasowanie do nadgarstka. Użytkownicy będą mogli wybrać swój nowy smartwatch Garmin w jednym z dwóch popularnych i uniwersalnych kolorów: klasycznym czarnym oraz modnym zielonym, co pozwoli dopasować urządzenie do indywidualnego stylu.

Garmin Venu X1 funkcje: Połączenia z nadgarstka, latarka LED i imponująca bateria

Nowy smartwatch Garmin Venu X1 to nie tylko zaawansowany design i doskonały wyświetlacz, ale przede wszystkim bogaty zestaw funkcji, które mają ułatwić codzienne życie i wspierać aktywność użytkowników. Jedną z kluczowych nowości, podkreślającą wszechstronność urządzenia, jest wbudowany głośnik oraz mikrofon. Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownicy Garmin Venu X1 mogą wykonywać i odbierać połączenia telefoniczne bezpośrednio z nadgarstka, pod warunkiem sparowania zegarka z kompatybilnym smartfonem. To niezwykle praktyczna funkcja, pozwalająca pozostać w kontakcie bez konieczności sięgania po telefon, na przykład podczas treningu czy w podróży. Co więcej, zintegrowany mikrofon umożliwia również korzystanie z asystenta głosowego telefonu do odpowiadania na wiadomości tekstowe czy zadawania pytań. Garmin poszedł o krok dalej, implementując możliwość aktywowania niektórych poleceń głosowych, takich jak „rozpocznij aktywność biegową” czy „ustaw minutnik na 5 minut”, bezpośrednio z poziomu zegarka – w tych przypadkach połączenie z telefonem nie jest wymagane.

Kolejnym praktycznym dodatkiem, który docenią użytkownicy Garmin Venu X1, jest wbudowana jasna latarka LED. Choć może wydawać się drobnym elementem, jej obecność znacząco zwiększa świadomość sytuacyjną i bezpieczeństwo po zmroku, czy to podczas wieczornego biegania, szukania czegoś w ciemności, czy w nieoczekiwanych sytuacjach. Latarka LED w Garmin Venu X1 to funkcja zaprojektowana z myślą o całodobowym użytkowaniu zegarka i jego wszechstronności.

Jednak jedną z najbardziej pożądanych cech nowoczesnych smartwatchy jest długi czas pracy na baterii, a pod tym względem Garmin Venu X1 prezentuje się imponująco, oferując do 8 dni pracy w trybie smartwatcha na jednym ładowaniu. Taki wynik eliminuje frustrującą konieczność codziennego podłączania urządzenia do ładowarki i pozwala użytkownikom w pełni skupić się na korzystaniu z jego licznych funkcji monitorowania zdrowia, aktywności oraz inteligentnych powiadomień, bez obaw o nagłe rozładowanie. Długi czas pracy baterii w Garmin Venu X1 to kluczowy atut, który wyróżnia go na tle wielu konkurencyjnych produktów i znacząco podnosi komfort użytkowania.

Anna Kiełbasińska - IMPACT 25 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.