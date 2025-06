Z TEGO ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ:

Prawie połowa mężczyzn (45%) ma problemy ze snem od ponad pół roku, a ponad połowa nie przesypia zalecanych 7 godzin.

Niska jakość snu bezpośrednio wpływa na samopoczucie i zwiększa ryzyko depresji oraz stanów lękowych.

Główne przyczyny to złe nawyki (korzystanie z ekranów przed snem) i chroniczny stres.

Kluczowa dla regeneracji psychicznej jest faza snu REM, a pomóc mogą stałe pory wstawania i wyciszające wieczorne rytuały.

Męski sen pod lupą. Jak zła jakość snu wpływa na zdrowie psychiczne?

Czerwiec, jako Międzynarodowy Miesiąc Zdrowia Psychicznego Mężczyzn, stwarza idealną okazję do przyjrzenia się często ignorowanym sygnałom przeciążenia. Jednym z kluczowych wskaźników jest sen. Zgodnie z badaniem Huawei CBG Polska, sytuacja wygląda alarmująco. Niemal połowa Polaków (49%) ocenia swoją jakość snu jako zaledwie średnią, a co trzeci (29%) jeszcze niżej. Wśród mężczyzn problem jest szczególnie widoczny.

Dane nie pozostawiają złudzeń – sen to fundament, który u wielu panów jest poważnie nadwyrężony. Aż 45% mężczyzn zmaga się z problemami ze snem od ponad pół roku, a 68% z nich wprost deklaruje, że jego jakość ma bezpośredni wpływ na ich ogólny dobrostan. Co więcej, 28% panów ma stałe trudności z zasypianiem, a 27% przyznaje, że zły sen wywołuje u nich uczucie zmęczenia utrzymujące się przez cały dzień.

Zalecenia ekspertów, takich jak American Academy of Sleep Medicine, mówią jasno: dorośli powinni spać co najmniej 7 godzin na dobę. Tymczasem w Polsce tylko 29% osób osiąga ten próg. W przypadku mężczyzn jest jeszcze gorzej – ponad połowa nie przesypia rekomendowanego minimum. Co piąty (20%) śpi zaledwie 5-6 godzin. Poranki również nie napawają optymizmem. Jeden na pięciu mężczyzn (20%) potrzebuje sporo czasu, by „dojść do siebie”, a co czwarty (27%) od razu po przebudzeniu ratuje się kawą.

Dlaczego mężczyźni nie mogą spać? Stres i złe nawyki przed snem

Analiza danych z badania Huawei CBG Polska jasno wskazuje na dwa główne źródła problemu: chroniczny stres oraz nieodpowiednią higienę snu. Ponad jedna trzecia mężczyzn (37%) przyznaje, że problemy ze snem to dla nich jeden z najczęstszych objawów stresu. Ten z kolei jest stałym elementem ich życia – 40% panów ocenia swój poziom stresu w życiu prywatnym jako średni, a w pracy odczuwa go 37%. Te dane pokazują silne powiązanie między kondycją psychiczną a nocną regeneracją.

Jednak to wieczorne nawyki okazują się największym wrogiem dobrego snu. Zamiast wyciszenia, wielu mężczyzn funduje sobie kolejną dawkę stymulacji. Aż 54% z nich korzysta z ekranów telefonu, komputera lub telewizora przez minimum godzinę przed snem, a co czwarty robi to przez ponad dwie godziny. Tylko znikomy odsetek (3%) świadomie rezygnuje z urządzeń z odpowiednim wyprzedzeniem. Sytuację pogarsza kofeina – 13% mężczyzn sięga po kawę lub napoje energetyczne wieczorem. Do tego dochodzi nieregularny tryb życia: 42% panów nie ma stałej pory zasypiania lub kładzie się spać po północy. Sami badani zdają sobie sprawę z problemu, wskazując jako główne przyczyny złej jakości snu właśnie nieodpowiednie nawyki (38%) i stres (31%).

Jak odzyskać zdrowy sen? Porady eksperta i rola technologii

Zrozumienie wagi problemu to pierwszy krok. Drugim jest wdrożenie skutecznych rozwiązań, które mogą znacząco poprawić jakość snu, a co za tym idzie, również zdrowie psychiczne mężczyzn. Kluczową rolę w regeneracji emocjonalnej odgrywa faza snu REM.

Dla właściwej regeneracji emocjonalnej i zwiększenia naszej odporności psychicznej niezwykle istotna jest faza snu zwana REM. Rozpoczyna się ona około 90 minut po zaśnięciu i powtarza kilka razy w ciągu nocy. Czas występowania REM możemy zmierzyć na przykład smartwatchem. Właśnie w tej fazie mamy najwięcej barwnych, często dziwacznych snów. Okazuje się, że mimo iż ich nie rozumiemy, to mają one swoją funkcję: pozwalają nam następnego dnia inaczej spojrzeć na stresujące wydarzenia - mówi Mateusz Majchrzak, psycholog i psychoterapeuta specjalizujący się w terapii bezsenności, członek Polskiego Towarzystwa Badań Nad Snem.

Ekspert podkreśla, że nawet jedna źle przespana noc potęguje odczuwanie stresu. Długotrwałe zaburzenia snu zwiększają ryzyko depresji i stanów lękowych. Na szczęście istnieją skuteczne metody walki z tym problemem. Jeżeli wyregulujemy swój sen, np. terapią poznawczo-behawioralną bezsenności CBT-I (która trwa tylko 6-10 sesji), to jednocześnie zmniejszamy też znacznie objawy depresyjne u pacjentów i dwukrotnie zwiększamy szansę na remisję depresji, czyli jej kompletne ustąpienie – dodaje Majchrzak.

Co można zrobić na co dzień? Ekspert radzi zacząć od poranków. Stała pora pobudki, nawet w weekendy, pozwala uniknąć tzw. społecznego jet-lagu, który negatywnie wpływa na poziom energii. Wieczorem zaś kluczowe jest świadome wyciszenie. Zamiast scrollowania telefonu, warto sięgnąć po książkę. Pomocna może być także technologia – inteligentne zegarki i opaski z funkcjami monitorowania snu pozwalają lepiej zrozumieć swoje nawyki, zidentyfikować problemy ze snem i zmotywować do wprowadzenia zmian, które przyniosą realną poprawę samopoczucia.